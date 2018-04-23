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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне

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В состав 
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

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Над Самарой взойдет «Кровавая луна»

Над Самарой взойдет «Кровавая луна»

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«Луна пройдет сквозь конусообразную тень Земли. Если бы мы находились на Луне в этот момент, то 

26 января 2018, 03:55
Самарская ракета отправится к Луне

Самарская ракета отправится к Луне

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25 января 2018, 07:05
Миссия

Миссия "Маринер-10" обнаружила черное НЛО над Луной

В процессе реализации космического проекта "Маринер-10" американская аппаратура сделала снимки черного неопознанного летающего объекта. Фотографию с изображением НЛО обнародовало американское агентство NASA.
Как оказалось, таинственный объект на огромной скорости пролетел мимо американского исследовательского корабля. Ученые-уфологи допустили, что «звездолетом» управлял искусственный 

8 декабря 2017, 05:18
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Специалисты американского космического агентства NASA разместили в интернете новую фотографию туманности Карина с появившимся пылевым столбом. В свою очередь уфологи при анализе снимка, полученного телескопом «Хаббл», усмотрели на изображении намек на будущий апокалипсис.
Это фото ученые сопроводили надписью «Картина дня». 

8 декабря 2017, 12:56
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