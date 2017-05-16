2
57
47
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
18 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Оставили без сладкого: В Самаре уничтожили более тонны вафель

Оставили без сладкого: В Самаре уничтожили более тонны вафель

Кондитерский комбинат «Услада» не смог вывести в Азербайджан 1 тонну 250 килограммов  вафель «Хуторок сказок». Как выяснилось на Самарской таможне, компания незаконно использовала товарные знаки, принадлежащие фабрике «АККОНД» из Чебоксар. То есть этикетка кондитерских изделий, произведенных ООО «Услада» почти полностью повторяет 

12 мая 2017, 02:40
Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

Китаец пытался вывезти из России полкило золота в пачке от сигарет

В Амурской области служители Фемиды некоторое время назад оштрафовали гражданина КНР за попытку вывоза из РФ около полукилограмма самородного золота. Мужчина смог запихнуть его в пачку из-под сигарет и попытался пронести запрещенный груз через таможню.
По рассказам российских СМИ, контроль 

25 апреля 2017, 11:33
В Самаре незаконно использовали товарные знаки FIFA и других известных брендов

В Самаре незаконно использовали товарные знаки FIFA и других известных брендов

Самарские таможенники изъяли в одной из торговых точек ТЦ «Мегасити» контрафактную продукцию, общей стоимостью около 10 миллионов рублей, которую продавали под видом известных брендов - Chanel, Nina Ricci, Clinique, Dior, Baldessarini, Calvin Klein, Tissot, Rado, Lacoste, Armani, Louis Vuitton. В 
21 апреля 2017, 01:45
Новым начальником Самарской таможни может стать Юрий Лушников

Новым начальником Самарской таможни может стать Юрий Лушников

По информации ТЕРРЫ, самарскую таможню может возглавить Юрий Лушников. Сейчас он руководит территориальным подразделением ведомства в Нижегородской области. В таможенных органах служит с августа 1992-ого года. Начинал инспектором как раз в Нижнем Новгороде. С 2006 по 2010-ый год был первым 

10 апреля 2017, 01:02
Авиакомпании будут информировать Самарскую таможню о перевозимых по воздуху товарах

Авиакомпании будут информировать Самарскую таможню о перевозимых по воздуху товарах

С 1 апреля 2017 года авиаперевозчики будут обязаны предварительно информировать таможенные органы о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом.
 
В таможню нужно предоставить сведения о маршруте полета, наличии или отсутствии на борту товаров, запрещенных к 

30 марта 2017, 04:03
В Самаре в детской присыпке нашли более 1,5 кг анаболиков

В Самаре в детской присыпке нашли более 1,5 кг анаболиков

Самарские таможенники обнаружили в детской присыпке сильнодействующие вещества, запрещенные к ввозу на территорию страны. Опасная находка была в почтовом отправлении из Китайской Народной Республики. Эксперты установили, что внутри бутылки находится бензилбензоат, который широко используется производителями анаболических препаратов.
Общая масса изъятых 

28 марта 2017, 02:44
В Самаре под видом детской присыпки пытались ввезти анаболики

В Самаре под видом детской присыпки пытались ввезти анаболики

Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Подозреваемый - 30-летний россиянин. Из Китая по почте ему пришла  посылка со средствами гигиены для детей. В посылки были упаковки с детской присыпкой, гелем для тела, шампунь с 
28 марта 2017, 11:42
Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке

Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке

32-летнюю уроженку Сызрани Юлию М. задержали в аэропорту Таиланда при попытке ввезти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 грамм, передает syzran-small.ru.
 
Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим 
24 января 2017, 11:16
Самарские таможенники изъяли 1,5 килограмма стероидов, незаконно ввезенных из Китая

Самарские таможенники изъяли 1,5 килограмма стероидов, незаконно ввезенных из Китая

28-летний покупатель заказал сильнодействующие вещества по Интернету. Контрабанду обнаружили в посылке, которую пришло получать подставное лицо. Возбуждено уголовное дело.
Всего с начала года по материалам самарских таможенников возбуждено 6 уголовных дел, связанных с незаконным ввозом сильнодействующих веществ и совершением незаконных 

27 декабря 2016, 05:20
Самарские таможенники пресекли контрабанду анаболических стероидов

Самарские таможенники пресекли контрабанду анаболических стероидов

Посылкой из Китая в Самару направили три килограмма запрещенных препаратов.
Подразделения по борьбе с контрабандой совместно с сотрудниками управления МВД столицы губернии пресекли попытку незаконного ввоза из Китая сильнодействующих веществ, которые пытались доставить в Россию почтой под видом ингредиентов для 

5 октября 2016, 01:13
Самарский бодибилдер занимался контрабандой анаболиков из Китая

Самарский бодибилдер занимался контрабандой анаболиков из Китая

Пресс-служба управления ФСКН России по Самарской области сообщила о задержании 32-летнего жителя Новокуйбышевска. Его подозревают в контрабанде запрещенных веществ. Он женат, имеет 2 детей. По данным оперативников, мужчина занимается спортом, выступает на соревнованиях. У силовиков появилась информация, что он получает 
1 февраля 2016, 02:50
В Самаре 21-летнему атлету грозит срок за контрабанду анаболиков из Китая

В Самаре 21-летнему атлету грозит срок за контрабанду анаболиков из Китая

Сотрудники Самарской таможни установили контрабандиста, заказывавшего по Интернету запрещенные в России препараты из Китая. При получении посылки подозреваемого и задержали. Это молодой человек. Ему 21 год.

В почтовом отправлении обнаружили сильнодействующие стероиды-анаболики. Парень заявил, что хотел принимать их сам. 
15 сентября 2015, 01:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна