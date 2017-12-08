Исследователи из Гарвардского университета считают, что периодические вспышки на Солнце могут оказаться предвестниками апокалипсиса. Об этом говорят сразу несколько факторов. Прежде всего, число пятен на небесном светиле с течением времени уменьшается, а это может сигнализировать о его остывании.

С каждым …