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Материалы по теме:

Назначены вице-губернаторы Самарской области

Назначены вице-губернаторы Самарской области

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея 
25 декабря 2018, 11:53
Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области

Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области

Во вторник, 25 декабря, стало известно, что Александр Нефедов останется на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Его кандидатуру на рассмотрение внес губернатор региона Дмитрий Азаров, а депутаты губернской думы одобрили. Отметим, что Александр Нефедов с 2017 года 
25 декабря 2018, 11:39
В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой. 
 
- В Самарской области в рамках профилактической работы проводятся рейды совместно с администрациями, сотрудниками полиции 
25 декабря 2018, 11:21
У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.

По словам задержанного, он 
25 декабря 2018, 11:06
В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В понедельник, 24 декабря, произошла трагедия в одном из торговых центров Сызрани. По словам очевидцев, примерно в 18:00 в ТЦ «Образцовский» пришли двое подростков 13-14 лет и купили баллончик с газом. Один из них глубоко глотнул газ, а затем посинел 
25 декабря 2018, 10:43
В Тольятти пьяный лихач врезался в столб: один человек погиб, трое - в больнице

В Тольятти пьяный лихач врезался в столб: один человек погиб, трое - в больнице

В воскресенье, 23 декабря, 25-летний пьяный водитель ехал на иномарке «Вольво» по улице Комзина в направлении Лесопаркового шоссе в Тольятти. В какой-то момент он не сумел справиться с управлением и врезался в световую опору, пострадали четыре человека. Трое молодых людей 
24 декабря 2018, 02:32
В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП

В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП

В воскресенье, 23 декабря, в областной столице произошла авария с тремя машинами. В 20:25 22-летняя девушка двигалась на Lada Priora по ул. Гастелло в сторону улицы Академика Павлова. Однако автомобилистка не соблюдала безопасную дистанцию до ехавшей впереди нее машины и 
24 декабря 2018, 01:51
Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Полицейские ведут проверку смертельного ДТП в Самаре. В субботу, 22 декабря, 29-летний мужчина ехал на своей Лада 1117 в поселок Козелки со стороны жилого комплекса «Шведская слобода». Напротив дома № 27 по улице Озерной он не справился с управлением, машина 
24 декабря 2018, 09:31
Пострадало 6 пассажиров: В Тольятти лоб в лоб столкнулись 2 маршрутки

Пострадало 6 пассажиров: В Тольятти лоб в лоб столкнулись 2 маршрутки

Сразу шесть пассажиров пострадали в Тольятти в столкнувшихся лоб в лоб маршрутках. По версии полицейских, "Газель-NEXT" протаранила Peugeot Boxer. ДТП произошло вчера, 22 декабря, днём на улице Победы. По предварительным сведениям, водитель отечественного микрофургона выехал на встречку. Всем пострадавшим пассажирам 

23 декабря 2018, 04:24
Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

В пятницу, 21 декабря, иномарка в Тольятти сбила маму с ребенком. Это произошло в 09:05. 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Шкода Октавия», двигалась по бульвару Королева в районе дома № 7. Внезапно она наехала на 35-летнюю женщину и ее девятилетнего сына, 
21 декабря 2018, 04:28
В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В четверг, 20 декабря, в 11:16 в Самаре троллейбус наехал на пешехода. 25-летний водитель направлялся по маршруту № 4 от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. Авария произошла, когда троллейбус двигался по проспекту Кирова в направлении Нагорной. Около дома № 231 
21 декабря 2018, 12:36
В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое

В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое

В Самарской области произошла авария, в которой пострадали три человека. По данным ГИБДД, в 12:30 20 декабря в Сызранском районе 25-летняя девушка ехала за рулем Lada Granta в сторону села Усинское. Шел снег, и автоледи не сумела справиться с управлением, 
21 декабря 2018, 11:34
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