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В Самаре тушили пожар в производственном здании Минобороны
В среду, 6 марта, произошел пожар в производственном здании Минобороны в Самаре. Возгорание случилось на улице Ново-Урицкой, его площадь составила 150 кв.м. Источник находился на втором этаже, сообщает ren.tv. Известно, что две комнаты в нежилом строении загорелись около 20:00.
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7 марта 2019, 08:21
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В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении
Во вторник вечером в областной столице тушили пожар в Советском районе. На улице Профильной возникло возгорание в производственном помещении. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу «1-БИС» и провели разведку, выяснилось, что в задымленном здании горит растворитель …
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6 марта 2019, 08:23
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Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
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4 марта 2019, 12:02
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93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре
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3 марта 2019, 08:24
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