В Самарской области стаи бродячих собак убили за неделю 6 косуль В Самарской области все чаще случаются нападения стай бродячих собак на косуль и молодых кабанов. В частности, только за одну неделю они убили шесть косуль. По данным департамента охоты и рыболовства Самарской области, сейчас у косуль мало корма, они слабеют …