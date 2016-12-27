  • Новости
    \/news
    /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
  • Видео
    \/video
    /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
  • Передачи
    \/programs
    /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
  • Онлайн
    \/online
    /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
  • Партнеры
    \/air
    /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
  • Блоги
    \/blogs
    /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
  • О компании
    \/about
    /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Контакты
      \/contacts
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • История развития
      \/about\/history
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Награды
      \/about\/award
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
  • Реклама
    \/advert
    /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/samarskie-tamozhenniki-izyali-15-kilogramma-steroidov-nezakonno-vvezennyh-iz-kitaya/27122016
5
32
45
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     888888b.     .d8888b.   888     888  888       888           
                     888  "88b   d88P  Y88b  888     888  888   o   888           
                     888  .88P   Y88b.       888     888  888  d8b  888           
  .d88b.   888  888  8888888K.    "Y888b.    888     888  888 d888b 888   8888b.  
 d88P"88b  888  888  888  "Y88b      "Y88b.  888     888  888d88888b888      "88b 
 888  888  888  888  888    888        "888  888     888  88888P Y88888  .d888888 
 Y88b 888  Y88b 888  888   d88P  Y88b  d88P  Y88b. .d88P  8888P   Y8888  888  888 
  "Y88888   "Y88888  8888888P"    "Y8888P"    "Y88888P"   888P     Y888  "Y888888 
      888                                                                         
 Y8b d88P                                                                         
  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Двое высокопоставленных самарских таможенников отправятся под суд

Двое высокопоставленных самарских таможенников отправятся под суд

По версии следствия, они требовали с уборщиков почти два миллиона рублей.
Заместитель начальника самарской таможни Дмитрий Игонин вместе с заместителем начальника отдела тылового обеспечения Андреем Левкиным отправятся на скамью подсудимых по обвинению в вымогательстве взятки на сумму один миллион 940 

15 декабря 2016, 02:31
Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары

Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары

Сотрудники Самарской таможни задержали в аэропорту Курумоч женщину, которая пыталась ввезти незадекларированные наручные часы Hublot стоимостью 1,4 млн рублей.

По данным ведомства, задержанная – пассажирка авиарейса Самара – Прага. Она воспользовалась «зеленым коридором». При прохождении таможенного контроля у нее обнаружили товар, 

15 декабря 2016, 02:25
В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
Импортёр яблок - предприятие "ТихСервис", зарегистрированное в Бресте. На территорию России фрукты пришли по поддельным документам 

15 декабря 2016, 01:47
На Самарской таможне задержана крупная партия контрафакта

На Самарской таможне задержана крупная партия контрафакта

Всего 32 тысячи изделий под видом продукции компании Samsung. Автотранспортом из Республики Казахстан на территорию России незаконно пытались ввезти зарядные устройства, наушники, сетевые адаптеры, аккумуляторы, коробки и чехлы для мобильных телефонов. Товар предназначался для московских торговых центров. Экспертиза показала, что 

13 декабря 2016, 10:40
Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны

Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны

Дело в том, что выпускать этот продукт без нитритной соли, которая вошла в "черный список", в России запрещено и технически невозможно. Аналогичных отечественных посолочных смесей нет. До этого мясопереработчики закупали сырье в Германии, Дании и Нидерландах.
Cтоль любимый россиянами продукт 

11 ноября 2016, 05:52
Самарские таможенники пресекли контрабанду анаболических стероидов

Самарские таможенники пресекли контрабанду анаболических стероидов

Посылкой из Китая в Самару направили три килограмма запрещенных препаратов.
Подразделения по борьбе с контрабандой совместно с сотрудниками управления МВД столицы губернии пресекли попытку незаконного ввоза из Китая сильнодействующих веществ, которые пытались доставить в Россию почтой под видом ингредиентов для 

5 октября 2016, 01:13
В России прогнозируют двукратное увеличение экспорта отечественных автомобилей к 2018 году

В России прогнозируют двукратное увеличение экспорта отечественных автомобилей к 2018 году

Глава Минпромторга рассказал о трехлетней (2017-2019 гг.) программе поддержки несырьевого экспорта в России. По словам Дениса Мантурова, на её реализацию будет выделено 100 млрд рублей. Среди приоритетных отраслей был назван автопром. По оценке ведомства, продажа отечественных автомобилей за рубеж уже 

28 сентября 2016, 09:07
В Шереметьево на таможне задержали первую партию контрабандных iPhone 7

В Шереметьево на таможне задержали первую партию контрабандных iPhone 7

Работники Шереметьевской таможни в процессе контроля пассажиров рейса Гонконг— Москва задержали одну из первых партий контрабандных смартфонов iPhone7. Об этом рассказывают отечественные СМИ.
Как сообщается, россиянин намеревался через зеленый коридор пронести 43 незадекларированных устройства iPhone 7 и iPhone 7 Plus. 

20 сентября 2016, 03:03
Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства

Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства

Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства.  Ранее ее включили  в список санкционных продуктов, действующий для ряда стран, включая Украину. Под запретом оказалась столовая и денатурированная соль, хлорид натрия и морская вода. Наши  производители от этой меры 

14 сентября 2016, 02:37
На АвтоВАЗе директором по экспорту назначен француз Макс Миссана

На АвтоВАЗе директором по экспорту назначен француз Макс Миссана

Французский топ-менеджер Макс Миссана (Max Missana) будет работать на АвтоВАЗе. Он назначен на пост директора по экспорту. Подчиняться новый управленец будет исполнительному вице-президенту по продажам и маркетингу Яну Птачеку, который пришел на ВАЗ из Renault в августе.
 
Миссана родился 

2 сентября 2016, 12:12
В 2016 году импорт легковых автомобилей в Россию упал почти на 30%

В 2016 году импорт легковых автомобилей в Россию упал почти на 30%

По итогам первого полугодия, в 2016 году на территорию РФ было ввезено 110,5 тысяч легковых автомобилей. Таким образом, импорт упал на 28,5%, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».
Согласно официальной статистике, существенное сокращение импорта 

6 августа 2016, 03:23
«АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск машин с правым рулем

«АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск машин с правым рулем

Российская компания «АвтоВАЗ» может начать выпуск машин с правым рулем, рассчитанных на экспорт в государства с левосторонним движением. Об этом заявил президент предприятия Николя Мор.
Г-н Мор поведал в интервью «Ведомостям» о намерениях автогиганта по экспорту своих транспортных средств. Так, 

16 июня 2016, 01:31
В РФ впервые с введения эмбарго зафиксировали рост импорта сыров

В РФ впервые с введения эмбарго зафиксировали рост импорта сыров

Впервые после введения ответных контрсанкций на отечественном продуктовом рынке отмечено увеличение сегмента иностранных сыров. Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на сведения Национального союза производителей молока «Союзмолоко» и Milknews.
В первом квартале импорт сыров составил около 50 тыс. тонн, 

24 мая 2016, 11:08
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России баклажан из Турции

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России баклажан из Турции

Поводом для эмбарго стало систематическое выявление импортных плодов, заражённых калифорнийским трипсом. Эти крошечные насекомые считаются одними из самых опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных культур. Поражённые ими растения, теряют свои товарные свойства, а массовое распространение трипсов приводит к гибели урожая. Кроме 

28 апреля 2016, 05:06
Под Самарой уничтожили 3 тонны контрабандной рыбы

Под Самарой уничтожили 3 тонны контрабандной рыбы

Более трех тонн контрабандной рыбной продукции задержали инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД Самарской области. Они получили оперативную информацию о том, что на территорию региона из Казахстана провозят продукцию животного происхождения без необходимых сопроводительных документов. Используя эти данные, инспекторы задержали 
1 апреля 2016, 05:25
РФ в три раза увеличила экспорт чёрной икры

РФ в три раза увеличила экспорт чёрной икры

По данным экспертов Минсельхоза, которые, в свою очередь, ссылаются на сведения таможенной статистики, экспорт черной икры по итогам одиннадцати месяцев 2015 года по сравнению с таким же периодом 2014 года вырос троекратно и добрался до показателя 4,71 тонны. За 2014-й 
26 февраля 2016, 01:29
В Самарской области уничтожили 400 тонн мяса

В Самарской области уничтожили 400 тонн мяса

120 тонн было изъято за первые месяцы текущего года, остальное – в 2015-м.
18 февраля 2016, 10:29
В 2016 году россияне могут столкнуться с дефицитом мяса, сыров и молока

В 2016 году россияне могут столкнуться с дефицитом мяса, сыров и молока

Такой прогноз сделала Счетная палата страны в своей рецензии на проект  российского бюджета на 2016 год. Речь идет о товарах, запрещенных в рамках продуктового эмбарго. Заменить их отечественными продуктами получается не всегда, так как часто для их изготовления требуется импортное 
3 ноября 2015, 12:24
В России госструктурам запретят покупать импортные продукты

В России госструктурам запретят покупать импортные продукты

Минсельхоз России предложил запретить государственным и муниципальным структурам закупать импортные продукты, если им существует альтернатива в России и других странах Евразийского союза. Соответствующий проект постановления для внесения в правительство оказался в распоряжении федеральных СМИ. В перечень товаров, на которые предлагается 
2 ноября 2015, 02:56
Россия отказывается от иностранных лекарств

Россия отказывается от иностранных лекарств

Минпромторг РФ подготовил постановление об ограничении закупок препаратов за рубежом. Теперь приоритет будет отдаваться лекарственным средствам, произведённым в России, Белоруссии, Казахстане и Армении. Если хотя бы в одной из этих стран создается аналог зарубежного препарата, то именно туда будут отправляться 

19 февраля 2015, 06:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна