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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?

На каком месте оказалась Самарская область в экологическом рейтинге?

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам зимы 2018-2019 гг. Он рассчитывается и публикуется 4 раза в год, начиная с весны 2008 года. По итогам прошедшей зимы в «Национальном экологическом рейтинге регионов России», 
15 марта 2019, 08:44
Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области

Общественный совет по экологии при губернаторе создан в Самарской области

В Самарской области создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе. Он был образован по поручению Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.

В состав совета вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, 

6 марта 2019, 10:14
В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что 
5 марта 2019, 04:36
За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

Минтранс РФ готовит проект дорожной карты по созданию в городах специальных зон, в которые будет запрещен въезд для неэкологичного автотранспорта. Пока идею планируется реализовывать в порядке эксперимента на территории Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».

Зоны, которые попадут под 
4 марта 2019, 03:06
Вонючий запах в Самаре: на Революционной у

Вонючий запах в Самаре: на Революционной у "Перекрестка" прорвало канализацию

Сегодня, 8 марта, в Самаре на пересечении Революционной и Московского шоссе местные жители заметили коммунальную аварию. Из закрытого канализационного люка возле "Перекрестка" обильно хлестала вода. Очевидцы сделали фото. Из-за прорыва по всей округе распространился неприятный запах. Он оказался настолько едким, 
8 марта 2017, 03:33
Ученые планируют разгадать «запах смерти»

Ученые планируют разгадать «запах смерти»

Как пишет английская Independent, в ближайшее время группа ученых проведет уникальный эксперимент, который позволит установить все составляющие специфического запаха, означающего приближение смерти. В рамках научной работы специалисты попытаются выяснить особенности химических и молекулярных веществ, которые начинают наполнять пространство при процессе 
30 сентября 2015, 12:12
В Нефтегорске полицейские по запаху платка нашли женщину, воровавшую украшения

В Нефтегорске полицейские по запаху платка нашли женщину, воровавшую украшения

В октябре прошлого года от рук воровки пострадала жительница Нефтегорска. К женщине в дверь постучала неизвестная и попросила отдать в дар одежду и продукты. Затем она толкнула хозяйку квартиры, женщина от удара о дверь потеряла сознание. Придя в себя пострадавшая 

27 февраля 2014, 03:18
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