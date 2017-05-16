Сотрудники ведомства пресекли попытку контрабанды анаболиков. Запрещенные к обороту на территории России сильнодействующие вещества нашли в международном почтовом отправлении из Китая. Препараты замаскировали под бутылки с растительным маслом.
По результатам экспертизы, на самом деле в состав жидкости входили тестостерон пропионат, тестостерон изокапроат и тренболон энантат. Общая масса этих веществ составила около 3 килограммов. Таможенники нашли и заказчика анаболиков. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1995 года рождения. По его словам, о запрете перевозки анаболиков он знал. Заказал препараты якобы в личных целях. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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