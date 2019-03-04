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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета

Китаец пойдет под суд за то, что бросил монеты в двигатель самолета

Житель Китая попал под суд из-за излишней суеверности.  Мужчина вместе с женой и ребенком должен был лететь из Аньцина в Куньмин. Перед тем, как зайти в салон, он бросил в двигатель лайнера две монеты. Согласно повериям, это должно было принести 
27 февраля 2019, 03:07
Китаец похудел на 142 килограмма за полгода

Китаец похудел на 142 килограмма за полгода

Жителю Китая по имени Ван Хаонань до последнего времени принадлежало звание одного из самых полных людей в стране. Он весил 334 килограмма. Однако молодой человек стал участником программы одного из медуниверситетов "Найти первого толстяка", в рамках которой трем пациентам с 
18 февраля 2019, 01:19
В Китае девочка упала в вольер с пандами и выжила

В Китае девочка упала в вольер с пандами и выжила

ЧП произошло на днях в китайском городе Чэнду. Там маленькая девочка случайно упала в вольер с пандами. 8-летний ребенок слишком сильно перегнулся через перила и рухнул в ров, отделяющий островок с животными от остальной части заповедника.

Люди, ставшие свидетелями 
12 февраля 2019, 01:12
Китаец продал почку, чтобы купить iPhone

Китаец продал почку, чтобы купить iPhone

Любовь к модным гаджетам довела жителя Китая до инвалидности. В 2011 году, когда молодому человеку было 17 лет, он продал свою почку, чтобы купить iPhone и iPad. Он отчаянно хотел приобрести устройства, чтобы завоевать уважение одноклассников, но у родителей парня 
10 января 2019, 03:56
В Самарской области детский оздоровительный центр сбрасывал грязные сточные воды в Усинский залив

В Самарской области детский оздоровительный центр сбрасывал грязные сточные воды в Усинский залив

Стало известно, что детский круглосуточный оздоровительный центр санаторного типа «Услада» сбрасывал сточные воды в Усинский залив. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В зданиях лагеря работает местная система канализации, есть собственные очистные сооружения - отстойник и биологические пруды. 
25 декабря 2018, 10:30
В центре Самары прошла экологическая акция

В центре Самары прошла экологическая акция

Привлечь внимание людей к экологическим проблемам — для этой цели в минувшие выходные активисты «Молодой Гвардии Единой России» устроили шествие в центре города. Юные сторонники партии власти с кричалками и плакатами прошлись по проспекту Ленина. 
 
- Молодая! Гвардия! Молодая! Гвардия! 
30 октября 2018, 11:54
В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне

В блогах: по поводу загубленного озера в 13-м микрорайоне

Самарчанка Анна Житарь в "Фейсбуке" снова обращает внимание на судьбу загубленного озера в 13-м микрорайоне и на цинизм городских чиновников. "Я куда только не обращалась: в "Твиттер", напрямую в министерство и райадминистрацию, - пишет девушка. - И вот что 
22 октября 2018, 08:19
Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах

С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного 
10 октября 2018, 11:35
Под Кинелем сошедшая с путей цистерна снесла несколько столбов

Под Кинелем сошедшая с путей цистерна снесла несколько столбов

Жители Кинеля выложили в соцсетях фотографии с места происшествия. На местной железнодорожной станции Кинель-сортировочная сошедшая с рельсов цистерна снесла сразу несколько столбов, передает 63.ru
 
Крупное ДТП на ЖД произошло в субботу, 9 июня. По предварительной версии специалистов, авария 
11 июня 2018, 02:26
Житель Кинеля сначала зарубил своего собутыльника, а потом чуть не зарезал полицейского

Житель Кинеля сначала зарубил своего собутыльника, а потом чуть не зарезал полицейского

На днях в полицию Кинельского района области позвонил обеспокоенный мужчина. Он сообщил, что нашел в подвале дома труп.

На место преступления прибыл участковый уполномоченный майор Геннадий Сивашов. Во время разговора с 35-летним сыном погибшего, офицер обратил внимание на пятна крови на 

13 февраля 2018, 02:39
В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу

В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу

В Самаре по решению суда заключена под стражу 26-летняя женщина, подозреваемая в похищении ребенка. Как уже сообщала «ТЕРРА», преступление было совершено в Кинеле в среду, 24 января.

Неизвестные преступники в масках похитили 4-летнего мальчика. Матери на мобильный телефон пришло 
26 января 2018, 02:30
В Кинеле похитили 4-летнего мальчика и требовали выкуп в 2 млн рублей

В Кинеле похитили 4-летнего мальчика и требовали выкуп в 2 млн рублей

Сегодня, 24 января, в полицию Кинеля обратилась за помощью местная жительница. Женщина заявила, что неизвестные в медицинских масках похитили ее 4-летнего сына. Преступление произошло примерно в 7:30 во дворе дома на улице Мостовой. Злоумышленники (предположительно, мужчина и женщина), применив насилие, 
24 января 2018, 11:02
Ледяная шуга забила водозабор: Самарцев попросили ограничить пользование водой

Ледяная шуга забила водозабор: Самарцев попросили ограничить пользование водой

В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 декабря, было зафиксировано аномальное природное явление, которое встречается в Самаре крайне редко. Вода в Волге перешла в твёрдое агрегатное состояние. Рыхлое скопление вещества, которое в нормальных условиях имеет жидкое состояние, 
17 декабря 2017, 01:37
В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У 

30 мая 2017, 11:42
Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Новый поворот в скандале, который разгорелся вокруг местного управления Росрыболовства. Владимир Кадушников, возглавлявший отдел рыболовства средневолжского территориального управления, готовит иск в суд «О защите чести и достоинства» к председателю правления общественной организации «Рыбаки Самарской области» Сергею Карпову и депутату сызранской 
14 апреля 2017, 03:58
В самарском подразделении Росрыболовства остранили начальника

В самарском подразделении Росрыболовства остранили начальника

Владимир Кадушников, начальник службы территориального отдела Росрыболовства по Самарской области, отстранен от должности. Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства с приставкой и. о. пока руководит Алексей Забурдаев.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», в середине февраля глава федерального агентства по рыболовству Илья 
29 марта 2017, 11:12
В самарском подразделении Росрыболовства прошли кадровые чистки

В самарском подразделении Росрыболовства прошли кадровые чистки

Как стало известно «ТЕРРЕ», в территориальном подразделении федерального агентства по рыболовству произошли кадровые чистки. Претензии к руководству на местах у Москвы возникли после визита в Самару профильного заместителя министра сельского хозяйства России. Кроме того, уже этой весной рыболовов губернии ждут 

28 марта 2017, 04:17
Новости самарских блогов: опасный водозабор на берегу Самарки, воровство оградок на кладбищах

Новости самарских блогов: опасный водозабор на берегу Самарки, воровство оградок на кладбищах

Блогер Евгений Синюков обращает внимание "на брошенный водозабор на берегу реки Самары под одним из бывших городских элеваторов". "Нынче он превращен в отхожее место. А когда-то отсюда качали воду на элеватор. Вход в водозаборное сооружение свободен. Попав сюда, можно легко 
21 апреля 2014, 05:30
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