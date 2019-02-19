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Материалы по теме:

"Роскосмос" утвердил облик ракеты-носителя для полетов к Луне

"Роскосмос" утвердил, как "наиболее предпочтительный", облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне, предложенный самарским РКЦ "Прогресс". На ракете будут использоваться шесть боковых блоков с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180. Другие проекты больше не рассматриваются, отмечают 
6 февраля 2019, 11:03
Ученые из Самары разработали смеси, которые сделают почву более плодородной

Ученые из Самары разработали смеси, которые сделают почву более плодородной

Ученые из Самары создали высокоэффективный биотехнологический комплекс «ЖИП» («Живой источник плодородия»). Он запускает процесс образования гумуса и активизации почвенной микрофлоры без применения химикатов, рассказали в самарском политехе. 
 
– Особое биологическое ведение сельского хозяйства, суть которого сводится к тому, чтобы «кормить» почву, 
21 января 2019, 01:42
«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра

«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра

В Самарской области могут создать научно-образовательный центр. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил во время пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что идея Самарской области была высоко оценена федеральным министром науки и образования Михаилом Котюковым. 

- Всего 
18 января 2019, 04:25
Земельные махинации в Тольятти

Земельные махинации в Тольятти

Региональные антимонопольщики уличили мэрию Тольятти в создании для некой фирмы "Бизнес Актив" преимущественных условий при получении муниципального имущества. Общество взяло в аренду 84 земельных участка, 81 из которых можно использовать под магазины. Но в ходе торгов данный факт не упоминался 
14 декабря 2018, 08:14
Что изменится после дачной реформы в России

Что изменится после дачной реформы в России

Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. 
 
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать 
5 декабря 2018, 01:13
В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык

В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык

В Самаре продолжаются археологические раскопки в районе Фрунзенского моста. На сегодняшний день исследовано 220 из 400 квадратных метров, в работе находится около 96 квадратных метров площади. Для выполнения задач в заявленный срок, а также увеличения продолжительности рабочего дня на раскопе 
28 ноября 2018, 01:56
В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет 
1 сентября 2018, 11:15
Астрономию снова будут преподавать в 95% школ Самарской области

Астрономию снова будут преподавать в 95% школ Самарской области

Переход на пятидневную учебную неделю, введение астрономии и собеседований для допуска к экзаменам в 9 классе — таковы новшества предстоящего учебного года для школьников Самарской области. 
 
В предстоящем учебном году главным новшеством для школьников Самарской области станет 5-ти дневная учебная 
31 августа 2018, 09:34
Уфологи нашли таинственные туннели на Луне

Уфологи нашли таинственные туннели на Луне

Создатели уфологического канала GreyFace заявили о том, что обнаружили таинственные туннели на поверхности Луны. Они рассматривали снимки спутника Земли  и заметили вертикальные  следы протяженностью около 325 миль. По словам авторов канала, их мог оставить  робот-разведчик огромного размера. Отпечатки также поражают 
3 августа 2018, 11:21
Мини-парад планет можно наблюдать в небе над Самарой

Мини-парад планет можно наблюдать в небе над Самарой

С 16 по 18 июля в небе после захода Солнца можно будет наблюдать мини-парад из 5 небесных тел Солнечной системы, информирует портал AstroAlert. В одну линию выстроятся четыре планеты - Венера, Марс, Сатурн и Юпитер. К ним присоединится и 
17 июля 2018, 10:43
Земельные участки будут выделять родным погибших героев России в Самаре

Земельные участки будут выделять родным погибших героев России в Самаре

В Самарской области одобрили поправки в закон «О земле». Теперь вдовы и родители героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров ордена Славы будут получать бесплатные земельные участки. О нововведении рассказали в среду, 11 июля, на заседании регионального правительства под 
11 июля 2018, 05:26
Астрономы обнаружили в созвездии Центавра неизвестный объект

Астрономы обнаружили в созвездии Центавра неизвестный объект

Астрономы бьются над решением загадки. В созвездии Центавра был обнаружен неизвестный космический объект. Ему был присвоен индекс 1SWASP J1407. Небесное тело находится на расстоянии 434 световых лет от Земли.

По своей массе объект напоминает коричневый карлик. Это звезда, в 
24 апреля 2018, 07:18
NASA планирует создать окололунную орбитальную станцию

NASA планирует создать окололунную орбитальную станцию

NASA в скором времени приступит к реализации масштабного космического проекта. В следующем году агентство планирует начать строительство первой окололунной орбитальной станции. В будущем она должна облегчить высадку космонавтов на спутник Земли.

Строительство станции начнется с монтажа энергоблока. Следующим этапом 
23 апреля 2018, 09:43
Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации

Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации

Пригодная для колонизации планета-сирота расположена в созвездии Рыб. Небесное тело под названием CFBDSIR 2149-0403 астрономы обнаружили еще в 2012 году.

Сиротами называют планеты, которые не вращаются около определенной звезды, а свободно перемещаются в космосе. Возраст  CFBDSIR 2149-0403 составляет около 
20 апреля 2018, 09:40
Китай хочет вырастить картошку на Луне

Китай хочет вырастить картошку на Луне

Китайские ученые вознамерились вырастить на Луне картофель. Эксперимент должен стать частью программы «Лунная микробиосфера», которая является частью миссии зонда «Чанъэ-4». Вместе с картофелем на спутник нашей планеты отправятся ростки резуховидки. Всего в рамках программы запланировано 200 различных небольших миссий.
12 апреля 2018, 07:40
К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне

К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне

Аэронавигационная компания Space Adventures ищет желающих отправиться в космический тур к Луне. Предполагается, что путешественники пролетят в 97 километрах от поверхности спутника Земли. Это самое близкое расстояние до небесного тела, на которое совершались полеты с 1972 года.

В состав 
22 марта 2018, 04:58
Редчайшее «лунное шоу» в Самаре оказалось под угрозой из-за погоды

Редчайшее «лунное шоу» в Самаре оказалось под угрозой из-за погоды

«Лунное шоу», ожидаемое в небе над Самарой вечером 31 января, может не состоятся. Речь идет о полном лунном затмении – его еще называют «суперлуние». Самарские астрономы сообщили о неблагоприятном для наблюдений прогнозе погоды – она ожидается облачной, со снегом и 
31 января 2018, 02:59
Медики рассказали правду о влиянии суперлуния

Медики рассказали правду о влиянии суперлуния

Суперлуние, которое приходится на ночь с 3 на 4 декабря, может оказать влияние лишь на психоэмоциональное состояние очень впечатлительного человека. Самочувствие других в полной безопасности, отметила в беседе с РИА Новости главный столичный специалист по профилактической медицине Нана Погосова.
Эксперты 

1 декабря 2017, 03:31
Земляне увидят последнее суперлуние года в ночь на 14 декабря

Земляне увидят последнее суперлуние года в ночь на 14 декабря

В ночь на среду 14 декабря жители Земли смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - последнее суперлуние года. Луна будет казаться на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в другое время.
По словам ученых, Луна на сей раз окажется настолько 

13 декабря 2016, 12:41
Снятое в Самаре фото суперлуния появилось в Сети

Снятое в Самаре фото суперлуния появилось в Сети

В ночь на 14 ноября жители Земли наблюдали рекордное суперлуние - Луна приблизилась к нашей планете на минимальное расстрояние за последние 70 лет. В социальных сетях появилось фото явления, снятое в Самаре. Снимок опубликовал Евгений Баранский, директор Самарского клуба любителей астрономии.
14 ноября 2016, 12:37
В России сегодня отмечается сразу несколько праздников

В России сегодня отмечается сразу несколько праздников

Сегодняшний день богат на праздники. Во-первых, 21 сентября считается  Днем  воинской славы России. В  этот день в 1380 году русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским победили монголо-татарские войска в ходе Куликовской битвы.
Во-вторых, в третий вторник сентября, 

21 сентября 2016, 03:08
Подарки, которые нельзя дарить на Новый год

Подарки, которые нельзя дарить на Новый год

Оказывается, и в праздничной сфере за столетия накопилось множество суеверий и табу. Считается, что на новогоднее торжество в первую очередь не принято дарить острые предметы и ножи, так как они могут принести в дом негативную энергию. Подаренная посуда и пустые кошельки 

23 декабря 2014, 07:12
Стали известны приметы мужчины, утонувшего в Комсомольском районе Тольятти

Стали известны приметы мужчины, утонувшего в Комсомольском районе Тольятти

Тело без признаков насильственной смерти было обнаружено накануне на берегу озера в Комсомольском районе Автограда. 
По данному факту проводится проверка.
Пресс-служба областного ГУ МВД обнародовала приметы утонувшего: на вид 60-65 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы 
18 июня 2014, 04:57
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