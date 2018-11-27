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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Самарца отправили под арест на 10 суток из-за долга перед сыном

Житель Самарской области отправится за решетку на десять суток из-за долга перед собственным ребенком. Мужчина не поддерживал своего сына финансово, и в итоге задолжал 150 тысяч рублей. Судебные приставы Хворостянского района завели в отношении алиментщика исполнительное производство. Мужчину привлекли к 
27 ноября 2018, 04:50
Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Главой Жигулевска может стать и.о. руководителя администрации губернатора

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Такое решение было принято по итогам их рабочей встречи. Напомним, что кресло стало вакантным после отставки Владимира Классена, 
27 ноября 2018, 04:27
До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах

До четверга в Самарской области прогнозируют снег и заносы на дорогах

В Самарской области до четверга включительно будет время от времени идти снег, температурный фон будет близким к климатической норме. В ночь на вторник, 27 ноября, облачно, в большинстве районов - небольшой и умеренный снег. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 
26 ноября 2018, 02:28
Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

В пятницу утром, 23 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» образовалась большая пробка. По всей видимости, затор возник в том числе из-за непогоды.
 
- Пробка на М5 в сторону Тольятти начинается с Большой Рязани, стоим уже час, - пишет один 
23 ноября 2018, 12:07
Вечером Тольятти

Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром

Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный 
22 ноября 2018, 04:47
Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме. 
 
В ночь на четверг, 
21 ноября 2018, 03:01
В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду, 21 ноября, синоптики прогнозируют в Самарской области метель и мокрый снег. Постепенно температура воздуха будет снижаться, но останется близкой к климатической норме. В ночь на среду, 21 ноября, облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, слабый гололед. 
20 ноября 2018, 05:44
Когда начнет таять снег в Самарской области?

Когда начнет таять снег в Самарской области?

Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей 

2 апреля 2018, 11:42
2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

Несмотря на то, что приближается середина весны, 1 апреля больше напоминало зиму. На регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков.

Для ликвидации последствия осадков были развернуты 3 оперативных группы от регионального управления МЧС и еще 40 от 

2 апреля 2018, 08:44
Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область

Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область

В Самарской области по прогнозам синоптиков в выходные будет идти снег. Сильный снегопад возможен в воскресенье, 18 марта. 

«Очередной южный циклон, перемещаясь своим центром через Самарскую область, снова принесет в наш регион снегопады, местами метель и снежные заносы на 
16 марта 2018, 03:14
Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в 

16 марта 2018, 10:31
В Самаре отменили весну

В Самаре отменили весну

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью 
15 марта 2018, 03:52
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