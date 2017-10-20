Министерство труда России предложило делать каждому новорожденному малышу подарки от государства. Соответствующий пункт прописан в плане основных мероприятий к «Десятилетию детства», составленном ведомством. Предполагается, что ответственными за его реализацию будут субъекты федерации. Ожидается, что подарки станут вручать матерям при выписке из роддома. Это могут быть подгузники, погремушки, памперсы и другие необходимые вещи. На сегодняшний день так называемая программа «Корзина для новорожденных» реализуется более чем в 80 странах мира.
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