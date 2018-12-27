В России работающих студентов могут освободить от страховых взносов

По его словам, подобный подход «поможет стимулировать молодежную занятость». Как отмечается, сейчас специалисты прорабатывают алгоритм освобождения от уплаты … Работающих студентов в Российской Федерации могут освободить от страховых взносов, сообщает РИА Новости . О такой перспективе рассказал руководитель министерства Максим Топилин.По его словам, подобный подход «поможет стимулировать молодежную занятость». Как отмечается, сейчас специалисты прорабатывают алгоритм освобождения от уплаты