Уфологи из разных стран не устают представлять свидетельства существования гуманоидов. На сей раз специалист рассмотрел представителя инопланетного разума на лунной поверхности.
Известный исследователь Скотт Уорринг опубликовал в Сети кадры, на которых, как он считает, на ночном светиле различим инопланетянин. Как отмечает уфолог, у гуманоида имеются руки, ноги и неестественно для жителей Земли вытянутая голова.
В интернете сразу развернулась дискуссия, как и бывает зачастую в подобных случаях. Скептики считают изображение оптическим обманом, при этом сам автор сообщения убежден в своей правоте, и старается всячески отстоять собственную версию.
|
Фермер из Айдахо снял наблюдавшее за животными сигароподобное НЛО
Американский фермер из Айдахо разместил в интернете снимки сигарообразного НЛО, пролетевшего над загоном с домашним скотом. Мужчина собирается передать все материалы экспертам для дальнейших исследований.
|
22 декабря 2017, 01:40
|
Жителей Санкт-Петербурга шокировали три гигантских НЛО в небе над городом
|
15 декабря 2017, 12:12
|
Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком
Специалисты-уфологи рассмотрели представителя иной цивилизации с рюкзаком за спиной на Луне. Как утверждается, на изображении, полученном космическим кораблем КНР, можно различить похожую на инопланетянина фигуру. По мнению ряда уфологов, на спутнике Земли уже много лет существуют базы НЛО. Сейчас пользователи …
|
13 декабря 2017, 12:09
|
Уфолог увидел шестиугольное НЛО в небе над Южной Дакотой
Известный американский уфолог Скотт Уорринг опубликовал фотографию увиденного им таинственного летательного аппарата шестиугольной формы. По утверждению специалиста, все случилось близ так называемого памятника Неистового коня, что в Южной Дакоте.
|
12 декабря 2017, 12:07
|
Туристы сняли НЛО над Корейским полуостровом
Туристы на южнокорейском пляже зафиксировали на свои мобильные устройства неопознанный летающий объект. НЛО двигалось на большой скорости и вскоре после появления исчезло из поля зрения.
|
11 декабря 2017, 10:29
|
Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA
Специалисты американского космического агентства NASA разместили в интернете новую фотографию туманности Карина с появившимся пылевым столбом. В свою очередь уфологи при анализе снимка, полученного телескопом «Хаббл», усмотрели на изображении намек на будущий апокалипсис.
|
8 декабря 2017, 12:56
|
NASA собирается начать добычу полезных ископаемых на Луне
Американское космическое агентство NASA заявило о начале приема заявок от исследователей, которые могут разработать технологические механизмы добычи полезных ископаемых на Луне и Марсе.
|
8 декабря 2017, 10:54
|
Уфологи увидели спиральное НЛО над Скалистыми горами в США
Американские специалисты-уфологи рассказали представителям информагентств о встрече со спиральным НЛО над горами в Соединенных Штатах, информирует издание «Версия». По утверждению исследователей, принадлежащий представителям инопланетной цивилизации корабль наблюдали в штате Юта.
|
7 декабря 2017, 12:14
|
РФ создаст лазерную систему навигации на Луне
Российская Федерация намерена в 2019-м отправить к естественному спутнику станцию "Луна-25". На ней будет находиться лазерный маяк для навигации на ночном светиле.
|
7 декабря 2017, 11:50
|
Уфологи увидели на Луне гигантскую подводную лодку
Уфологи при анализе снимков, предоставленных орбитальным лунным зондом, рассмотрели на поверхности естественного спутника Земли таинственный объект огромных габаритов. По словам специалистов, он представляет собой принадлежавшую инопланетянам подводную лодку.
Впрочем, многие исследователи сходятся во мнении, что объект является лавочными трубками, по …
|
6 декабря 2017, 03:02