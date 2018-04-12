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Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове
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6 апреля 2018, 03:25
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Китай определился с датой испытаний своего первого авианосца
Руководство Китая определилось с датой испытаний первого авианосца собственного производства Type 001A. Произойдет это в конце месяца ближе к годовщине создания национального флота.
Испытания пройдут в Бохайском заливе. Проверяться будут в первую очередь те системы, которые отвечают за безопасность: …
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3 апреля 2018, 02:21
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Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае
Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, …
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25 марта 2018, 11:29
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К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне
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22 марта 2018, 04:58
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Расхитителей гробниц поймали в Китае
Китайская полиция задержала расхитителей древних гробниц. Всего поймали 13 человек.
Злоумышленники попались в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Они подозреваются в организации незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Задержанные «археологи» орудовали в гробницах, датируемых 7 и 8 веками, …
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20 марта 2018, 05:03
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Над Самарой взойдет «Кровавая луна»
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26 января 2018, 03:55
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Самарская ракета отправится к Луне
В следующем году Россия впервые после более чем 40-летнего перерыва запустит к Луне спутник, сообщил Институт космических исследований. Станцию «Луна-25» выведет на заданную траекторию ракета «Союз-2.1б» в связке с разгонным блоком «Фрегат» производства химкинского НПО имени Лавочкина. Целью миссии станет …
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25 января 2018, 07:05
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Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки
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23 января 2018, 09:23
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Уфолог обнаружил гуляющего по Луне пришельца
Уфологи из разных стран не устают представлять свидетельства существования гуманоидов. На сей раз специалист рассмотрел представителя инопланетного разума на лунной поверхности.
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18 декабря 2017, 02:05
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В Самаре пройдет двухдневная ярмарка «Праздник картофеля»
В ближайшие выходные в Самаре организуют тематическую ярмарку «Праздник картофеля». Она продлится два дня – 10 и 11 сентября.
Фермеры смогут выставить на продажу свою картошку на торговой площадке у перекрестка улиц Коммунистической и Владимирской.
Картофельная ярмарка будет работать по десять часов …
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6 сентября 2016, 11:19
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Голландские ученые вырастили картошку на марсианском грунте
В Нидерландах научились выращивать марсианский картофель. Ученые использовали грунт, аналогичный тому, который находится на поверхности Красной планеты. Это реголит. Его можно раздобыть на Гавайских островах, в вулканических породах.
Ученые высадили картофель, используя органические удобрения. Всего было посажено десять клубней. Уже собран …
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8 августа 2016, 05:41
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В магазинах Самарской области наблюдаются рекордно низкие цены на картофель
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5 мая 2016, 04:37