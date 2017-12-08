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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 декабря 2017г 
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В NASA назвали сроки обнаружения инопланетян

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Столь удручающие выводы ученый сделал в ходе анализа 

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С каждым 

15 июня 2017, 02:18
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