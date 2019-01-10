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Материалы по теме:

В китайском городе запретили праздновать Рождество

В китайском городе запретили праздновать Рождество

Власти китайского города Ланфан решили полностью запретить празднование католического Рождества. Здесь нельзя будет использовать любые праздничные украшения и продавать атрибутику. Под запрет также попали мероприятия в общественных местах и распродажи.

В распоряжении местных властей говорится о том, что местная 
19 декабря 2018, 02:37
Самарцы смогут напрямую летать в Китай

Самарцы смогут напрямую летать в Китай

В понедельник, 15 октября, из самарского аэропорта «Курумоч» в первый рейс отправился самолет в Китай авиакомпании «ИрАэро». Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Пассажиров перевозит дальнемагистральный Boeing 777-200, место приземления - туристический Хайнань. В октябре самолеты будут летать 
16 октября 2018, 10:38
В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

Жуткий инцидент произошел на днях в городе Люпаньшуй китайской провинции Гуйчжоу. Там свиновод, привезший 15 животных на местный рынок, стал жертвой агрессивного хряка. Судя по всему, животное набросилось на мужчину, стало кусать за ногу и перегрызло ему артерию. Человек скончался 
2 октября 2018, 03:19
Apple готовит к выходу три новых iPhone

Apple готовит к выходу три новых iPhone

В линейке смартфонов iPhone грядет обновление. Уже в сентябре компания Apple намерена представить сразу три «свежих» аппарата.

Как отмечает агентство Bloomberg, две новинки должны получить поддержку работы с двумя SIM-картами. Дизайн флагманской модели будет схож с iPhone X. 
28 августа 2018, 02:11
В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию

В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию

В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут  из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" 

27 августа 2018, 02:13
В Китае задержали банду, занимавшуюся контрабандой iPhone с помощью дронов

В Китае задержали банду, занимавшуюся контрабандой iPhone с помощью дронов

Китайская полиция «накрыла» банду, которая занималась контрабандой последних моделей iPhone. Смартфоны на юг страны перебрасывались с помощью дронов. За один рейс беспилотник мог перевозить до нескольких десятков смартфонов. В воздухе летательный аппарат проводил не более 30 секунд, поэтому засечь его 
30 марта 2018, 07:31
В Цюрихе эвакуировали посетителей магазина из-за задымившегося iPhone

В Цюрихе эвакуировали посетителей магазина из-за задымившегося iPhone

Задымившийся iPhone стал причиной эвакуацией посетителей магазина в Швейцарии. Инцидент произошел 9 января в Цюрихе.

Сотрудник магазина пытался извлечь перегревшийся аккумулятор из смартфона, когда из устройства повалили клубы дыма. Сам работник торговой точки получил ожог руки. Для того, чтобы 
9 января 2018, 07:28
Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м

Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м

На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Согласно сообщению, в 2018-м корпорация Apple может предложить взыскательным пользователям сразу три новинки. 

8 декабря 2017, 11:46
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