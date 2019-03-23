22 марта мэр Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание в Куйбышевском районе
Маршрут объезда был составлен с учетом жалоб горожан на содержание дорог и дворов, а также на недобросовестную работу управляющих компаний. Учитывались претензии, которые самарцы передавали через единую диспетчерскую службу, райадминистрацию, службы благоустройства и даже через посты в социальных сетях.
Так самарцы пожаловались градоначальнику на состояние тротуаров. В частности, дорожку вдоль домов по улице Уральской затапливают талые воды, затрудняя передвижение пешеходов. А в районе дома №44 асфальт на тротуаре полностью разрушился.
"Здесь в прошлом году "Самарские коммунальные системы" проводили восстановительно-аварийные работы, в результате чего был поврежден асфальт", - доложил Лапушкиной директор МУП "Благоустройство" Евгений Садовников.
Мэр поручила связаться с руководством СКС и уточнить, в какие сроки будут выполнено благоустройство участка. В тех местах, где талые воды застаиваются, Лапушкина поручила коммунальщикам произвести откачку вод и расчистку от снежных накоплений.
Также жители пожаловались на обустройство тротуара по Обувной. Лапушкина обратила внимание руководства департамента городского хозяйства и экологии на необходимость приоритетного включения этого объекта в план ремонтных работ и принятии временных мер - отсыпке асфальтобетонным гранулятом пешеходной зоны при наступлении благоприятных погодных условий.
Также Лапушкина обратила внимание главы Куйбышевского района Александра Моргуна на то, что с кровель зданий по Уральской свисает наледь.
"Оперативно связывайтесь с управляющей компанией, обслуживающей эти дома, передавайте информацию для скорейшего принятия мер и лично контролируйте ситуацию. Напомните им, что своим бездействием и халатным отношением они подвергают угрозе жизни людей", - обратилась Елена Лапушкина к руководству Куйбышевского района.