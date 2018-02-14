Депутатские полномочия Сергея Богданова могут взять на себя его коллеги по гордуме В четверг, 27 февраля, Дума г. о. Самара досрочно прекратит полномочия депутата Сергея Богданова. Этого требует самарская прокуратура в связи с тем, что народный избранник как бывший директор Самарского резервуарного завода (СРЗ) был приговорен к трем годам лишения свободы за …