В 2016 году россияне могут столкнуться с дефицитом мяса, сыров и молока Такой прогноз сделала Счетная палата страны в своей рецензии на проект российского бюджета на 2016 год. Речь идет о товарах, запрещенных в рамках продуктового эмбарго. Заменить их отечественными продуктами получается не всегда, так как часто для их изготовления требуется импортное …