Дрон протаранил самолет: Необычное происшествие в небе над Канадой В небе над канадским аэропортом города Квебек столкнулись беспилотный летательный аппарат и грузовой самолет коммерческой компании Skyjet airlines, когда последний шел на посадку. Канадские специалисты говорят, что это первый подобный случай.

Беспилотник врезался в лайнер на высоте 450 м в …