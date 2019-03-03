Министр ЖКХ Самарской области Сергей Марков проведет личный прием граждан в Самаре. Во время него жители столицы губернии смогут получить ответы на самые наболевшие вопросы. Встретиться с людьми чиновнику поручил глава региона Дмитрий Азаров.
«Поручил министру @SV_Markov провести личный приём граждан в Самаре. Счета за теплоэнергию, отходы, работа управляющих компаний» ,- пишет губернатор.
Дмитрий Азаров отметил, что практику подобных встреч будут внедрять и в других муниципалитетах.
О дате и времени предстоящего мероприятия пока нет. Об этом будет сообщено чуть позже.
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