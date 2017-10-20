Минтруд: за сообщения о коррупции не смогут увольнять Минтруд подготовил поправки к закону «О противодействии коррупции», по которым госслужащие и работники частных структур, которые проинформируют руководство или правоохранителей о фактах коррупции, могут рассчитывать на государственную защиту. Этих сотрудников нельзя будет уволить без решения особой комиссии, а также урезать …