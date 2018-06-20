В Самарской области на подъезде от М-5 «Урал» к Самаре ограничено движение большегрузов на период проведения матчей ЧМ-2018 по футболу, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Запрет действует для грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны, на участке с 10 по 12 километр.
«Запрет на проезд с 07:00 до 24:00 часов по местному времени будет действовать 20 и 21 июня, 24 и 25 июня, 27 и 28 июня, 1 и 2 июля, 6 и 7 июля (первая дата — день до матча, вторая — день проведения игры)», - указано в сообщении.
При этом отменено введенное раньше ограничение на участках подъезда от М-5 к г. Оренбург и федеральной дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном в черте Самары.
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