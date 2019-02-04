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Материалы по теме:

В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое

В воскресенье, 3 февраля, произошла крупная авария с пострадавшими на первом километре трассы «Самара - Оренбург» в Нефтегорском районе. 44-летний автомобилист ехал на своей иномарке Renault Logan в сторону Самары из Утевки. В какой-то момент он нарушил правила расположения на 
4 февраля 2019, 01:11
В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295

В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295

В Самаре продлили автобусные маршруты № 47 и 295, соответствующее постановление уже опубликовали на сайте городской администрации. Теперь конечная остановка автобуса №47 будет располагаться не на Кировском рынке, а в Юнгородке, а маршрутный автобус № 295 будет курсировать до стадиона 
4 февраля 2019, 11:35
В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу

В воскресенье, 3 февраля, в областной столице произошла авария, в которой серьезные травмы получил пешеход. 45-летний водитель иномарки Skoda ехал в 12:05 по Советской Армии в сторону улицы Блюхера. По пути, около дома № 167 по Советской Армии он сбил 
4 февраля 2019, 11:07
В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке 
4 февраля 2019, 10:24
В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

Накануне поздно вечером в отдел полиции «Похвистневский» Самарской области позвонила пенсионерка. Бабушка очень просила ей помочь: дверь занесло снегом, и она оказалась буквально замурована в доме.
 
Пожилая женщина также рассказала, что ей нездоровится и в любой момент может потребоваться 
2 февраля 2019, 03:52
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных 
2 февраля 2019, 02:27
Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник

Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник

До вечера понедельника, 28 января, в Самарской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, юго-восточный ветер 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. В отдельных районах будет наблюдаться гололедица. Днем по области -8,-13, в Самаре - 9,-11 градусов 
28 января 2019, 09:06
В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

Снегопад, обрушившийся на Самару 24 января, стал самым сильным за текущую зиму. По информации «Приволжского УГМС», за вчерашний вечер и утро 25 января в городе выпало 18,7 миллиметров осадков. Высота снежного покрова составляет 82 сантиметра, что более, чем вдвое выше 

25 января 2019, 12:54
Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится

Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится

Жителей региона просят быть особенно осторожными в четверг: сегодня местами по Самарской области усилится ветер, его порывы могут достигать 15-20 м/с. С семи часов вечера синоптики Приволжского УГМС обещают снег и метель в отдельных районах, на дорогах появятся снежные заносы. 
24 января 2019, 03:14
В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30

В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30

Морозы не спешат уйти с территории Самарской области, но уже в пятницу немного ослабнут, однако в выходные зарядят с новой силой. К концу недели южный циклон принесет с собой снег, усиление ветра и метели, рассказали в Приволжском УГМС. В 
24 января 2019, 09:49
Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели

Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели

Уже завтра, по прогнозу синоптиков, на Самарскую область обрушится очередной снегопад. Причем c перерывами продлиться он может до конца следующей недели. На дорогах будут сильные заносы. Тревожные службы уже начали готовиться к предотвращению возможных ЧП. В ближайшие сутки на улице 
11 января 2019, 08:55
«Чтобы детки не упали!»: В Сызрани 80-летняя старушка почистила уличную лестницу от снега

«Чтобы детки не упали!»: В Сызрани 80-летняя старушка почистила уличную лестницу от снега

Жителей Сызрани привело в состояние настоящего шока трудолюбие 80-летней бабушки, которая невзирая на преклонные годы решила сама почистить от снега большую уличную лестницу. Сызранцы знают, что очисткой участка должны заниматься соответствующие службы города, однако бабулькой все же восхищаются.
 
12 января 2019, 04:21
Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются 
11 января 2019, 04:28
Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой

Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой

Жители областной столицы пожаловались чиновникам на качество уборки самарских улиц. По их словам, на автомагистралях скапливается много снега, его не убирают вовремя и посыпают реагентами. После этого даже при температуре -10 на трассах слякоть и грязь.
 
- Беспросветная грязь везде. 
10 декабря 2018, 09:30
Самарскую область накроет метель и сильный ветер

Самарскую область накроет метель и сильный ветер

В ближайшие часы погода в Самарской области может серьезно испортиться. Региональное ГУ МЧС по ссылкой на Приволжское УГМС сообщает, что с вечера вторника, 27 ноября, до вечера среды в губернии будет облачность, небольшой и умеренный снег. В южной половине региона 
27 ноября 2018, 02:06
Вечером Тольятти

Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром

Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный 
22 ноября 2018, 04:47
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