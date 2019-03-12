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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

Во вторник, 12 марта, стало известно, что паводок в этом году в Самарской области может наступить на неделю раньше ожидаемых сроков. По прогнозам, паводок ожидается в конце марта-начале апреля, но в южных районах губернии разливы большой воды возможны уже 20 
12 марта 2019, 10:33
В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»

В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»

Рано утром во вторник, 12 марта, в Самаре произошла авария на пересечении проспекта Металлургов и улицы Металлистов. Как рассказали в соцсетях очевидцы, под колеса автомобиля Lada Priora попали два пешехода. По предварительным данным, они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. 
12 марта 2019, 09:39
Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне

Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне

В Самаре продолжается реконструкция Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, на дороге положили только два слоя покрытия, верхний слой 
12 марта 2019, 08:59
В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими

В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку

Огромный резонанс среди пользователей вызвали фотографии, которые выложил в "Фейсбуке" самарец Вэл Рессора. "Выходные. Набережная Волги. Известный житель города-курорта Владимир Шумилин вышел на прогулку со своими питомцами. Все собаки - в ошейниках. Судя по фото, у Владимира 11 четвероногих 
12 марта 2019, 08:18
Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Перед Железнодорожным районным судом в Самаре предстала 33-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве. По версии следствия, она ранила кухонным ножом в грудь своего бывшего супруга, с которым до 2005 года находилась в браке и воспитывала двоих детей. Служители Фемиды рассмотрели 
12 марта 2019, 08:10
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова

В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено. 
 
- В 17:30 были закончены сварочные работы. Поставлены две заплатки размерами 700*450 мм и 
5 марта 2019, 09:31
Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Ремонт на теплотрассе на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе в Самаре рассчитывают закончить в 23:00 вторника, 5 марта. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, в 5:00 во вторник там произошел прорыв теплотрассы диаметром 900 мм.
 
- Для 
5 марта 2019, 01:39
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает 
27 февраля 2019, 12:02
В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

Во вторник, 26  февраля, коммунальщики начали устранять утечку на водопроводной линии холодного водоснабжения. Повреждение выявили на трубе диаметром 50 мм.  С 11:00  26 февраля и до окончания ремонта  автобусы № 9 вместо улицы Ставропольской будут курсировать в оба направления по 
26 февраля 2019, 01:53
В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В течение двух дней, с 8 по 10 марта, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением праздничных гуляний «Проводы русской зимы - Масленица». Исключение, как обычно, сделают для машин «скорой помощи», полиции, пожарной охраны 
26 февраля 2019, 11:10
В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В начале февраля в губернской столице пройдет пятый самарский лыжный марафон «Сокольи горы». Автомобилистам нужно быть особенно внимательными 2 февраля — в этот день с 07:00 до 16:30 по трассе на кладбище «Лесное», на отрезке от лыжной базы «Учебно-спортивный центр 
23 января 2019, 03:09
В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В субботу, 10 ноября, будет ограничено движение транспорта около стадиона «Самара Арена». Это будет сделано из-за проведения матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
10 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам Дальней, Арене 2018, 1-ой стадионной, по проездам № 
9 ноября 2018, 04:38
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