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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове

Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове

Необычный случай произошел на днях в китайской провинции Хубэй. 57-летняя женщина работала в своем саду. Она подрезала секатором листья на деревьях. До одной из веток она дотянуться не смогла, и привязала садовые ножницы к палке. В какой-то момент палка обломилась, 
6 апреля 2018, 03:25
Китай определился с датой испытаний своего первого авианосца

Китай определился с датой испытаний своего первого авианосца

Руководство Китая определилось с датой испытаний первого авианосца собственного производства Type 001A. Произойдет это в конце месяца ближе к годовщине создания национального флота.

Испытания пройдут в Бохайском заливе. Проверяться будут в первую очередь те системы, которые отвечают за безопасность: 
3 апреля 2018, 02:21
Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае

Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае

Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, 
25 марта 2018, 11:29
К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне

К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне

Аэронавигационная компания Space Adventures ищет желающих отправиться в космический тур к Луне. Предполагается, что путешественники пролетят в 97 километрах от поверхности спутника Земли. Это самое близкое расстояние до небесного тела, на которое совершались полеты с 1972 года.

В состав 
22 марта 2018, 04:58
Расхитителей гробниц поймали в Китае

Расхитителей гробниц поймали в Китае

Китайская полиция задержала расхитителей древних гробниц. Всего поймали 13 человек.

Злоумышленники попались в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Они подозреваются в организации незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Задержанные «археологи» орудовали в гробницах, датируемых 7 и 8 веками, 

20 марта 2018, 05:03
Над Самарой взойдет «Кровавая луна»

Над Самарой взойдет «Кровавая луна»

Самарские астрономы-любители готовятся к наблюдениям за довольно редким и красивым явлением – 31 января над Самарой взойдет «Кровавая луна». Это будет полное теневое лунное затмение.

«Луна пройдет сквозь конусообразную тень Земли. Если бы мы находились на Луне в этот момент, то 

26 января 2018, 03:55
Самарская ракета отправится к Луне

Самарская ракета отправится к Луне

В следующем году Россия впервые после более чем 40-летнего перерыва запустит к Луне спутник, сообщил Институт космических исследований. Станцию «Луна-25» выведет на заданную траекторию ракета «Союз-2.1б» в связке с разгонным блоком «Фрегат» производства химкинского НПО имени Лавочкина. Целью миссии станет 

25 января 2018, 07:05
Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки

Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки

Россияне едят очень много картошки. Даже больше, чем нужно. По данным Минсельхоза, в 2017 году каждый житель страны в среднем употребил на 25% больше картофеля, чем это предусмотрено медицинскими нормами. В конкретном выражении цифры составляют 112,6 кг при необходимых 90 
23 января 2018, 09:23
Уфолог обнаружил гуляющего по Луне пришельца

Уфолог обнаружил гуляющего по Луне пришельца

Уфологи из разных стран не устают представлять свидетельства существования гуманоидов. На сей раз специалист рассмотрел представителя инопланетного разума на лунной поверхности.
Известный исследователь Скотт Уорринг опубликовал в Сети кадры, на которых, как он считает, на ночном светиле различим инопланетянин. Как 

18 декабря 2017, 02:05
В Самаре пройдет двухдневная ярмарка «Праздник картофеля»

В Самаре пройдет двухдневная ярмарка «Праздник картофеля»

В ближайшие выходные в Самаре организуют тематическую ярмарку «Праздник картофеля». Она продлится два дня – 10 и 11 сентября.

Фермеры смогут выставить на продажу свою картошку на торговой площадке у перекрестка улиц Коммунистической и Владимирской.

Картофельная ярмарка будет работать по десять часов 

6 сентября 2016, 11:19
Голландские ученые вырастили картошку на марсианском грунте

Голландские ученые вырастили картошку на марсианском грунте

В Нидерландах научились выращивать марсианский картофель. Ученые использовали грунт, аналогичный тому, который находится на поверхности Красной планеты. Это реголит. Его можно раздобыть на Гавайских островах, в вулканических породах.

Ученые высадили картофель, используя органические удобрения. Всего было посажено десять клубней. Уже собран 

8 августа 2016, 05:41
В магазинах Самарской области наблюдаются рекордно низкие цены на картофель

В магазинах Самарской области наблюдаются рекордно низкие цены на картофель

По данным Самарастата, с января по май 2016 года "второй хлеб" подешевел на 10%, за год же его стоимость снизилась более чем на 40%. Причину эксперты видят в высокой урожайности. Так, в 2015-м году на полях России собрали 33,6 миллионов 

5 мая 2016, 04:37
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