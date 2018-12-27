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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы

Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы

Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы, об этом пишут "Известия". Таким образом ведомство намерено снизить уровень коррупции. Напомним, сейчас подобная практика существует в силовых ведомствах и вооруженных силах. Также, по действующим нормам, ротации подлежат руководящие сотрудники подразделений 
22 июня 2018, 02:43
Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Сокращение сотрудников МВД, которое после предновогоднего указа президента Владимира Путина формально началось с 1 января, коснется ГИБДД и ДПС. В целом по стране штат этих служб уменьшится на 10 тысяч единиц. В первую очередь будут ликвидированы вакансии, на которые не 

10 января 2018, 08:00
В России работающих студентов могут освободить от страховых взносов

В России работающих студентов могут освободить от страховых взносов

Работающих студентов в Российской Федерации могут освободить от страховых взносов, сообщает РИА Новости. О такой перспективе рассказал руководитель министерства Максим Топилин.
По его словам, подобный подход «поможет стимулировать молодежную занятость». Как отмечается, сейчас специалисты прорабатывают алгоритм освобождения от уплаты 
25 декабря 2017, 09:25
ЦБ сократит банкиров в Самаре и других городах

ЦБ сократит банкиров в Самаре и других городах

Банк России планирует к 2020 году сократить по всей России более 5200 своих сотрудников, в том числе и в Самаре, говорится в сообщении на портале госзакупок. Регулятор объявил тендер по определению подрядчика, который предоставит услуги по аутплейсменту - оказанию содействия 

20 декабря 2017, 12:38
Волна сокращений докатилась до самарских вузов

Волна сокращений докатилась до самарских вузов

Армию безработных пополнили сразу 12 сотрудников архитектурно-строительного института, присоединенного к государственному техническому университету. Уволенные преподаватели говорят, что это - только начало.

В самарский центр занятости населения в этот вторник пришли вставать на учет сразу 12 бывших сотрудников архитектурно-строительного института. 
8 ноября 2017, 10:32
Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников на 20%

Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников на 20%

В Минтруда выступили с инициативой уменьшения количества зарубежных работников в Российской Федерации на 20% в будущем году по сравнению с сегодняшними показателями. Предложение направили в кабинет министров.
Как считают эксперты Министерства труда, реальная необходимость иностранных трудовых ресурсов в России составит 

26 октября 2017, 03:24
Минтруд придумал подарки для будущих россиян

Минтруд придумал подарки для будущих россиян

Министерство труда России предложило делать каждому новорожденному малышу подарки от государства. Соответствующий пункт прописан в плане основных мероприятий к «Десятилетию детства», составленном ведомством. Предполагается, что ответственными за его реализацию будут субъекты федерации. Ожидается, что подарки станут вручать матерям при выписке 

20 октября 2017, 07:08
С АвтоВАЗа уволят 500 человек

С АвтоВАЗа уволят 500 человек

В Тольятти готовятся к очередному массовому сокращению на градообразующем предприятии  - заводе АвтоВАЗ. Там уволят 500 сотрудников предпенсионного возраста, не занятых на основных производствах. Они смогут досрочно уйти  на заслуженный отдых уже этой осенью и при этом воспользоваться  корпоративной программой, 
29 августа 2017, 01:12
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