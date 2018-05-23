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К ЧМ-2018 закроют главный корпус областной библиотеки в Самаре
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22 мая 2018, 09:00
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Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России
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22 мая 2018, 05:36
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Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре
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22 мая 2018, 02:48
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Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом
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22 мая 2018, 11:50
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«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 05:00
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Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения
В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети …
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17 мая 2018, 07:00
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Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары
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17 мая 2018, 04:35
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Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая
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17 мая 2018, 03:43
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Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц Самары
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16 мая 2018, 03:08
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ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»
В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона …
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16 мая 2018, 12:12
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В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта
В Самаре в день третьего тестового матча на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена», в среду, 16 мая, ограничат движение транспорта. Сыграют ФК «Лада-Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», на личном автотранспорте будет запрещен. Автомобили, припаркованные …
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15 мая 2018, 04:31