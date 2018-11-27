|
В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"
Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. …
|
27 ноября 2018, 07:02
|
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен
Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул …
|
27 ноября 2018, 06:53
|
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом
В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.
Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой …
|
27 ноября 2018, 05:13
|
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном
Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к …
|
27 ноября 2018, 04:50
|
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора
Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, …
|
27 ноября 2018, 04:27
|
До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах
|
26 ноября 2018, 02:28
|
Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
|
23 ноября 2018, 12:07
|
Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром
Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный …
|
22 ноября 2018, 04:47
|
Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме.
|
21 ноября 2018, 03:01
|
В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег
|
20 ноября 2018, 05:44
|
Когда начнет таять снег в Самарской области?
Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей …
|
2 апреля 2018, 11:42
|
2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области
|
2 апреля 2018, 08:44
|
Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область
|
16 марта 2018, 03:14
|
Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью
Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в …
|
16 марта 2018, 10:31
|
В Самаре отменили весну
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью …
|
15 марта 2018, 03:52