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В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»
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14 декабря 2018, 09:17
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Житель Новокуйбышевска скинул любимую с 4 этажа
Сотрудникам дежурной части Новокуйбышевска сообщили, что в заброшенном гаражном боксе нашли тело неизвестной женщины. Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления, собрала улики и опросила заявителя. Мужчина рассказал, что около полуночи он услышал звук падения тяжелого предмета, а затем увидел на улице …
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14 декабря 2018, 08:48
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На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель
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13 декабря 2018, 09:44
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В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке
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13 декабря 2018, 09:17
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Что изменится после дачной реформы в России
Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
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5 декабря 2018, 01:13
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В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной
В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет …
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1 сентября 2018, 11:15
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Земельные участки будут выделять родным погибших героев России в Самаре
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11 июля 2018, 05:26
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Чем обернется для самарцев «дачная» реформа
Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с …
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10 июля 2018, 11:40