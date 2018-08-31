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Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00
Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, …
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31 августа 2018, 03:56
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В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников
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31 августа 2018, 03:18
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К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи
Сотрудники регионально Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там …
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31 августа 2018, 03:09
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Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»
31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.
По информации «Интерфакса», …
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31 августа 2018, 02:48
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Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани
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28 августа 2018, 09:01
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В Тольятти директора организации, загрязнившей почву, оштрафовали на 110 тысяч рублей
Перед судом в Тольятти предстал директор ООО «Константа». Мужчина подозревался в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды.
Во время расследования и суда выяснилось, что он производил бензин из компонентов нефтепродуктов. Подозреваемый допустил попадание …
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17 августа 2018, 11:23
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Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия
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13 августа 2018, 09:42
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Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре
В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
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25 июля 2018, 02:39
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Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете
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16 декабря 2016, 11:53
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5 из 47 проб воды на самарских водоемах не соответствуют нормам
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15 июня 2016, 04:22
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Озера в жилых массивах Самары благоустроят
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18 июня 2015, 03:15