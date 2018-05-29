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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре

Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре

В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. 

29 мая 2018, 05:19
К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

К ЧМ-2018 в Самаре проверили качество воздуха на пл. Куйбышева

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 станет официальной фан-зоной, начали проверять качество воздуха. Дополнительный мобильный пункт Росгидрометра работает в Самаре с 1 мая. Ежедневно специалисты делают замеры чистоты воздуха на 3 точках: в зоне проведения фестиваля болельщиков 

29 мая 2018, 04:10
Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

В Самаре депутаты губдумы приняли поправки в бюджет области. Изменения, с учетом поступлений из федеральной казны и налогов на 3,75 миллиарда рублей, внесли на заседании областного парламента во вторник, 29 мая. 700 миллионов направят на продолжение стройки Фрунзенского моста. Более 

29 мая 2018, 02:07
К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары

К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары

В Самаре со вторника, 29 мая, на железнодорожном вокзале ввели новую схему передвижения пассажиров. Меры приняты в рамках усиления требований транспортной безопасности из-за ЧМ-2018 по футболу. Для досмотра каждого посетителя на объекте установили допоборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и 

29 мая 2018, 01:38
По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

В Самару к ЧМ-2018 
29 мая 2018, 09:49
Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре

Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре

В Самаре в региональный «закон о тишине» могут внести поправки, которые, как предполагается, будут действовать во время ЧМ-2018. Мэрия Самары предложила внести изменения в закон №7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области». Во 
15 мая 2018, 10:22
«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018

«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018

Депутаты губернской думы планируют внести поправки в «закон о тишине». Ограничения не затронут трансляции матчей на площади Куйбышева. Здесь можно будет шуметь до двух часов ночи. Об этом сообщает 63.ru.

Всего 3 матча ЧМ-2018 из 64 закончатся раньше 
14 мая 2018, 06:33
Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут

Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут

В Самаре спецпропуска для проезда по дорогам, которые будут перекрыты в центре города во время ЧМ-2018, депутатам не дадут. Напомним, летом движение транспорта ограничат по ряду улиц в районе площади Куйбышева, где разместится официальная фан-зона. Вопрос выдачи пропусков для народных 
26 апреля 2018, 03:01
Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти

Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти

Депутаты тольяттинской думы отложили рассмотрение Генерального плана города. Свое решение они мотивировали тем, что в парламент поступило несколько новых документов, которые требуют более детального рассмотрения. После дополнительного изучения нового пакета, а также анализа ранее озвученных замечаний от правительства области, прокуратуры 

26 апреля 2018, 09:58
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