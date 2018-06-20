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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2018г 
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Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»

Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»

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20 июня 2018, 05:44
Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре ставит рекорды. 19 июня для того, чтобы поддержать сборную России в игре против Египта на площади Куйбышева собрались 20 тысяч человек. Как сообщает горадминистрация, эта цифра стала рекордной для самарского фан-феста.

Напомним, во втором матче ЧМ 

20 июня 2018, 03:16
Брифинг Марии Захаровой начался в Самаре

Брифинг Марии Захаровой начался в Самаре

В Самаре в среду, 20 июня, проходит брифинг официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Мероприятие уже началось. Оно проходит в формате видеоконференции, которая свяжет все пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018. Главная тема – текущие вопросы внешней политики. Открывая 

20 июня 2018, 01:20
Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

В Самаре МЧС передало об ухудшении погодных условий. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня, 

20 июня 2018, 12:46
6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Это произошло почти на три недели позже изначально заявленного срока из-за того, что вода сошла поздно и поначалу не соответствовала требованиям санэпидстанции.

Вода с самарских пляжей в этом году сошла только в конце мая. После 

20 июня 2018, 12:28
Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018

Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018

В Самаре приступили к установке торговых домиков-киосков. Их собрали заключенные исправительной колонии №5 по заказу одного из муниципальных предприятий. Киоски предназначены для продажи сувенирной продукции и продуктов питания, сообщает региональное УФСИН. Материалы для работы заказывались у сторонних поставщиков. Все выполнено 

20 июня 2018, 12:00
Пляжный сезон открылся в Самаре

Пляжный сезон открылся в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Из 8 площадок для купания и приема солнечных ванн, сейчас открыты 6. К концу текущей недели обещают сдать пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки. Они прошли все необходимые экспертизы. Завезенный песок соответствует 

20 июня 2018, 11:04
Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

В Самаре объявлена полная программа фестиваля болельщиков на 21 июня. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он открылся 14 июня, в день старта ЧМ-2018 по футболу, и продлится до 15 июля. В четверг площадка фанфеста традиционно откроется в 14 часов. 

20 июня 2018, 10:51
Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти

Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти

В Тольятти строительство транспортной развязки на М-5 завершат в конце 2019 года. Дорожники сейчас монтируют пролетные железобетонные строения путепровода, который строят на участке трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти (км 971+890 – км 975+963). 63 регион посетила делегация Федерального дорожного 

13 июня 2018, 10:10
Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре

Двустороннее движение введут в Студенческом переулке в Самаре

В Самаре продолжают корректировать схемы движения транспорта на период проведения ЧМ-2018 по футболу. В Студенческом переулке на время чемпионата введут двустороннее движение. Изменение будет действовать на всем протяжении дороги от Волжского проспекта до Молодогвардейской. Как сообщили в городском департаменте транспорта, 

8 июня 2018, 10:59
Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 общественный транспорт будет ходить до 2:00, для него в районе железнодорожного вокзала появится выделенная полоса. Об этом было заявлено в Самарской губернской думе на круглом столе, посвященном обеспечению безопасности на дорогах региона. Напомним, ЧМ-2018 пройдет 

7 июня 2018, 04:35
Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

В Самаре закрыто движение трамваев по улице Фрунзе. Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Ограничение связано с подготовкой к проведению ЧМ-2018. Изменится движение трамваев №3, 15, 16, 20. Напомним, на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля будет 

4 июня 2018, 03:23
Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой

Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой

В Самарской области в воскресенье, 27 мая, на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. На 1037-м километре дороги в аварию попали пять машин: «Лада Калина», «Шевроле Лачетти», «Киа», «ВАЗ-2105», «Лада Гранта». Водитель на «Калине», ехавший со стороны Уфы в направлении 

28 мая 2018, 10:39
Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

В Самарской области на 
24 мая 2018, 04:39
Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области

Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области

На участке ремонта трассы М-5 в Самарской области в районе населенного пункта Печерское  - с 920-го по 922-й километр - организовано реверсивное движение. На участке затруднено движение. Представители «Поволжуправтодора» просят учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и 

14 мая 2018, 12:31
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