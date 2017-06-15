|
Самарские таможенники нашли опасные вещества в растительном масле
Сотрудники ведомства пресекли попытку контрабанды анаболиков. Запрещенные к обороту на территории России сильнодействующие вещества нашли в международном почтовом отправлении из Китая. Препараты замаскировали под бутылки с растительным маслом.
|
16 мая 2017, 02:26
|
Оставили без сладкого: В Самаре уничтожили более тонны вафель
Кондитерский комбинат «Услада» не смог вывести в Азербайджан 1 тонну 250 килограммов вафель «Хуторок сказок». Как выяснилось на Самарской таможне, компания незаконно использовала товарные знаки, принадлежащие фабрике «АККОНД» из Чебоксар. То есть этикетка кондитерских изделий, произведенных ООО «Услада» почти полностью повторяет …
|
12 мая 2017, 02:40
|
В Самаре незаконно использовали товарные знаки FIFA и других известных брендов
|
21 апреля 2017, 01:45
|
Новым начальником Самарской таможни может стать Юрий Лушников
|
10 апреля 2017, 01:02