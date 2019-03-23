Местные жители пожаловались на «невыносимую вонь», установившуюся в районе с февраля. «Пахнет шпалами и жженой резиной», - утверждают горожане.
«Провели обследование территории. Факта обжига не выявили», - отреагировали сотрудники Департамент городского хозяйства и экологии мэрии Самары. По версии чиновников, запах, предположительно, схож с запахом креозота. Однако его источник установить не удалось. Придётся проводить повторное обследование.
Горожане заверяют, что запах идет со стороны гаражей. Возможно, там "химичат" черные вторметчики - свою «добычу» обжигают.
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