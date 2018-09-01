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«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией
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1 сентября 2018, 08:56
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В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»
Региональный арбитражный суд прекратил банкротить самарского муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс». Дело было возбуждено по иску частной компании «Волгратрансавто», которой МП задолжало около14 млн рублей. Как говорится в сообщении на сайте арбитража, решение о прекращении производства связано с тем, что долг передали …
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1 сентября 2018, 10:11
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У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг
С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может …
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2 сентября 2018, 08:42
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В блогах: съёмки батальных сцен завершены
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1 сентября 2018, 12:14
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43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре
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16 июля 2018, 12:29
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Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре
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12 июля 2018, 02:37
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Земельные участки будут выделять родным погибших героев России в Самаре
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11 июля 2018, 05:26
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Чем обернется для самарцев «дачная» реформа
Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с …
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10 июля 2018, 11:40
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Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани
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5 июля 2018, 10:59
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Сызранца оштрафуют из-за того, что его земельный участок слишком маленький
Житель одного из частных секторов Сызрани столкнулся с нелогичностью местного законодательства, передает «Маленькая Сызрань». Мужчина решил заняться капремонтом собсвенного дома. Так как его личный участок слишком маленький, то заказанные строительные материалы - щебень и песок - он был вынужден …
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1 мая 2018, 08:38
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В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг
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8 февраля 2018, 03:01
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Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей
Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно условиям аукциона, максимальная цена контракта должна составить 744,8 тысячи рублей. Животные будут использоваться в течение полугода: с апреля по сентябрь 2018 года. Правоохранители предъявляют к лошадям …
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8 февраля 2018, 09:45