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Материалы по теме:

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

В Самарской области алиментщика отправили на обязательные работы. Житель региона долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и задолжал 12-летнему сыну 322 тысячи рублей. Судебные приставы много раз предупреждали мужчину об ответственности, которая ему грозит, если он и дальше будет 
29 ноября 2018, 05:15
В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

12 декабря в Самаре состоится автограф-сессия лидера культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Интересно, что в рамках своего тура по России он презентует не только музыкальные произведения, но и книгу своих ранних стихов о смерти, безумии и отцовстве Messer. Как 
29 ноября 2018, 04:56
В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС

В четверг, 29 ноября, суд Самарского района областной столицы арестовал на два месяца начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александра Петрова. Напомним, что чиновника подозревают в получении взятки в 2,5 млн рублей.

Во время заседания выяснилось, что 
29 ноября 2018, 04:12
Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 
29 ноября 2018, 02:09
В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе 
24 сентября 2018, 08:39
Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и 

21 сентября 2018, 01:39
В Самаре закрылся

В Самаре закрылся "Парк Хаус"

В Самаре закрылся известный торговый центр "Парк Хаус" на Московском шоссе. Арбитражный суд города Москвы признал банкротом оператора ТЦ - компанию "Арес Недвижимость" и открыл в отношении нее процедуру конкурсного производства. Фирма является собственником почти двух третей арендопригодных помещений центра 
30 августа 2018, 09:41
«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»

«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»

В среду, 29 августа, в Самаре так и не открылся торговый центр «Парк Хаус». Сотрудники магазинов, расположенных в молле, не смогли попасть на работу, а на дверях здания красовалось объявление, что оно закрыто по «техническим причинам».
 
- Лихие девяностые возвращаются. 
29 августа 2018, 01:58
На Советской Армии в Самаре снесут 6 бараков и построят новое жилье

На Советской Армии в Самаре снесут 6 бараков и построят новое жилье

В Самаре снесут 6 домов, чтобы построить на их месте новые высотки, говорится в сообщении мэрии города. Речь идет об участке в границах улицы Советской Армии и 4 просеки в Октябрьском районе. Под снос попадают дома по Советской Армии под 
24 августа 2018, 02:19
Сызранская

Сызранская "ЖЭС" останется муниципальной

Обмануть не удалось: Сызранская "ЖЭС" останется муниципальным предприятием. Управление ФНС по Самарской области признало недействительной реорганизацию в акционерное общество Сызранского МУП "Жилищно-эксплуатационная служба".

Такое решение было вынесено после того, как в налоговую обратился регфилиал "ЭнергосбыТ Плюс", которому сызранские коммунальщики 
13 августа 2018, 05:41
В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал

В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал

Вчера, 22 июля, сотрудники МЧС выезжали на вызов в торговый центр «Парк Хаус». По данным ГУ МЧС по Самарской области, около 12 часов дня там сработала пожарная сигнализация. Из ТЦ эвакуировали всех посетителей и персонал.

На место происшествия были 
23 июля 2017, 04:26
Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре вчера, 12 мая, утром проходила спецоперация около ТЦ «Парк Хаус». Один из горожан снял на камеру мобильного телефона задержание мужчины.
 
"По всей видимости, мужчина заложил бомбу. Это и стало причиной задержания. Приехали сотрудники спецназа и наряд ФСБ. 
13 мая 2017, 04:15
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