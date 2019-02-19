Подарки, которые нельзя дарить на Новый год Оказывается, и в праздничной сфере за столетия накопилось множество суеверий и табу. Считается, что на новогоднее торжество в первую очередь не принято дарить острые предметы и ножи, так как они могут принести в дом негативную энергию. Подаренная посуда и пустые кошельки …