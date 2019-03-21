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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В среду, 20 марта, произошла авария с пострадавшими в Чапаевске. В 21:57 21-летний водитель ехал на ВАЗ 211440 по улице Ленина в направлении Сазонова. По предварительной версии полицейских, автомобилист по пути сбил 58-летнего мужчину, который чистил железнодорожные рельсы. Пешеход получил 
21 марта 2019, 01:00
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству 
21 марта 2019, 12:21
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в 
21 марта 2019, 11:58
На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

В четверг, 21 марта, на нескольких улицах в областной столице могут возникнуть проблемы с холодной водой. Сегодня коммунальщики ведут работы на водоводе диаметром 600 мм, проходящем под улицей Мичурина. В связи с этим холодную воду перевели на пониженное давление. 
21 марта 2019, 11:30
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия

Во вторник,19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался от полномочий главы государства.

- Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента, - заявил политик в обращении к народу Казахстана в эфире телеканалов.

Отметим, что в этом году исполняется 
19 марта 2019, 10:35
В Самарской области могут запретить митинговать у техникумов и училищ

В Самарской области могут запретить митинговать у техникумов и училищ

В Самарской области может расшириться число мест, рядом с которыми нельзя проводить митинги. Если сейчас это запрещено в пределах 150 метров от детских садов и школ, то теперь сюда хотят добавить училища, колледжи, техникумы и все остальные образовательные учреждения, где 
19 марта 2019, 09:09
Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин

Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин

Стало известно, что на 79 году жизни скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин. Прощание с ним состоится 11 марта в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина на улице Ленинская,142. Начало гражданской панихиды — в 10:00.

Трудовая деятельность Геннадия 
10 марта 2019, 09:15
Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области

Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области

В Самарской области создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе. Он был образован по поручению Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.

В состав совета вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, 

6 марта 2019, 10:14
Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

Присмотрит за регионом. Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Владимир Купцов

Новым главным федеральным инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе стал Владимир Купцов. В среду его представили в новом качестве в здании регионального правительства. Напомним, что его предшественник Сергей Чабан покинул свой пост в 
6 марта 2019, 08:57
Министр областного ЖКХ Сергей Марков проведет прием граждан в Самаре

Министр областного ЖКХ Сергей Марков проведет прием граждан в Самаре

Министр ЖКХ Самарской области Сергей Марков проведет личный прием граждан в Самаре. Во время него жители столицы губернии смогут получить ответы на самые наболевшие вопросы. Встретиться с людьми чиновнику поручил глава региона Дмитрий Азаров.

«Поручил министру @SV_Markov провести личный приём граждан 

3 марта 2019, 12:34
Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Как и предполагал в январе самарский блогер Игорь Кондратьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет предложение губернатора Дмитрия Азарова посетить Самарскую область.

15 августа прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров в сопровождении Митрополита 
27 февраля 2019, 03:46
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

23 февраля отмечается один из главных праздников в году.
23 февраля 2019, 12:58
Глава Самары взялась за лопату

Глава Самары взялась за лопату

Сегодня, 9 февраля, более 1,5 тыс. сотрудников городской и районных администраций вышли во дворы с лопатами. Чиновники поддержали предложение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова выйти 9 февраля на субботник.

Глава города Елена Лапушкина вместе с жителями домов по улицам Демократической, Георгия 

9 февраля 2019, 04:32
Мэрия Самары: Информация по теплу на улице Молодежной, 8

Мэрия Самары: Информация по теплу на улице Молодежной, 8

Тепло в дом пустили вчера, но произошёл сбой в работе 3-х стояков. В ходе поквартирного обхода в целях выявления причин сотрудники управляющей компании не смогли попасть в 3 квартиры. Идёт поиск этих жильцов.

Сейчас на место приехали Глава города Елена Лапушкина, 

27 января 2019, 07:51
Могилев стал городом-партнером Самары

Могилев стал городом-партнером Самары

У Самары появился новый город-партнер.  Им стал Могилев. Документы о сотрудничестве были подписаны 11 октября в рамках V Форума регионов России и Белоруссии, Взаимодействие будет идти в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

«Уверена, это соглашение будет способствовать укреплению наших взаимоотношений. Мы 

12 октября 2018, 04:00
Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы 
31 июля 2018, 12:22
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