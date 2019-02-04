В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295 … В Самаре продлили автобусные маршруты № 47 и 295, соответствующее постановление уже опубликовали на сайте городской администрации. Теперь конечная остановка автобуса №47 будет располагаться не на Кировском рынке, а в Юнгородке, а маршрутный автобус № 295 будет курсировать до стадиона