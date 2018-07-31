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Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области
Необычную находку обнаружили во время ежегодной комплексной научной экспедиции сотрудники и студенты Самарского государственного технического университета. Участники экспедиции изучали флору триасовых и юрских отложений юго-востока нашего региогна.
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27 июля 2018, 10:17
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В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах
Блогер Игорь Кондратьев пишет про 100-летие комсомола. "А вы знаете, что в октябре этого года в вузах, в которых вы учились (если, конечно, это было до 1991 года), будут проходить торжественные собрания, а затем и «сабантуи» по поводу 100-летия …
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24 июля 2018, 06:38
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Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре
Во вторник, 17 июля, в областной столице произошла очередная авария с участием трамвая. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого трамвай, следовавший по маршруту № 4, врезался в черную легковушку. Столкновение случилось на трамвайных путях. По словам очевидцев в группе …
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18 июля 2018, 11:08
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В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай
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16 июля 2018, 10:24
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Трамвай снес маршрутку около ТРК «Аврора» в Самаре
В понедельник, 16 июля, в областной столице произошла авария в районе торгово-развлекательного комплекса «Аврора». Примерно в 19:35 на выезде с кольца трамваев один из них столкнулся с маршрутным автобусом.
Как сообщают очевидцы в группе «Подслушано Самара», «от удара …
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16 июля 2018, 10:06
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Ограждения на трамвайных путях попросили не убирать в Самаре
Некоторые новшества, которые ввели в областной столице на время ЧМ-2018, понравились горожанам. Например, председатель правления Ассоциации Центр общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов предложил врио губернатора Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной оставить ограждения вдоль трамвайных путей.
Напомним, что перед …
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16 июля 2018, 04:23
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Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры
Правительство России предложило принципиально поменять структуру военной подготовки в вузах. Вместо специальных кафедр могут появиться единые учебные центры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Новелла направлена на повышение эффективности процесса обучения студентов военному делу. В конце мая министр обороны …
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6 июня 2018, 05:50
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Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары
В Самаре студенты самарского «Политеха» (СамГТУ) разработали набор «стикеров» для мессенджеров. Героем иллюстраций стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 3 июня он пришел на встречу выпускников этого вуза. Напомним, Дмитрий Азаров сам когда-то учился там на факультете автоматики и …
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4 июня 2018, 01:29
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Пенсионер едва не погиб при взрыве газа на Садовой
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28 апреля 2018, 01:51
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Назван новый главный кадровик в мэрии Самары
В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила …
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23 апреля 2018, 12:38
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Из-за нехватки мест закрыли два кладбища в Самаре
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18 апреля 2018, 01:48
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Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре
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10 апреля 2018, 10:07