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Материалы по теме:

В Китае девочка упала в вольер с пандами и выжила

В Китае девочка упала в вольер с пандами и выжила

ЧП произошло на днях в китайском городе Чэнду. Там маленькая девочка случайно упала в вольер с пандами. 8-летний ребенок слишком сильно перегнулся через перила и рухнул в ров, отделяющий островок с животными от остальной части заповедника.

Люди, ставшие свидетелями 
12 февраля 2019, 01:12
Китаец продал почку, чтобы купить iPhone

Китаец продал почку, чтобы купить iPhone

Любовь к модным гаджетам довела жителя Китая до инвалидности. В 2011 году, когда молодому человеку было 17 лет, он продал свою почку, чтобы купить iPhone и iPad. Он отчаянно хотел приобрести устройства, чтобы завоевать уважение одноклассников, но у родителей парня 
10 января 2019, 03:56
В китайском городе запретили праздновать Рождество

В китайском городе запретили праздновать Рождество

Власти китайского города Ланфан решили полностью запретить празднование католического Рождества. Здесь нельзя будет использовать любые праздничные украшения и продавать атрибутику. Под запрет также попали мероприятия в общественных местах и распродажи.

В распоряжении местных властей говорится о том, что местная 
19 декабря 2018, 02:37
Самарцы смогут напрямую летать в Китай

Самарцы смогут напрямую летать в Китай

В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать 
16 октября 2018, 10:38
В Китае поймали банду, которая делала опасные таблетки для снижения веса

В Китае поймали банду, которая делала опасные таблетки для снижения веса

Полицейские из китайской провинции Цзянсу поймали банду, которая выпускала поддельные таблетки для похудания. Во время расследования было изъято 150 тысяч таблеток и удалось арестовать 15 человек. По версии следствия, препараты могут нанести вред здоровью и жизни людей. «Волшебные» таблетки продавались 
29 мая 2018, 11:48
Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
Как пояснили разработчики, суть изобретения заключается в применении незначительного электрического разряда. 

11 декабря 2017, 05:25
Весовая категория: ученые выявили эффективность орехов в борьбе с лишними килограммами

Весовая категория: ученые выявили эффективность орехов в борьбе с лишними килограммами

Европейские специалисты установили, что систематическое употребление орехов способствует избавлению от лишних килограммов. В процессе недавнего исследования, о котором рассказали зарубежные СМИ, была собрана информация о 373 тысячах человек.
Как оказалось, те участники экспериментов, которые часто ели орехи, были наиболее стройными 

11 октября 2017, 02:07
Ученые рассказали, как сбросить вес с помощью кофе

Ученые рассказали, как сбросить вес с помощью кофе

Специалисты из Соединенных Штатов в процессе недавнего исследования установили, что кофе не только бодрит по утрам, но и дает возможность контролировать вес. Чтобы сбросить лишние килограммы, популярный напиток следует употреблять вместе со сливочным маслом. Оказывается, добавленные в кофейную чашку десять 

2 октября 2017, 09:36
Панацея для толстяков: ученые открыли, что перец чили помогает справиться с лишним весом

Панацея для толстяков: ученые открыли, что перец чили помогает справиться с лишним весом

Издание Food Sciences And Nutrition рассказывает о масштабном исследовании международной группы ученых. Как утверждается, в состав перца чили входит алкалоид капсацин, ускоряющий метаболизм жиров.
Организм любителей острой пищи интенсивно тратит энергию, и человек расстается с лишними килограммами. Кроме того, капсацин 

12 мая 2017, 10:00
Ученые выяснили, почему зимой люди набирают лишний вес

Ученые выяснили, почему зимой люди набирают лишний вес

Американские ученые рассказали, почему зимой люди набирают лишний вес быстрее, чем летом. В холодное время года в организме снижается выработка серотонина. В результате зимой употребление калорий возрастает в среднем на 86 ккал в сутки.

По мнению экспертов из Университета Массачусетса, в холодный 

27 ноября 2016, 09:57
Ученые выяснили, почему стресс ведет к набору лишнего веса

Ученые выяснили, почему стресс ведет к набору лишнего веса

Специалисты из Медицинской школы Стенфордского университета определили, как именно стресс влияет на массу тела. Ранее считалось, что он способствует перееданию, однако теперь выяснилось, что из-за постоянного стресса организм человека начинает выделять гормон Adamts1 в больших количествах. Таким образом, стресс вызывает 

13 ноября 2016, 09:38
Ученые: Подростки начинают курить, чтобы не толстеть

Ученые: Подростки начинают курить, чтобы не толстеть

Ученые из Корнелльского университета определили, почему подростки чаще всего начинают курить. Оказалось, пристрастие к табаку появляется у подростков одновременно с желанием не набирать лишний вес.
Эксперты проанализировали сведения о 10 тысячах несовершеннолетних возрастом от 11 до 15 лет. В результате 

26 октября 2016, 09:56
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