В Самаре сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 3-летний ребенок. Он попал под колеса «Додж Калибр».
По версии полицейских, авария произошла вечером 7 декабря в Банковском переулке, где действует одностороннее движение. За рулем иномарки находилась 50-летняя женщина. Она ехала по встречке, в сторону Академика Кузнецова. В один из моментов на дорогу выбежал 3-летний мальчик, автомобилистка сбила его.
Инспекторы ГИБДД выяснили, что ребенок был с мамой на прогулке в парке. В момент аварии он шел с мамой вдоль дороги, неожиданно он вырвался из рук и начал перебегать дорогу. И попал под машину. На его одежде были светоотражающие элементы.
К счастью, малыш не получил тяжелых травм. Сотрудники скорой доставили его в медучреждение. Медики оказали медпомощь пострадавшему и отпустили домой.
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