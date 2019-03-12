|
В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
|
12 марта 2019, 10:33
|
В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»
|
12 марта 2019, 09:39
|
Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне
|
12 марта 2019, 08:59
|
В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку
Огромный резонанс среди пользователей вызвали фотографии, которые выложил в "Фейсбуке" самарец Вэл Рессора. "Выходные. Набережная Волги. Известный житель города-курорта Владимир Шумилин вышел на прогулку со своими питомцами. Все собаки - в ошейниках. Судя по фото, у Владимира 11 четвероногих …
|
12 марта 2019, 08:18
|
Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии
|
12 марта 2019, 08:10
|
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова
В областной столице устранили коммунальную аварию на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе. По данным министерства энергетики и ЖКХ, ремонтные работы были завершены в 20:30, теплоснабжение восстановлено.
|
5 марта 2019, 09:31
|
Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером
|
5 марта 2019, 01:39
|
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
|
2 марта 2019, 10:09
|
«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии
В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает …
|
27 февраля 2019, 12:02
|
В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
|
26 февраля 2019, 01:53
|
В Самаре перекроют дороги во время Масленицы
|
26 февраля 2019, 11:10
|
В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»
|
23 января 2019, 03:09
|
В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
|
9 ноября 2018, 04:38
Мы Вам перезвоним!