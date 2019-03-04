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Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета
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27 февраля 2019, 03:07
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Китаец похудел на 142 килограмма за полгода
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18 февраля 2019, 01:19
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В Китае девочка упала в вольер с пандами и выжила
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12 февраля 2019, 01:12
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Китаец продал почку, чтобы купить iPhone
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10 января 2019, 03:56
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В Самарской области детский оздоровительный центр сбрасывал грязные сточные воды в Усинский залив
Стало известно, что детский круглосуточный оздоровительный центр санаторного типа «Услада» сбрасывал сточные воды в Усинский залив. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В зданиях лагеря работает местная система канализации, есть собственные очистные сооружения - отстойник и биологические пруды. …
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25 декабря 2018, 10:30
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В центре Самары прошла экологическая акция
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30 октября 2018, 11:54
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В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне
Самарчанка Анна Житарь в "Фейсбуке" снова обращает внимание на судьбу загубленного озера в 13-м микрорайоне и на цинизм городских чиновников. "Я куда только не обращалась: в "Твиттер", напрямую в министерство и райадминистрацию, - пишет девушка. - И вот что …
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22 октября 2018, 08:19
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Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами
Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах
С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного …
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10 октября 2018, 11:35
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Под Кинелем сошедшая с путей цистерна снесла несколько столбов
Жители Кинеля выложили в соцсетях фотографии с места происшествия. На местной железнодорожной станции Кинель-сортировочная сошедшая с рельсов цистерна снесла сразу несколько столбов, передает 63.ru
Крупное ДТП на ЖД произошло в субботу, 9 июня. По предварительной версии специалистов, авария …
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11 июня 2018, 02:26
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Житель Кинеля сначала зарубил своего собутыльника, а потом чуть не зарезал полицейского
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13 февраля 2018, 02:39
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В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу
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26 января 2018, 02:30
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В Кинеле похитили 4-летнего мальчика и требовали выкуп в 2 млн рублей
Сегодня, 24 января, в полицию Кинеля обратилась за помощью местная жительница. Женщина заявила, что неизвестные в медицинских масках похитили ее 4-летнего сына. Преступление произошло примерно в 7:30 во дворе дома на улице Мостовой. Злоумышленники (предположительно, мужчина и женщина), применив насилие, …
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24 января 2018, 11:02
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Ледяная шуга забила водозабор: Самарцев попросили ограничить пользование водой
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17 декабря 2017, 01:37
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В Самарской области идет война в защиту рыб и раков
В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У …
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30 мая 2017, 11:42
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Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком
Новый поворот в скандале, который разгорелся вокруг местного управления Росрыболовства. Владимир Кадушников, возглавлявший отдел рыболовства средневолжского территориального управления, готовит иск в суд «О защите чести и достоинства» к председателю правления общественной организации «Рыбаки Самарской области» Сергею Карпову и депутату сызранской …
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14 апреля 2017, 03:58
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В самарском подразделении Росрыболовства остранили начальника
Владимир Кадушников, начальник службы территориального отдела Росрыболовства по Самарской области, отстранен от должности. Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства с приставкой и. о. пока руководит Алексей Забурдаев.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», в середине февраля глава федерального агентства по рыболовству Илья …
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29 марта 2017, 11:12
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В самарском подразделении Росрыболовства прошли кадровые чистки
Как стало известно «ТЕРРЕ», в территориальном подразделении федерального агентства по рыболовству произошли кадровые чистки. Претензии к руководству на местах у Москвы возникли после визита в Самару профильного заместителя министра сельского хозяйства России. Кроме того, уже этой весной рыболовов губернии ждут …
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28 марта 2017, 04:17
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Новости самарских блогов: опасный водозабор на берегу Самарки, воровство оградок на кладбищах
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21 апреля 2014, 05:30
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