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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области
Во вторник, 25 декабря, стало известно, что Александр Нефедов останется на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Его кандидатуру на рассмотрение внес губернатор региона Дмитрий Азаров, а депутаты губернской думы одобрили. Отметим, что Александр Нефедов с 2017 года …
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25 декабря 2018, 11:39
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В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой
Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой.
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25 декабря 2018, 11:21
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У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков
Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.
По словам задержанного, он …
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25 декабря 2018, 11:06
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В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика
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25 декабря 2018, 10:43
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В Тольятти пьяный лихач врезался в столб: один человек погиб, трое - в больнице
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24 декабря 2018, 02:32
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В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП
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24 декабря 2018, 01:51
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Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре
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24 декабря 2018, 09:31
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Пострадало 6 пассажиров: В Тольятти лоб в лоб столкнулись 2 маршрутки
Сразу шесть пассажиров пострадали в Тольятти в столкнувшихся лоб в лоб маршрутках. По версии полицейских, "Газель-NEXT" протаранила Peugeot Boxer. ДТП произошло вчера, 22 декабря, днём на улице Победы. По предварительным сведениям, водитель отечественного микрофургона выехал на встречку. Всем пострадавшим пассажирам …
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23 декабря 2018, 04:24
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Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»
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21 декабря 2018, 04:28
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В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова
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21 декабря 2018, 12:36
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В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое
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21 декабря 2018, 11:34