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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 декабря 2017г 
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Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA

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Это фото ученые сопроводили надписью «Картина дня». 

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Уфологи увидели спиральное НЛО над Скалистыми горами в США

Уфологи увидели спиральное НЛО над Скалистыми горами в США

Американские специалисты-уфологи рассказали представителям информагентств о встрече со спиральным НЛО над горами в Соединенных Штатах, информирует издание «Версия».   По утверждению исследователей, принадлежащий представителям инопланетной цивилизации корабль наблюдали в штате Юта.
Инопланетяне, продолжают свой рассказ уфологии, могли предпринять попытку наладить контакт 

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Астрономы поймали в атмосфере таинственный радиолокационный сигнал

Астрономы поймали в атмосфере таинственный радиолокационный сигнал

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Как поясняют эксперты, метеорный детектор 

5 декабря 2017, 02:04
Российский исследователь на записях с МКС нашел НЛО, пролетевшее мимо космической станции

Российский исследователь на записях с МКС нашел НЛО, пролетевшее мимо космической станции

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил об обнаружении НЛО, проследовавшего мимо Международной космической станции. Необычный перемещающийся объект специалист заметил в процессе изучения кадров, полученных с веб-камеры МКС.
По его словам, когда станция находилась над Южной Америкой, на дальней земной 

5 декабря 2017, 02:00
NASA: Гигантский семикилометровый астероид несется к Земле

NASA: Гигантский семикилометровый астероид несется к Земле

Астероид «3200 Фаэтон» приближается к нашей планете с огромной скоростью, предупреждают эксперты американского космического ведомства NASA. Сведения специалистов о габаритах космического объекта расходятся. По разным оценкам астрономов, в диаметре он достигает от 5,1 до 7,1 км.
Как отмечают ученые, мимо 

4 декабря 2017, 05:13
В США под детектором лжи военный доказал существование инопланетян

В США под детектором лжи военный доказал существование инопланетян

Американский военнослужащий, который заявлял, что видел НЛО, подтвердил свою версию на детекторе лжи. 37 лет назад, когда ему было всего 19, этот человек, по его заверению, стал свидетелем пролета неопознанного объекта над военной базой Соединенных Штатов. Поскольку на радарах ничего 

4 декабря 2017, 02:15
В Небраске камера наблюдения запечатлела появление сразу нескольких НЛО

В Небраске камера наблюдения запечатлела появление сразу нескольких НЛО

В американском штате Небраска в объектив камеры наблюдения попали сразу несколько НЛО. Два наиболее отчетливо различимых летательных аппарата, по словам уфологов, имели совершенно разные очертания.
Очередные свидетельства присутствия представителей иных цивилизаций на Земле представил известный далеко за пределами Соединенных Штатов 

1 декабря 2017, 01:17
В NASA показали, какие города затопят тающие ледники

В NASA показали, какие города затопят тающие ледники

Посредством метода компьютерного моделирования специалисты американского космического агентства NASA спрогнозировали, как именно расположение тающего ледника влияет на рост уровня воды в наиболее крупных портовых городах в разных уголках нашей планеты. Отчет об этом исследовании представляет специализированное издание Science Advances.
Эксперты 

21 ноября 2017, 10:16
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