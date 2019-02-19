19 февраля произойдет интересное астрономическое явление – совпадут перигей спутника и фаза полнолуния. Луна совершает полный оборот вокруг Земли по эллиптической орбите за 29,5 суток и как раз 19 февраля окажется на наименьшем расстоянии от планеты в текущем году – 356761 км. В этот момент, по измерениям ученых, она выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем когда находится в апогее – то есть, на максимальном удалении.
Правда, лунный перигей случится уже в 13.07 по самарскому времени, но в 19.54 произойдет полнолуние, а значит, спутник окажется максимально ярким – он будет сиять в созвездии Льва. При этом, может отливать зловещим красноватым оттенком.
Замечено, что именно в момент суперлуния люди, что называется, показывают свои истинное лицо – возможны вспышки агрессии, раздражительности, нетерпимости, конфликты и даже обострение психических расстройств. Это связано с тем, что, по мнению некоторых исследователей, Луна при приближении к Земле сильнее действует не только на физические объекты (приливы и отливы), но и на эмоциональную сферу.
Сегодня рекомендуется быть осторожнее в пути и терпимо относиться к чужим словам и поступкам, принимая собственную усталость и желание выспаться, как факт.
По мнению астрологов, сегодня не стоит вершить великие дела или строить планов громадье. При этом, сторонники оккультизма уверены, что именно в суперлуние стоит проводить разнообразные обряды и ритуалы – в том числе, на привлечение денег, исполнение желаний и в поиске взаимности.
Наблюдать суперлуние, конечно, можно только при чистом небе. Пока все складывается – в Самаре ясно.
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