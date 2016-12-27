28-летний покупатель заказал сильнодействующие вещества по Интернету. Контрабанду обнаружили в посылке, которую пришло получать подставное лицо. Возбуждено уголовное дело.
Всего с начала года по материалам самарских таможенников возбуждено 6 уголовных дел, связанных с незаконным ввозом сильнодействующих веществ и совершением незаконных валютных операций. Обнаружено почти 117, 5 тысяч единиц контрафактной продукции на общую сумму около 30 миллионов рублей. За период с января по ноябрь изъято и уничтожено свыше 137 тонн товаров, которые попали под продовольственное эмбарго.
Выявлено 517 административных правонарушений. Самые распространенные - недекларирование товаров, несоблюдение запретов и ограничений на импорт и экспорт товаров.
Объем вывоза товаров через самарскую таможню упал на 20% и составляет около 1,5 миллиардов долларов США. Большая часть экспорта приходится на продукцию химической промышленности, 15% на легковые автомобили, летательные и космические аппараты, около 6 % - на продукты питания. Меж тем, объем ввоза товаров уменьшился на 23% и составил 2 миллиарда 853 миллиона. Чаще всего речь идет об импорте оборудования и автозапчастей.
|
Двое высокопоставленных самарских таможенников отправятся под суд
По версии следствия, они требовали с уборщиков почти два миллиона рублей.
|
15 декабря 2016, 02:31
|
Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары
Сотрудники Самарской таможни задержали в аэропорту Курумоч женщину, которая пыталась ввезти незадекларированные наручные часы Hublot стоимостью 1,4 млн рублей.
По данным ведомства, задержанная – пассажирка авиарейса Самара – Прага. Она воспользовалась «зеленым коридором». При прохождении таможенного контроля у нее обнаружили товар, …
|
15 декабря 2016, 02:25
|
В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн
Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
|
15 декабря 2016, 01:47
|
На Самарской таможне задержана крупная партия контрафакта
Всего 32 тысячи изделий под видом продукции компании Samsung. Автотранспортом из Республики Казахстан на территорию России незаконно пытались ввезти зарядные устройства, наушники, сетевые адаптеры, аккумуляторы, коробки и чехлы для мобильных телефонов. Товар предназначался для московских торговых центров. Экспертиза показала, что …
|
13 декабря 2016, 10:40
|
Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны
|
11 ноября 2016, 05:52
|
Самарские таможенники пресекли контрабанду анаболических стероидов
Посылкой из Китая в Самару направили три килограмма запрещенных препаратов.
|
5 октября 2016, 01:13
|
В России прогнозируют двукратное увеличение экспорта отечественных автомобилей к 2018 году
Глава Минпромторга рассказал о трехлетней (2017-2019 гг.) программе поддержки несырьевого экспорта в России. По словам Дениса Мантурова, на её реализацию будет выделено 100 млрд рублей. Среди приоритетных отраслей был назван автопром. По оценке ведомства, продажа отечественных автомобилей за рубеж уже …
|
28 сентября 2016, 09:07
|
В Шереметьево на таможне задержали первую партию контрабандных iPhone 7
Работники Шереметьевской таможни в процессе контроля пассажиров рейса Гонконг— Москва задержали одну из первых партий контрабандных смартфонов iPhone7. Об этом рассказывают отечественные СМИ.
|
20 сентября 2016, 03:03
|
Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства
Роспотребнадзор поддерживает решение власти ввести эмбарго на соль иностранного производства. Ранее ее включили в список санкционных продуктов, действующий для ряда стран, включая Украину. Под запретом оказалась столовая и денатурированная соль, хлорид натрия и морская вода. Наши производители от этой меры …
|
14 сентября 2016, 02:37
|
На АвтоВАЗе директором по экспорту назначен француз Макс Миссана
|
2 сентября 2016, 12:12
|
В 2016 году импорт легковых автомобилей в Россию упал почти на 30%
|
6 августа 2016, 03:23
|
«АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск машин с правым рулем
|
16 июня 2016, 01:31
|
В РФ впервые с введения эмбарго зафиксировали рост импорта сыров
Впервые после введения ответных контрсанкций на отечественном продуктовом рынке отмечено увеличение сегмента иностранных сыров. Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на сведения Национального союза производителей молока «Союзмолоко» и Milknews.
|
24 мая 2016, 11:08
|
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России баклажан из Турции
Поводом для эмбарго стало систематическое выявление импортных плодов, заражённых калифорнийским трипсом. Эти крошечные насекомые считаются одними из самых опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных культур. Поражённые ими растения, теряют свои товарные свойства, а массовое распространение трипсов приводит к гибели урожая. Кроме …
|
28 апреля 2016, 05:06
|
Под Самарой уничтожили 3 тонны контрабандной рыбы
Более трех тонн контрабандной рыбной продукции задержали инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД Самарской области. Они получили оперативную информацию о том, что на территорию региона из Казахстана провозят продукцию животного происхождения без необходимых сопроводительных документов. Используя эти данные, инспекторы задержали …
|
1 апреля 2016, 05:25
|
РФ в три раза увеличила экспорт чёрной икры
|
26 февраля 2016, 01:29
|
В Самарской области уничтожили 400 тонн мяса
|
18 февраля 2016, 10:29
|
В 2016 году россияне могут столкнуться с дефицитом мяса, сыров и молока
|
3 ноября 2015, 12:24
|
В России госструктурам запретят покупать импортные продукты
Минсельхоз России предложил запретить государственным и муниципальным структурам закупать импортные продукты, если им существует альтернатива в России и других странах Евразийского союза. Соответствующий проект постановления для внесения в правительство оказался в распоряжении федеральных СМИ. В перечень товаров, на которые предлагается …
|
2 ноября 2015, 02:56
|
Россия отказывается от иностранных лекарств
Минпромторг РФ подготовил постановление об ограничении закупок препаратов за рубежом. Теперь приоритет будет отдаваться лекарственным средствам, произведённым в России, Белоруссии, Казахстане и Армении. Если хотя бы в одной из этих стран создается аналог зарубежного препарата, то именно туда будут отправляться …
|
19 февраля 2015, 06:04