Новым начальником Самарской таможни может стать Юрий Лушников По информации ТЕРРЫ, самарскую таможню может возглавить Юрий Лушников. Сейчас он руководит территориальным подразделением ведомства в Нижегородской области. В таможенных органах служит с августа 1992-ого года. Начинал инспектором как раз в Нижнем Новгороде. С 2006 по 2010-ый год был первым …