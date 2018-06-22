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Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов
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19 июня 2018, 01:24
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Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре
В Самаре завершился суд над бывшей заведующей детским садом №42. Она обвинялась в незаконном присвоении денег.
По версии следствия, женщина устроила воспитателем своего знакомого. Человек числился в штате, но своих обязанностей не исполнял. При этом ему начислялась зарплата. Деньги присваивала заведующая. …
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15 июня 2018, 10:32
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Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей
В Самаре возбуждено очередное уголовное дело по факту коррупции. Его фигурантом стал ассистент кафедры медуниверситета. По версии следствия, 7 мая он получил 15 тысяч рублей за проставление зачета без его фактической сдачи.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на …
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1 июня 2018, 09:34
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Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области
Региональный Следком отчитался о поимке на взяточничестве сразу двух преподавателей в Самарской области. Один из случаев зафиксирован в столице губернии. При получении незаконного денежного вознаграждении силовики задержали преподавателя колледжа. Студентка передала 16 тысяч рублей за допуск к защите диплома.
Похожий случай …
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25 мая 2018, 10:32
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В России работающих студентов могут освободить от страховых взносов
Работающих студентов в Российской Федерации могут освободить от страховых взносов, сообщает РИА Новости. О такой перспективе рассказал руководитель министерства Максим Топилин.
По его словам, подобный подход «поможет стимулировать молодежную занятость». Как отмечается, сейчас специалисты прорабатывают алгоритм освобождения от уплаты …
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25 декабря 2017, 09:25
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Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников на 20%
В Минтруда выступили с инициативой уменьшения количества зарубежных работников в Российской Федерации на 20% в будущем году по сравнению с сегодняшними показателями. Предложение направили в кабинет министров.
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26 октября 2017, 03:24
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Минтруд придумал подарки для будущих россиян
Министерство труда России предложило делать каждому новорожденному малышу подарки от государства. Соответствующий пункт прописан в плане основных мероприятий к «Десятилетию детства», составленном ведомством. Предполагается, что ответственными за его реализацию будут субъекты федерации. Ожидается, что подарки станут вручать матерям при выписке …
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20 октября 2017, 07:08
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Минтруд предложил делать подарки от государства каждому новорожденному
В Министерстве труда России выступили с инициативой делать каждому новорожденному малышу подарки от государства. Об этом рассказывают "Известия".
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20 октября 2017, 09:15
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Экзамен для чиновника: Госслужащих в регионах обяжут подтверждать квалификацию
Чиновникам в российских регионах, принимающих участие в реализации приоритетных проектов кабмина, нужно будет подтверждать свою квалификацию. Экзамен по проектному управлению будет сдаваться в виде специального теста.
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22 сентября 2017, 11:08
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В России появится аналог Skype для госслужащих
В России появится аналог Skype для госслужащих и сотрудников промышленных предприятий. Программное обеспечение для компьютеров, которое сможет обеспечивать бесплатную голосовую, текстовую и видеосвязь готова разработать компания "Булат", входящая в госкорпорацию "Ростех".
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24 мая 2017, 02:52
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Уволенных за утрату доверия чиновников будут записывать
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25 августа 2016, 02:36
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Госслужащим РФ предлагают запретить выезд за рубеж
С такой инициативой выступила Общественная палата. Причина тут называется вполне понятная – обострение политической ситуации. В связи с этим, в ближайшие полгода, включая новогодние праздники, госслужащие, по мнению авторов предполагаемого нововведения, не должны выезжать за пределы Российской Федерации. Впрочем, оговариваются …
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16 декабря 2015, 07:54