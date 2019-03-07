В самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» пройдут две волны массовых сокращений, до 30 мая работу на заводе потеряют 839 сотрудников. Руководство РКЦ уже уведомило службу занятости населения Самарской области о сокращениях. Большую часть из них, а именно 805 человек, уволят до 30 апреля. Еще 34 сотрудника — до 30 мая. Как отметили в кабмине, руководство завода обязано предупредить о предстоящем увольнении работников под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения и обязательно предложить вакантные должности. С 13 февраля на территории отдела кадров РКЦ начал работать консультационный пункт центра занятости Самары. По состоянию на 5 марта уведомление о сокращении получили 374 сотрудника.
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