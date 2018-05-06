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Мотоциклист разбился насмерть после удара о дерево под селом Заборовка
В Самарской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Сегодня, 6 мая, утром неподалеку от села Заборовка Сызранского района разбился мотоциклист.
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6 мая 2018, 01:55
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«Сладкое» ДТП: Под Самарой перевернулся грузовик с пряниками
В Самарской области произошло ДТП с участием грузового транспорта. Вчера, 5 мая, около 3:30 на автомагистрали «М-5 УРАЛ» водитель на Freightliner на полном ходу врезался в стоявшие на обочины автомобили. Фотографии последствия аварии очевидцы опубликовали в паблике «ДТП Самара» …
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6 мая 2018, 01:33
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Niva и Гранта столкнулись на дамбе в Сызрани
Сегодня, 5 мая, в Сызрани на дамбе реки Волга произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», около 12 часов в районе поворота на «сельмашевский» пляж столкнулись Гранта и Chevrolet Niva.
По словам участников автопроисшествия, обе машины ехали со …
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5 мая 2018, 04:38
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5 мужчин пострадали при столкновении «Калины» и «Приоры» в Тольятти
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5 мая 2018, 03:07