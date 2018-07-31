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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 июля 2018г 
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Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области

Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области

Необычную находку обнаружили во время ежегодной комплексной научной экспедиции сотрудники и студенты Самарского государственного технического университета. Участники экспедиции изучали флору триасовых и юрских отложений юго-востока нашего региогна.
 
«По триасовой фауне было собрано более 50 образцов, содержащих костные фрагменты амфибий и пресмыкающихся. 
27 июля 2018, 10:17
В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах

В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах

Блогер Игорь Кондратьев пишет про 100-летие комсомола. "А вы знаете, что в октябре этого года в вузах, в которых вы учились (если, конечно, это было до 1991 года), будут проходить торжественные собрания, а затем и «сабантуи» по поводу 100-летия 
24 июля 2018, 06:38
Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

Во вторник, 17 июля, в областной столице произошла очередная авария с участием трамвая. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого трамвай, следовавший по маршруту № 4, врезался в черную легковушку. Столкновение случилось на трамвайных путях. По словам очевидцев в группе 
18 июля 2018, 11:08
В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай

В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай

Стали известны подробности столкновения трамвая и маршрутного автобуса около ТРК «Аврора» в Самаре. Около семи часов вечера на улице Аэродромной, в районе остановки общественного транспорта «Улица Авроры» сошел с рельсов трамвай маршрута №1. В этот момент он направлялся «в город» 
16 июля 2018, 10:24
Трамвай снес маршрутку около ТРК «Аврора» в Самаре

Трамвай снес маршрутку около ТРК «Аврора» в Самаре

В понедельник, 16 июля, в областной столице произошла авария в районе торгово-развлекательного комплекса «Аврора». Примерно в 19:35 на выезде с кольца трамваев один из них столкнулся с маршрутным автобусом.

Как сообщают очевидцы в группе «Подслушано Самара», «от удара 
16 июля 2018, 10:06
Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре

Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре

Некоторые новшества, которые ввели в областной столице на время ЧМ-2018, понравились горожанам. Например, председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов предложил врио губернатора Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной оставить ограждения вдоль трамвайных путей.

Напомним, что перед 
16 июля 2018, 04:23
Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры

Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры

Правительство России предложило принципиально поменять структуру военной подготовки в вузах. Вместо специальных кафедр могут появиться единые учебные центры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Новелла направлена на повышение эффективности процесса обучения студентов военному делу. В конце мая министр обороны 

6 июня 2018, 05:50
Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары

Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары

В Самаре студенты самарского «Политеха» (СамГТУ) разработали набор «стикеров» для мессенджеров. Героем иллюстраций стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 3 июня он пришел на встречу выпускников этого вуза. Напомним, Дмитрий Азаров сам когда-то учился там на факультете автоматики и 
4 июня 2018, 01:29
Пенсионер едва не погиб при взрыве газа на Садовой

Пенсионер едва не погиб при взрыве газа на Садовой

15 человек не могут попасть домой.
28 апреля 2018, 01:51
Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила 

23 апреля 2018, 12:38
Из-за нехватки мест закрыли два кладбища в Самаре

Из-за нехватки мест закрыли два кладбища в Самаре

В Самаре глава города Елена Лапушкина подписала постановление о закрытии двух кладбищ – «Яблонька» в Кировском районе и «Кряжское» около Уральского шоссе. Свободных мест на этих кладбищах не осталось. Возможны будут только семейные подзахоронения – близких родственников или супругов в 

18 апреля 2018, 01:48
Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

В Самаре в этом месяце восстановят порушенную тротуарную плитку. Этот вопрос в понедельник, 9 апреля, обсудили в мэрии на еженедельном совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Главной темой стал месячник по благоустройству. С особым вниманием нужно отнестись к устранению 
10 апреля 2018, 10:07
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