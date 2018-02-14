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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

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31 января 2018, 04:26
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Самарской области

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Самарской области

Врио губернатора Дмитрий Азаров во вторник, 30 января, провел рабочую встречу с депутатами Государственной думы  РФ, представляющими Самарскую область. В Самару приехали Владимир Шаманов, Владимир Гутенев, Леонид Симановский, Игорь Станкевич, Надежда Колесникова, Евгений Серпер, Виктор Казаков и Владимир Бокк. Речь 

31 января 2018, 09:50
Депутаты Госдумы встретились в Самаре с руководителями предприятий ОПК

Депутаты Госдумы встретились в Самаре с руководителями предприятий ОПК

Задачу диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, поставленную президентом Владимиром Путиным, во вторник обсудили в Самаре. Депутаты государственной думы Владимир Гутенев, Владимир Шаманов и Игорь Станкевич встретились с руководителями предприятий ОПК и коллективом Самарского электромеханического завода. Подробности – в сюжете 

30 января 2018, 06:09
Саратовская область хочет отобрать у Самары

Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".

Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос 

14 декабря 2017, 11:32
ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали

ДТП под Саратовом: 5 человек погибли, 6 пострадали

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пятерых человек, произошло накануне вечером под Саратовом. Авария случилась в Петровском районе, микроавтобус столкнулся с фурой.
По сообщениям региональных информагентств, которые ссылаются на сведения правоохранителей, после столкновения на месте скончались 2 пассажира микроавтобуса. 21-летний водитель Volkswagen 

31 октября 2017, 11:13
Подножный корм: Саратовец собрал 2 кг шампиньонов на трамвайных путях

Подножный корм: Саратовец собрал 2 кг шампиньонов на трамвайных путях

Житель Саратова на трамвайных путях маршрута № 3 смог собрать 2 килограмма шампиньонов. Как заявил сам пенсионер местным журналистам, это уже второй подобный «улов» в течение недели.
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Минкульт против запрета на хостелы в жилых домах

Минкульт против запрета на хостелы в жилых домах

Министерство культуры России не поддержало поправки в Жилищный кодекс, которые должны были полностью запретить открытие в жилых домах хостелов и съемных посуточно квартир. По оценке ведомства, если принять изменения в текущем виде, бизнес уйдет в тень, а полиция не сможет 
1 декабря 2015, 02:14
Госдума готовит переворот в сфере оплаты услуг ЖКХ

Госдума готовит переворот в сфере оплаты услуг ЖКХ

В системе оплаты услуг ЖКХ на осень запланирована революция. Депутаты Государственной думы подготовили поправки в Жилищный кодекс, которые предусматривают обязательное заключение гражданами прямых договоров с поставщиками услуг. Таким образом парламентарии намерены исключить из финансовой цепочки посредников, в роли которых сегодня 
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В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты взносов на капитальный ремонт

В Госдуме предлагают освободить пенсионеров от уплаты взносов на капитальный ремонт

В Госдуме предлагают освободить пенсионеров в возрасте свыше 80 лет от уплаты взносов на капитальный ремонт. Соответствующая поправка внесена в Жилищный кодекс. Депутаты считают, что установленная накопительная система капремонта, которая предусматривает его проведение в течение трех десятков лет, фактически вынуждает 
3 июля 2015, 05:49
Депутатские полномочия Сергея Богданова могут взять на себя его коллеги по гордуме

Депутатские полномочия Сергея Богданова могут взять на себя его коллеги по гордуме

В четверг, 27 февраля, Дума г. о. Самара досрочно прекратит полномочия депутата Сергея Богданова. Этого требует самарская прокуратура в связи с тем, что народный избранник как бывший директор Самарского резервуарного завода (СРЗ) был приговорен к трем годам лишения свободы за 

26 февраля 2014, 12:22
В школах Самары планируют ввести спецкурс по ЖКХ

В школах Самары планируют ввести спецкурс по ЖКХ

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Предполагается, что спецкурс получит название «Школа молодого собственника жилья». Обучать 

6 февраля 2014, 05:44
Депутаты городской Думы Тольятти отвергли проект бюджета

Депутаты городской Думы Тольятти отвергли проект бюджета

Депутаты городской Думы Тольятти уже во второй раз отвергли в первом чтении проект бюджета города на следующий год. Основная причина неодобрения - снижение на 133 миллиона рублей суммы расходов на благоустройство, тогда как это направление входит в число приоритетных. Помимо утверждения 

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Россиянам не избежать капремонта за свой счет

Россиянам не избежать капремонта за свой счет

85% многоквартирного фонда в России находится в собственности.
1 октября 2013, 11:20
Николай Лядин стал председателем Думы Сызрани

Николай Лядин стал председателем Думы Сызрани

Дума Сызрани шестого созыва выбрала своего председателя. Им стал Николай Лядин. Отметим, депутат прошел в Думу по партийным спискам от "Единой России". Лядин официально вступил в должность, приняв присягу. Депутаты определились и с заместителем председателя. Им стал Сергей Гришин.

На этом 

24 сентября 2013, 08:04
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