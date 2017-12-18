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Материалы по теме:

Фермер из Айдахо снял наблюдавшее за животными сигароподобное НЛО

Фермер из Айдахо снял наблюдавшее за животными сигароподобное НЛО

Американский фермер из Айдахо разместил в интернете снимки сигарообразного НЛО, пролетевшего над загоном с домашним скотом. Мужчина собирается передать все материалы экспертам для дальнейших исследований.
Как рассказывают зарубежные СМИ, стада этого животновода располагаются в дальнем уголке его владений. Объезжая окрестности, 

22 декабря 2017, 01:40
Жителей Санкт-Петербурга шокировали три гигантских НЛО в небе над городом

Жителей Санкт-Петербурга шокировали три гигантских НЛО в небе над городом

Жители Санкт-Петербурга на этой неделе рассмотрели в ночном небе сразу несколько НЛО. Как информируют отечественные агентства со ссылкой на очевидцев, объекты напоминали метеоры.
В соцсетях тут же появились сообщения о том, что в Северной столице наблюдается нашествие гуманоидов. Впрочем, многие 

15 декабря 2017, 12:12
Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком

Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком

Специалисты-уфологи рассмотрели представителя иной цивилизации с рюкзаком за спиной на Луне. Как утверждается, на изображении, полученном космическим кораблем КНР, можно различить похожую на инопланетянина фигуру. По мнению ряда уфологов, на спутнике Земли уже много лет существуют базы НЛО. Сейчас пользователи 

13 декабря 2017, 12:09
Уфолог увидел шестиугольное НЛО в небе над Южной Дакотой

Уфолог увидел шестиугольное НЛО в небе над Южной Дакотой

Известный американский уфолог Скотт Уорринг опубликовал фотографию увиденного им таинственного летательного аппарата шестиугольной формы. По утверждению специалиста, все случилось близ так называемого памятника Неистового коня, что в Южной Дакоте.
Как говорит исследователь, он давно ведет наблюдения в этом регионе и 

12 декабря 2017, 12:07
Туристы сняли НЛО над Корейским полуостровом

Туристы сняли НЛО над Корейским полуостровом

Туристы на южнокорейском пляже зафиксировали на свои мобильные устройства неопознанный летающий объект. НЛО двигалось на большой скорости и вскоре после появления исчезло из поля зрения.
Как сообщается, дискообразная конструкция летела на фоне облаков. В носовой части объект имел сложную конфигурацию, 

11 декабря 2017, 10:29
Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA

Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA

Специалисты американского космического агентства NASA разместили в интернете новую фотографию туманности Карина с появившимся пылевым столбом. В свою очередь уфологи при анализе снимка, полученного телескопом «Хаббл», усмотрели на изображении намек на будущий апокалипсис.
Это фото ученые сопроводили надписью «Картина дня». 

8 декабря 2017, 12:56
NASA собирается начать добычу полезных ископаемых на Луне

NASA собирается начать добычу полезных ископаемых на Луне

Американское космическое агентство NASA заявило о начале приема заявок от исследователей, которые могут разработать технологические механизмы добычи полезных ископаемых на Луне и Марсе.
В рамках нового проекта  NextSTEP-2 собираются ежегодно привлекать до трех кандидатов с самыми оптимальными предложениями. В NASA 

8 декабря 2017, 10:54
Уфологи увидели спиральное НЛО над Скалистыми горами в США

Уфологи увидели спиральное НЛО над Скалистыми горами в США

Американские специалисты-уфологи рассказали представителям информагентств о встрече со спиральным НЛО над горами в Соединенных Штатах, информирует издание «Версия».   По утверждению исследователей, принадлежащий представителям инопланетной цивилизации корабль наблюдали в штате Юта.
Инопланетяне, продолжают свой рассказ уфологии, могли предпринять попытку наладить контакт 

7 декабря 2017, 12:14
РФ создаст лазерную систему навигации на Луне

РФ создаст лазерную систему навигации на Луне

Российская Федерация намерена в 2019-м отправить к естественному спутнику станцию "Луна-25". На ней будет находиться лазерный маяк для навигации на ночном светиле.
Система маяков даст возможность другим посадочным модулям с большой точностью устанавливать свои координаты на лунной поверхности, рассказывают "Известия". 

7 декабря 2017, 11:50
Уфологи увидели на Луне гигантскую подводную лодку

Уфологи увидели на Луне гигантскую подводную лодку

Уфологи при анализе снимков, предоставленных орбитальным лунным зондом, рассмотрели на поверхности естественного спутника Земли таинственный объект огромных габаритов. По словам специалистов, он представляет собой принадлежавшую инопланетянам подводную лодку.
Впрочем, многие исследователи сходятся во мнении, что объект является лавочными трубками, по 
6 декабря 2017, 03:02
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