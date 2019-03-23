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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Губернатор Дмитрий Азаров посоветовал Елене Лапушкиной гулять на набережной

Губернатор Дмитрий Азаров посоветовал Елене Лапушкиной гулять на набережной

Губернатор Дмитрий Азаров дал рекомендации главе Самары Елене Лапушкиной, как следить за чистотой и порядком на набережной. Ранее один из жителей областной столицы пожаловался ему в Твиттере на состояние одной из главных достопримечательностей города.
 
«Прогулявшись по набережной Самары, поняли, что 
21 марта 2019, 09:10
Глава Самары взялась за лопату

Глава Самары взялась за лопату

Сегодня, 9 февраля, более 1,5 тыс. сотрудников городской и районных администраций вышли во дворы с лопатами. Чиновники поддержали предложение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова выйти 9 февраля на субботник.

Глава города Елена Лапушкина вместе с жителями домов по улицам Демократической, Георгия 

9 февраля 2019, 04:32
Мэрия Самары: Информация по теплу на улице Молодежной, 8

Мэрия Самары: Информация по теплу на улице Молодежной, 8

Тепло в дом пустили вчера, но произошёл сбой в работе 3-х стояков. В ходе поквартирного обхода в целях выявления причин сотрудники управляющей компании не смогли попасть в 3 квартиры. Идёт поиск этих жильцов.

Сейчас на место приехали Глава города Елена Лапушкина, 

27 января 2019, 07:51
Могилев стал городом-партнером Самары

Могилев стал городом-партнером Самары

У Самары появился новый город-партнер.  Им стал Могилев. Документы о сотрудничестве были подписаны 11 октября в рамках V Форума регионов России и Белоруссии, Взаимодействие будет идти в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

«Уверена, это соглашение будет способствовать укреплению наших взаимоотношений. Мы 

12 октября 2018, 04:00
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