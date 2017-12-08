Специалисты американского космического агентства NASA разместили в интернете новую фотографию туманности Карина с появившимся пылевым столбом. В свою очередь уфологи при анализе снимка, полученного телескопом «Хаббл», усмотрели на изображении намек на будущий апокалипсис.
Это фото ученые сопроводили надписью «Картина дня». Вскоре ряд пользователей рассмотрели улей на размещенном изображении, а кому-то объект напомнил голову одного из всадников апокалипсиса.
Нумерологи же обратили внимание на дату размещения космическим ведомством США этого снимка - 06.12, в которой якобы зашифровано «число дьявола». Уфологи не считают это случайностью. По их версии, NASA таким образом подает скрытый знак о предстоящей катастрофе.
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