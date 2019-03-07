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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль

В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль

В Самарской области все чаще случаются нападения стай бродячих собак на косуль и молодых кабанов. В частности, только за одну неделю они убили шесть косуль. По данным департамента охоты и рыболовства Самарской области, сейчас у косуль мало корма, они слабеют 
7 марта 2019, 04:45
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

В среду вечером, 6 марта, в Кинельском районе произошла авария. 33-летний водитель иномарки Kia Rio ехал по трассе Самара - Бугуруслан. По предварительной информации, между 32 и 33 километром трассы автомобилист не сумел справиться с управлением. Его машина скатилась на 
7 марта 2019, 04:17
Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак

Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак

С наступлением весны и оттепели проблема протечек в многоквартирных домах в Самаре обострилась. Так, жильцы одной из квартир дома №36 по улице Георгия Димитрова столкнулись с неприятным явлением: из-за протекающей крыши на потолке у них растут грибы. Причем большие.
 
- В 
7 марта 2019, 03:44
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем 
7 марта 2019, 02:22
Минтруд предупредил о волне сокращений в Новом году

Минтруд предупредил о волне сокращений в Новом году

В России в ближайшие 3 месяца могут остаться без работы почти 230 тысяч человек. Об этом говорится в аналитической справке Министерства труда. Увольнения в первую очередь грозят сотрудникам банковского сектора. Это связано с тенденцией по сокращению числа кредитных учреждений в 

27 декабря 2018, 01:00
Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Сокращение сотрудников МВД, которое после предновогоднего указа президента Владимира Путина формально началось с 1 января, коснется ГИБДД и ДПС. В целом по стране штат этих служб уменьшится на 10 тысяч единиц. В первую очередь будут ликвидированы вакансии, на которые не 

10 января 2018, 08:00
ЦБ сократит банкиров в Самаре и других городах

ЦБ сократит банкиров в Самаре и других городах

Банк России планирует к 2020 году сократить по всей России более 5200 своих сотрудников, в том числе и в Самаре, говорится в сообщении на портале госзакупок. Регулятор объявил тендер по определению подрядчика, который предоставит услуги по аутплейсменту - оказанию содействия 

20 декабря 2017, 12:38
Волна сокращений докатилась до самарских вузов

Волна сокращений докатилась до самарских вузов

Армию безработных пополнили сразу 12 сотрудников архитектурно-строительного института, присоединенного к государственному техническому университету. Уволенные преподаватели говорят, что это - только начало.

В самарский центр занятости населения в этот вторник пришли вставать на учет сразу 12 бывших сотрудников архитектурно-строительного института. 
8 ноября 2017, 10:32
Дочь гендиректора РКЦ

Дочь гендиректора РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина не смогла оспорить отстранение от полномочий

Сегодня в апелляции адвокаты топ-менеджера пытались оспорить решение суда об отстранении от полномочий начальника управления финансов РКЦ "Прогресс" Светланы Кирилиной на время расследования - до конца этого месяца. Напомним, что, по версии следствия, она завышала стоимость закупки импортных станочных центров 

5 декабря 2016, 05:44
Крупный пожар на территории самарского РКЦ

Крупный пожар на территории самарского РКЦ "Прогресс" ликвидирован

Возгорание произошло во вторник в отдельно стоящем здании склада медицинских шприцев около 2 часов дня.
Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров, по информации МЧС его тушили 18 единиц спецтехники и более 60 человек личного состава. Пожар ликвидировали в 

18 октября 2016, 06:05
Самарский «Союз-2.1А» вывел на орбиту три отечественных спутника

Самарский «Союз-2.1А» вывел на орбиту три отечественных спутника

Открыта новая глава в истории космонавтики. Сегодня в 5 часов и 1 минуту по московскому времени состоялся первый пуск с построенного для гражданских целей российского космодрома Восточный. Самарская ракета носитель «Союз-2.1А» вывела на целевую орбиту три отечественных спутника, два из которых 

28 апреля 2016, 10:04
В Самаре чествовали специалистов ракетно-космической отрасли региона

В Самаре чествовали специалистов ракетно-космической отрасли региона

От слесарей и токарей до генеральных директоров. В Театре оперы и балета собрались ведущие специалисты ракетно-космической отрасли региона. Сегодня лучшие из них получат федеральные и губернские награды.
Герой России космонавт Олег Кононенко и сам пришел на праздник не с пустыми 
12 апреля 2016, 05:59
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