|
Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре
В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. …
|
29 мая 2018, 05:19
|
К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева
|
29 мая 2018, 04:10
|
Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области
|
29 мая 2018, 02:07
|
К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары
В Самаре со вторника, 29 мая, на железнодорожном вокзале ввели новую схему передвижения пассажиров. Меры приняты в рамках усиления требований транспортной безопасности из-за ЧМ-2018 по футболу. Для досмотра каждого посетителя на объекте установили допоборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и …
|
29 мая 2018, 01:38
|
По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары
|
29 мая 2018, 09:49
|
Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре
|
15 мая 2018, 10:22
|
«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018
Депутаты губернской думы планируют внести поправки в «закон о тишине». Ограничения не затронут трансляции матчей на площади Куйбышева. Здесь можно будет шуметь до двух часов ночи. Об этом сообщает 63.ru.
Всего 3 матча ЧМ-2018 из 64 закончатся раньше …
|
14 мая 2018, 06:33
|
Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут
|
26 апреля 2018, 03:01
|
Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти
Депутаты тольяттинской думы отложили рассмотрение Генерального плана города. Свое решение они мотивировали тем, что в парламент поступило несколько новых документов, которые требуют более детального рассмотрения. После дополнительного изучения нового пакета, а также анализа ранее озвученных замечаний от правительства области, прокуратуры …
|
26 апреля 2018, 09:58