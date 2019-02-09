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У Самары появился новый город-партнер.  Им стал Могилев. Документы о сотрудничестве были подписаны 11 октября в рамках V Форума регионов России и Белоруссии, Взаимодействие будет идти в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

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Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

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28 апреля 2018, 01:51
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