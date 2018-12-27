В России в ближайшие 3 месяца могут остаться без работы почти 230 тысяч человек. Об этом говорится в аналитической справке Министерства труда. Увольнения в первую очередь грозят сотрудникам банковского сектора. Это связано с тенденцией по сокращению числа кредитных учреждений в стране и переводом многих функций в онлайн. В этой сфере под ударом могут оказаться более 30 тысяч специалистов. В транспортной отрасли под сокращение попадают 28 тысяч человек. Еще почти 17 тысяч - в сфере производства электрооборудования, вычислительной и измерительной техники. Также планируется уволить свыше 14 тысяч сотрудников из нефтяной и энергетической отраслей, 12 тысяч - в организациях, специализирующихся на производстве машин, 8 тысяч - в автомобилестроении, 6 тысяч - в строительстве. Прогноз основан на информации о планируемых увольнениях, которую компании представляют в органы службы занятости.
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