Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре В Самаре в региональный «закон о тишине» могут внести поправки, которые, как предполагается, будут действовать во время ЧМ-2018. Мэрия Самары предложила внести изменения в закон №7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области». Во …