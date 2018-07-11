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Чем обернется для самарцев «дачная» реформа
Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с …
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10 июля 2018, 11:40
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Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани
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5 июля 2018, 10:59
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СФ одобрил резонансный закон
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3 июля 2018, 09:01
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Вейпы приравняют к обычным сигаретам
Оборот электронных сигарет и других устройств для альтернативного курения, скорее всего, будет регулироваться в рамках уже действующего законодательства. Основным документом здесь является федеральный акт "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Как сообщает
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22 июня 2018, 02:15
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Закон о жилье для сирот предложили скорректировать
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18 июня 2018, 12:28
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Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра
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7 июня 2018, 01:41
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Сызранца оштрафуют из-за того, что его земельный участок слишком маленький
Житель одного из частных секторов Сызрани столкнулся с нелогичностью местного законодательства, передает «Маленькая Сызрань». Мужчина решил заняться капремонтом собсвенного дома. Так как его личный участок слишком маленький, то заказанные строительные материалы - щебень и песок - он был вынужден …
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1 мая 2018, 08:38
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Ученые нашли еще одно доказательство происхождения жизни на Земле из неживой материи
Ученые из американского института Скриппса выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле. По их версии, она зародилась из неживой материи.
Специалисты считают, что процессы формирования первых биологических соединений начались около 4 миллиардов лет назад. В то далекое время в океане образовались …
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11 января 2018, 09:53