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В Цюрихе эвакуировали посетителей магазина из-за задымившегося iPhone
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9 января 2018, 07:28
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ВС России получат на вооружение дроны-металлоискатели
В вооруженные силы Российской Федерации в недалеком будущем поступят на вооружение дроны-металлоискатели. Как рассказывают «Известия», в данный момент беспилотники проходят ряд тестов, при этом отдельные экземпляры поступили в инженерно-саперные подразделения для опытной эксплуатации.
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21 декабря 2017, 03:12
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Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone в 2018-м
На следующий год намечена презентация сразу трех новых iPhone, самый габаритный из которых получит экран с 6,3-дюймовой диагональю. Об этом рассказывает Nikkei со ссылкой на инсайдерскую информацию.
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8 декабря 2017, 11:46
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Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай
Из Российской Федерации в Китай собирались незаконно переправить 40 камней, предположительно, нефрита. Контрабандисты замаскировали нелегальный груз в железнодорожных вагонах.
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17 ноября 2017, 11:07
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Госслужащий обнаружил на картине XIX века iPhone
Британский госслужащий Питер Рассел обнаружил на полотне австрийского живописца Фердинанда Георга Вальдмюллера "Ожидаемая" iPhone в руках дамы. Картина была создана в 1860 году.
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13 ноября 2017, 05:05
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Дрон протаранил самолет: Необычное происшествие в небе над Канадой
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16 октября 2017, 03:05
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Apple снизила цены на старые модели iPhone в России
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14 сентября 2017, 10:02
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В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов
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24 августа 2017, 02:37
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Электрокары и дроны смогут подзаправиться в Самаре
До конца года в Самаре, Красноярске, Перми и Владивостоке появятся первые электрозаправки, пишут «Известия». Пилотный проект реализует компания «Российские сети». Эта дочерняя структура «Ростеха» намерена стать первым в России федеральным оператором электрозаправочных станций для нового автомобильного транспорта, а в дальней …
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27 июля 2017, 12:28
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Самарские таможенники нашли опасные вещества в растительном масле
Сотрудники ведомства пресекли попытку контрабанды анаболиков. Запрещенные к обороту на территории России сильнодействующие вещества нашли в международном почтовом отправлении из Китая. Препараты замаскировали под бутылки с растительным маслом.
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16 мая 2017, 02:26
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Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет
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25 апреля 2017, 11:33
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Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке
32-летнюю уроженку Сызрани Юлию М. задержали в аэропорту Таиланда при попытке ввезти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 грамм, передает syzran-small.ru.
Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим …
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24 января 2017, 11:16