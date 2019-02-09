Сегодня, 9 февраля, более 1,5 сотрудников городской и районных администраций вышли во дворы с лопатами. Чиновники поддержали предложение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова выйти 9 февраля на субботник.
Глава города Елена Лапушкина вместе с жителями домов по улицам Демократической, Георгия Димитрова и Тополей расчищала от снежных завалов внутридворовой каток и площадку около детсада в Промышленном районе. Кроме того, она лично контролировала расчистку проездов.
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