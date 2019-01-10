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В китайском городе запретили праздновать Рождество
Власти китайского города Ланфан решили полностью запретить празднование католического Рождества. Здесь нельзя будет использовать любые праздничные украшения и продавать атрибутику. Под запрет также попали мероприятия в общественных местах и распродажи.
В распоряжении местных властей говорится о том, что местная …
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19 декабря 2018, 02:37
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Самарцы смогут напрямую летать в Китай
В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать …
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16 октября 2018, 10:38
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В Китае агрессивный хряк загрыз фермера
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2 октября 2018, 03:19
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Apple готовит к выходу три новых iPhone
В линейке смартфонов iPhone грядет обновление. Уже в сентябре компания Apple намерена представить сразу три «свежих» аппарата.
Как отмечает агентство Bloomberg, две новинки должны получить поддержку работы с двумя SIM-картами. Дизайн флагманской модели будет схож с iPhone X. …
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28 августа 2018, 02:11
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В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию
В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».
Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" …
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27 августа 2018, 02:13
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В Китае задержали банду, занимавшуюся контрабандой iPhone с помощью дронов
Китайская полиция «накрыла» банду, которая занималась контрабандой последних моделей iPhone. Смартфоны на юг страны перебрасывались с помощью дронов. За один рейс беспилотник мог перевозить до нескольких десятков смартфонов. В воздухе летательный аппарат проводил не более 30 секунд, поэтому засечь его …
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30 марта 2018, 07:31
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В Цюрихе эвакуировали посетителей магазина из-за задымившегося iPhone
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9 января 2018, 07:28
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Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м
На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
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8 декабря 2017, 11:46