Американский фермер из Айдахо разместил в интернете снимки сигарообразного НЛО, пролетевшего над загоном с домашним скотом. Мужчина собирается передать все материалы экспертам для дальнейших исследований.
Как рассказывают зарубежные СМИ, стада этого животновода располагаются в дальнем уголке его владений. Объезжая окрестности, американец периодически снимает красивые пейзажи. В данном случае он обнаружил неопознанный объект лишь спустя несколько дней, когда просматривал отснятый материал. Американец не сомневается, что в кадре оказался корабль гуманоидов, который пролетел над постройками для животных. Представители NASA пока свой комментарий по поводу этого случая не дали.
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