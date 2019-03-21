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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
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21 марта 2019, 01:36
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В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы
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21 марта 2019, 01:00
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Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской
На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству …
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21 марта 2019, 12:21
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Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды
Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в …
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21 марта 2019, 11:58
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На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой
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21 марта 2019, 11:30
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия
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19 марта 2019, 10:35
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В Самарской области могут запретить митинговать у техникумов и училищ
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19 марта 2019, 09:09
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Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин
Стало известно, что на 79 году жизни скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин. Прощание с ним состоится 11 марта в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина на улице Ленинская,142. Начало гражданской панихиды — в 10:00.
Трудовая деятельность Геннадия …
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10 марта 2019, 09:15
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Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области
В Самарской области создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе. Он был образован по поручению Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.
В состав совета вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, …
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6 марта 2019, 10:14
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Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов
Новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. В среду его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник Сергей Чабан покинул свой пост в …
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6 марта 2019, 08:57
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Министр областного ЖКХ Сергей Марков проведет прием граждан в Самаре
Министр ЖКХ Самарской области Сергей Марков проведет личный прием граждан в Самаре. Во время него жители столицы губернии смогут получить ответы на самые наболевшие вопросы. Встретиться с людьми чиновнику поручил глава региона Дмитрий Азаров.
«Поручил министру @SV_Markov провести личный приём граждан …
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3 марта 2019, 12:34
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Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре
Как и предполагал в январе самарский блогер Игорь Кондратьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет предложение губернатора Дмитрия Азарова посетить Самарскую область.
15 августа прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров в сопровождении Митрополита …
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27 февраля 2019, 03:46
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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества
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23 февраля 2019, 12:58
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Глава Самары взялась за лопату
Сегодня, 9 февраля, более 1,5 тыс. сотрудников городской и районных администраций вышли во дворы с лопатами. Чиновники поддержали предложение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова выйти 9 февраля на субботник.
Глава города Елена Лапушкина вместе с жителями домов по улицам Демократической, Георгия …
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9 февраля 2019, 04:32
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Мэрия Самары: Информация по теплу на улице Молодежной, 8
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27 января 2019, 07:51
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Могилев стал городом-партнером Самары
У Самары появился новый город-партнер. Им стал Могилев. Документы о сотрудничестве были подписаны 11 октября в рамках V Форума регионов России и Белоруссии, Взаимодействие будет идти в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
«Уверена, это соглашение будет способствовать укреплению наших взаимоотношений. Мы …
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12 октября 2018, 04:00
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Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре
Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы …
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31 июля 2018, 12:22
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