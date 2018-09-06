В Самаре пройдет турнир по скейтбордингу В День города, 9 сентября, в Самаре состоится городской турнир по скейтбордингу. Он стартует в 14:00 в Струковском саду. Участники будут состязаться на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани, jam session, в игре «Game of SKATE» и получать …