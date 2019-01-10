В китайском городе запретили праздновать Рождество Власти китайского города Ланфан решили полностью запретить празднование католического Рождества. Здесь нельзя будет использовать любые праздничные украшения и продавать атрибутику. Под запрет также попали мероприятия в общественных местах и распродажи.



В распоряжении местных властей говорится о том, что местная …