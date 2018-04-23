Самарские астрономы-любители готовятся к наблюдениям за довольно редким и красивым явлением – 31 января над Самарой взойдет «Кровавая луна». Это будет полное теневое лунное затмение.

«Луна пройдет сквозь конусообразную тень Земли. Если бы мы находились на Луне в этот момент, то …