6
39
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888P  8888888b.             888       888    d8P   888       888888 
       d88P   888   Y88b            888       888   d8P    888         "88b 
      d88P    888    888            888       888  d8P     888          888 
     d88P     888   d88P   .d88b.   888       888d88K      888888       888 
    d88P      8888888P"   d8P  Y8b  888       8888888b     888          888 
   d88P       888         88888888  888       888  Y88b    888          888 
  d88P        888         Y8b.      888       888   Y88b   Y88b.        88P 
 d8888888888  888          "Y8888   88888888  888    Y88b   "Y888       888 
                                                                      .d88P 
                                                                    .d88P"  
                                                                   888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Мотоциклист разбился насмерть после удара о дерево под селом Заборовка

Мотоциклист разбился насмерть после удара о дерево под селом Заборовка

В Самарской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Сегодня, 6 мая, утром неподалеку от села Заборовка Сызранского района разбился мотоциклист.
 
Около 6:40 24-летний парень рождения съехал на обочину и врезался в дерево, передает ГУ МВД 

6 мая 2018, 01:55
«Сладкое» ДТП: Под Самарой перевернулся грузовик с пряниками

«Сладкое» ДТП: Под Самарой перевернулся грузовик с пряниками

В Самарской области произошло ДТП с участием грузового транспорта. Вчера, 5 мая, около 3:30 на автомагистрали «М-5 УРАЛ» водитель на Freightliner на полном ходу врезался в стоявшие на обочины автомобили. Фотографии последствия аварии очевидцы опубликовали в паблике «ДТП Самара» 
6 мая 2018, 01:33
Niva и Гранта столкнулись на дамбе в Сызрани

Niva и Гранта столкнулись на дамбе в Сызрани

Сегодня, 5 мая, в Сызрани на дамбе реки Волга произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», около 12 часов в районе поворота на «сельмашевский» пляж столкнулись Гранта и Chevrolet Niva.

По словам участников автопроисшествия, обе машины ехали со 
5 мая 2018, 04:38
5 мужчин пострадали при столкновении «Калины» и «Приоры» в Тольятти

5 мужчин пострадали при столкновении «Калины» и «Приоры» в Тольятти

Вчера, 4 мая, примерно в 22:30 на улице Победы в Тольятти столкнулись автомобили Lada Kalina и Lada Priora. Как информирует областное ГУ МВД, в ДТП пострадали пять человек.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель «Калины» при повороте не уступил 

5 мая 2018, 03:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх