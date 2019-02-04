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В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое
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4 февраля 2019, 01:11
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В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295
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4 февраля 2019, 11:35
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В Самаре иномарка сбила 79-летнюю старушку-нарушительницу
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4 февраля 2019, 11:07
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В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской
Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке …
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4 февраля 2019, 10:24
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В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку
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2 февраля 2019, 03:52
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В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных …
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2 февраля 2019, 02:27
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Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник
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28 января 2019, 09:06
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В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад
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25 января 2019, 12:54
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Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится
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24 января 2019, 03:14
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В Самарской области в ночь на субботу обещают местами до -30
Морозы не спешат уйти с территории Самарской области, но уже в пятницу немного ослабнут, однако в выходные зарядят с новой силой. К концу недели южный циклон принесет с собой снег, усиление ветра и метели, рассказали в Приволжском УГМС. В …
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24 января 2019, 09:49
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Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели
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11 января 2019, 08:55
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«Чтобы детки не упали!»: В Сызрани 80-летняя старушка почистила уличную лестницу от снега
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12 января 2019, 04:21
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Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы
В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются …
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11 января 2019, 04:28
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Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой
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10 декабря 2018, 09:30
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Самарскую область накроет метель и сильный ветер
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27 ноября 2018, 02:06
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Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром
Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный …
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22 ноября 2018, 04:47
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