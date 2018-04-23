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Астрономы обнаружили в космосе планету-сироту, пригодную для колонизации
Пригодная для колонизации планета-сирота расположена в созвездии Рыб. Небесное тело под названием CFBDSIR 2149-0403 астрономы обнаружили еще в 2012 году.
Сиротами называют планеты, которые не вращаются около определенной звезды, а свободно перемещаются в космосе. Возраст CFBDSIR 2149-0403 составляет около …
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20 апреля 2018, 09:40
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К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню
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16 апреля 2018, 03:30
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Китай хочет вырастить картошку на Луне
Китайские ученые вознамерились вырастить на Луне картофель. Эксперимент должен стать частью программы «Лунная микробиосфера», которая является частью миссии зонда «Чанъэ-4». Вместе с картофелем на спутник нашей планеты отправятся ростки резуховидки. Всего в рамках программы запланировано 200 различных небольших миссий.
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12 апреля 2018, 07:40
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Первая космическая гостиница откроется в 2022 году
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6 апреля 2018, 04:25
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NASA создает робопчел для исследования Марса
NASA вознамерилось создать пчел-роботов. Механических насекомых планируется использовать для исследования Марса. Робопчелы своими размерами булут сопоставимы со своими биологическими прототипами; При этом, они получат увеличенные крылья. Они будут необходимы для стабильных полетов в условиях разряженной атмосферы Красной планеты.
Разработчики …
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2 апреля 2018, 07:21
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К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне
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22 марта 2018, 04:58
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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Над Самарой взойдет «Кровавая луна»
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26 января 2018, 03:55
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Самарская ракета отправится к Луне
В следующем году Россия впервые после более чем 40-летнего перерыва запустит к Луне спутник, сообщил Институт космических исследований. Станцию «Луна-25» выведет на заданную траекторию ракета «Союз-2.1б» в связке с разгонным блоком «Фрегат» производства химкинского НПО имени Лавочкина. Целью миссии станет …
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25 января 2018, 07:05
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Миссия "Маринер-10" обнаружила черное НЛО над Луной
В процессе реализации космического проекта "Маринер-10" американская аппаратура сделала снимки черного неопознанного летающего объекта. Фотографию с изображением НЛО обнародовало американское агентство NASA.
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8 декабря 2017, 05:18
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Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA
Специалисты американского космического агентства NASA разместили в интернете новую фотографию туманности Карина с появившимся пылевым столбом. В свою очередь уфологи при анализе снимка, полученного телескопом «Хаббл», усмотрели на изображении намек на будущий апокалипсис.
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8 декабря 2017, 12:56