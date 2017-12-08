В процессе реализации космического проекта "Маринер-10" американская аппаратура сделала снимки черного неопознанного летающего объекта. Фотографию с изображением НЛО обнародовало американское агентство NASA.
Как оказалось, таинственный объект на огромной скорости пролетел мимо американского исследовательского корабля. Ученые-уфологи допустили, что «звездолетом» управлял искусственный разум и процесс контролировался дистанционно.
Как сообщается, уникальный снимок был сделан еще в 1973 году. Представители официальной науки уже поспешили высказать свое скептическое суждение по поводу появившейся версии. Они считают, что за НЛО приняли обыкновенную тень. Впрочем, о происхождении этой самой тени они не смогли пока сказать ничего определенного…
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