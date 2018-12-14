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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»

В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»

В четверг вечером, 13 декабря, в Сызрани случилось массовое ДТП. Около моста через реку Крымза на улице Рабочей столкнулись три машины - Nissan Qashqai, BMW X5 и отечественная «Лада Калина».

По словам очевидца, водитель немецкого внедорожника, ехавший со стороны 
14 декабря 2018, 09:17
Житель Новокуйбышевска скинул любимую с 4 этажа

Житель Новокуйбышевска скинул любимую с 4 этажа

Сотрудникам дежурной части Новокуйбышевска сообщили, что в заброшенном гаражном боксе нашли тело неизвестной женщины. Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления, собрала улики и опросила заявителя. Мужчина рассказал, что около полуночи он услышал звук падения тяжелого предмета, а затем увидел на улице 
14 декабря 2018, 08:48
На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель

На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель

В четверг, 13 декабря, произошла смертельная авария в Волжском районе. По предварительной версии, в 19:00 водитель иномарки Hyundai ехал по дороге «Обводная города Самара». По неизвестной причине, на 57 километре он выдвинулся на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, двигавшимся 
13 декабря 2018, 09:44
В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

Следственный отдел Новокуйбышевска возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По версии следствия, 9 ноября примерно в 19:00 «при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования 
13 декабря 2018, 09:17
Что изменится после дачной реформы в России

Что изменится после дачной реформы в России

Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. 
 
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать 
5 декабря 2018, 01:13
В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет 
1 сентября 2018, 11:15
Земельные участки будут выделять родным погибших героев России в Самаре

Земельные участки будут выделять родным погибших героев России в Самаре

В Самарской области одобрили поправки в закон «О земле». Теперь вдовы и родители героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров ордена Славы будут получать бесплатные земельные участки. О нововведении рассказали в среду, 11 июля, на заседании регионального правительства под 
11 июля 2018, 05:26
Чем обернется для самарцев «дачная» реформа

Чем обернется для самарцев «дачная» реформа

Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. 

 

Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с 

10 июля 2018, 11:40
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