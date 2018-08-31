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Материалы по теме:

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

С начала этого года самарским приставам поступили 493  жалобы  на  коллекторов. Компании были оштрафованы в общей сложности на 1 млн 70 тысяч рублей, а каждое  юрлицо — соответственно, на 20-55 тысяч. Фирмы по возврату задолженностей  были слишком настойчивы в своих 
31 августа 2018, 03:18
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионально Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа  на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный.  Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации «Интерфакса», 
31 августа 2018, 02:48
Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Выяснилось, почему очистка малых рек в Сызрани стала проблемой. По словам заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Максима Шаго, непонятно, куда складывать грунт. Он причислен к категории 4-го класса опасности, но для него нет полигона. Таким образом, 
28 августа 2018, 09:01
В Тольятти директора организации, загрязнившей почву, оштрафовали на 110 тысяч рублей

В Тольятти директора организации, загрязнившей почву, оштрафовали на 110 тысяч рублей

Перед судом в Тольятти предстал директор ООО «Константа». Мужчина подозревался в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды.

Во время расследования и суда выяснилось, что он производил бензин из компонентов нефтепродуктов. Подозреваемый допустил попадание 
17 августа 2018, 11:23
Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Аналитики портала "Домофонд" составили рейтинг экологического благополучия 150 городов России. При этом речь идет не о реальных показателях загрязнённости, а о том, как местные жители оценивают обстановку в своих муниципалитетах. В опросе приняли участие 61 734 человека по всей России. 
13 августа 2018, 09:42
Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре

Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре

В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут  выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
 
«На территории Самары размещены специализированные контейнеры для сбора и накопления 
25 июля 2018, 02:39
Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете

Канадские ученые назвали общий объем воды всех озер на планете

Канадские ученые из Университета Макгилла подсчитали протяженность береговой линии всех озер на Земле и определили, что в общей сложности они содержат около 180 тысяч кубических километров воды. Этот объем может покрыть всю сушу почти полутораметровым водным слоем.
Всего на планете 

16 декабря 2016, 11:53
5 из 47 проб воды на самарских водоемах не соответствуют нормам

5 из 47 проб воды на самарских водоемах не соответствуют нормам

Как минимум до конца рабочей недели в Самаре и области сохранится жара. Воздух будет прогреваться до 30 градусов. В целом, по прогнозам российского гидрометцентра, июнь ожидается на 2 градуса теплее средних многолетних значений. Несмотря на то, что вода в Волге 

15 июня 2016, 04:22
Озера в жилых массивах Самары благоустроят

Озера в жилых массивах Самары благоустроят

Масштабную работу по очистке городских озер и благоустройству территории вокруг них планируют провести в столице 63-го региона. Всего на территории Самары более 170 таких природных объектов. Некоторые из них расположены в жилых микрорайонах. Часть водоемов превратилась в свалки. Перед началом 
18 июня 2015, 03:15
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