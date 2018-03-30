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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 марта 2018г  
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В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов

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В настоящее время единственный населенный пункт на нашей планете, куда товары поступают при помощи беспилотников – это столица Исландии 

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Электрокары и дроны смогут подзаправиться в Самаре

До конца года в Самаре, Красноярске, Перми и Владивостоке появятся первые электрозаправки, пишут «Известия». Пилотный проект реализует компания «Российские сети». Эта дочерняя структура «Ростеха» намерена стать первым в России федеральным оператором электрозаправочных станций для нового автомобильного транспорта, а в дальней 
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Самарские таможенники нашли опасные вещества в растительном масле

Самарские таможенники нашли опасные вещества в растительном масле

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16 мая 2017, 02:26
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Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

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25 апреля 2017, 11:33
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Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим 
24 января 2017, 11:16
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