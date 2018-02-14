14 февраля в комитете Саратовской областной думы по строительству и ЖКХ рассмотрели инициативу внесения правок в Жилищный кодекс. На повестке дня стоял вопрос дополнения 17-й статьи нормой о соблюдении тишины и покоя, согласно которой днем допускается шум не выше 55 децибел, а ночью с 23:00 до 7:00 допустимый уровень составляет 45 децибел.
Бурное обсуждение началось после вопроса о замере уровня шума, пишет FreeNews-Volga. “У нас будет группа быстрого реагирования Роспотребнадзора? Как доводить это до суда?”- отметил Александр Анидалов. В ответ и.о. старшего помощника прокурора области Иван Гусев объяснил, что выезжать на место происшествия будет полиция, а затем передавать собранные материалы в органы МСУ для принятия решения о составлении административного правонарушения.
В результате данные поправки в проект федерального закона были одобрены большинством голосов. "Ремонт, шум, рестораны внизу... Я согласен, шум надо запрещать", - резюмировал Анидалов. "Секс групповой", - добавил депутат Леонид Писной.
Также была затронута и возможная проблема с просмотром ночью проходящих в Пхёнчхане зимних Олимпийских игр. Писной предложил болельщикам при избытке эмоций кричать в полотенце, а сами игры смотреть в наушниках.
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