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Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов
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29 ноября 2018, 05:15
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В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein
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29 ноября 2018, 04:56
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В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС
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29 ноября 2018, 04:12
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Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области
Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 …
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29 ноября 2018, 02:09
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В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов
В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе …
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24 сентября 2018, 08:39
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Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году
В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и …
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21 сентября 2018, 01:39
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В Самаре закрылся "Парк Хаус"
В Самаре закрылся известный торговый центр "Парк Хаус" на Московском шоссе. Арбитражный суд города Москвы признал банкротом оператора ТЦ - компанию "Арес Недвижимость" и открыл в отношении нее процедуру конкурсного производства. Фирма является собственником почти двух третей арендопригодных помещений центра …
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30 августа 2018, 09:41
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«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»
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29 августа 2018, 01:58
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На Советской Армии в Самаре снесут 6 бараков и построят новое жилье
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24 августа 2018, 02:19
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Сызранская "ЖЭС" останется муниципальной
Обмануть не удалось: Сызранская "ЖЭС" останется муниципальным предприятием. Управление ФНС по Самарской области признало недействительной реорганизацию в акционерное общество Сызранского МУП "Жилищно-эксплуатационная служба".
Такое решение было вынесено после того, как в налоговую обратился регфилиал "ЭнергосбыТ Плюс", которому сызранские коммунальщики …
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13 августа 2018, 05:41
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В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал
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23 июля 2017, 04:26
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Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»
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13 мая 2017, 04:15