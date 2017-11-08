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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 ноября 2017г 
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Химики превратили воздух в топливо с помощью крема от загара

Южнокорейские ученые смогли получить метан посредством солнечной энергии. Как поясняют эксперты, катализатором в данной химической реакции был оксид цинка, который взяли из обыкновенного крема для загара.
Об этой серии экспериментов было рассказано на страницах специализированного издания Nature Communications. Ученые вели 

8 ноября 2017, 05:10
Разведка США признала российскую технологию распознавания лиц лучшей

Разведка США признала российскую технологию распознавания лиц лучшей

Спецслужбы Соединенных Штатов признали лучшей российскую технологию распознавания лиц. Об этом заокеанские эксперты агентства передовых исследований в области разведки заявили по результатам конкурса алгоритмов идентификации лиц.
Как отмечается, победителем этого необычного состязания оказалась компания NtechLab из России. Ее признали лучшей 

8 ноября 2017, 03:27
Привет из прошлого: Крымские археологи обнаружили древние ворота в скифскую крепость

Привет из прошлого: Крымские археологи обнаружили древние ворота в скифскую крепость

В Крыму исследователи нашли ворота многовекового городища. Как рассказали отечественные информагентства, открытие было сделано в Бахчисарайском районе.
 Взорам многочисленных специалистов предстали развалины скифской крепости. По словам исследователей артефакта, речь, в частности, идет о неплохо сохранившихся фрагментах воротной башни. Они могут 

8 ноября 2017, 02:06
Корейские ученые открыли в центре галактики очень странную планету

Корейские ученые открыли в центре галактики очень странную планету

В издании Popular Mechanics рассказывается о том, как специалисты из Южной Кореи обнаружили загадочное небесное тело в галактике Млечный Путь. Как утверждается, планета обладает всеми характеристиками, которые в перспективе дадут ей возможность превратиться в звезду.
Небесный объект находится в так 

8 ноября 2017, 02:02
Появилось пророчество о гибели 11 стран в результате мощнейшего цунами

Появилось пророчество о гибели 11 стран в результате мощнейшего цунами

Мощное подводное землетрясение может в ближайшее время произойти в Индийском океане и стать причиной гигантского цунами, которое грозит смести несколько азиатских государств. Об этом информируют зарубежные агентства со ссылкой на известного экстрасенса.
Бабу Калайил направил письмо индийскому руководству с прогнозом 

7 ноября 2017, 09:18
В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

В думском комитете по финансовому рынку считают, что курс биткойна может добраться $20 тыс. Об этом рассказывает RT.
Как говорят аналитики, объемы рынка этой популярной криптовалюты весьма значительные, и потенциал роста считается внушительным. На данный момент, продолжают эксперты, не наступила 

3 ноября 2017, 02:12
ВЭФ назвал сроки достижения равноправия мужчин и женщин

ВЭФ назвал сроки достижения равноправия мужчин и женщин

На преодоление гендерного неравенства потребуется около века, если проблемы в данной сфере станут решаться сегодняшними темпами. Этот прогноз прозвучал на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).
По словам авторов доклада, продвижение к равенству между представителями двух полов сначала затормозилось, а в текущем 

2 ноября 2017, 10:27
Прогноз: Землю ждут сильный нагрев воздуха и разрушительные ураганы

Прогноз: Землю ждут сильный нагрев воздуха и разрушительные ураганы

Международный коллектив ученых, представляющих разные сферы исследований, создали концепцию прогноза изменения климата на нашей планете. Как утверждают специалисты, человечество ожидают разрушительные ураганы и повышение температуры воздуха.
В основе нового метода лежит сопоставление схожих циклов других планет Солнечной системы. Анализируя информацию 

31 октября 2017, 03:21
Эксперт из Калифорнии раскрыл причину грядущей гибели человечества

Эксперт из Калифорнии раскрыл причину грядущей гибели человечества

Калифорнийский исследователь Джон Сотос утверждает, что в перспективе человечество исчезнет по причине быстрого развития биотехнологий и генной инженерии, рассказывают зарубежные издания. По его словам, катастрофа может случиться уже менее чем через 1000 лет. 
Столь удручающие выводы ученый сделал в ходе анализа 

26 сентября 2017, 03:30
Уже в сентябре: Футурологи назвали очередную дату конца света

Уже в сентябре: Футурологи назвали очередную дату конца света

Футуролог из Соединенных Штатов Дэвид Мид утверждает, что 23 сентября 2017 года на нашей планете все-таки наступит конец света. По его мнению, человечество исчезнет в результате столкновения земного шара с загадочной планетой Нибиру.
Как поясняет американец, его версия основывается на 

6 сентября 2017, 02:02
Ученые: Вспышки на Солнце являются предвестниками апокалипсиса

Ученые: Вспышки на Солнце являются предвестниками апокалипсиса

Исследователи из Гарвардского университета считают, что периодические вспышки на Солнце могут оказаться  предвестниками апокалипсиса. Об этом говорят сразу несколько факторов. Прежде всего, число пятен на небесном светиле с течением времени уменьшается, а это может сигнализировать о его остывании.
С каждым 

15 июня 2017, 02:18
Ученые установили точную дату конца света

Ученые установили точную дату конца света

Ученые из Соединенных Штатов назвали дату, когда на нашей планете настанет конец света. По их утверждению, жизнь на Земле прекратится по «вине» Солнца.
Как информирует издание Scientific Reports, ученые из США длительное время ведут исследования солнечной активности. Они считают, что 

13 февраля 2017, 11:55
Стивен Хокинг рассказал о предстоящем конце света

Стивен Хокинг рассказал о предстоящем конце света

Человечеству осталось жить не более тысячи лет. Такой прогноз сделал известный английский ученый-физик Стивен Хокинг. Вероятной причиной гибели всего живого он считает ядерную войну, искусственный интеллект или сильнейший вирус.
Спасти человечество, по мнению ученого, может дальнейшее развитие космических технологий и 

16 ноября 2016, 11:02
Стивен Хокинг посоветовал человечеству бежать с Земли

Стивен Хокинг посоветовал человечеству бежать с Земли

Известный английский 74-летний ученый Стивен Хокинг в недавнем интервью посоветовал людям бежать с Земли и осваивать другие планеты. По мнению физика, человеческая цивилизация окажется лишенной будущего, если не выйдет в космос. Он считает, что Земля может скоро погибнуть из-за масштабной 

28 сентября 2016, 05:26
Стивен Хокинг рассказал, почему нужно опасаться инопланетян

Стивен Хокинг рассказал, почему нужно опасаться инопланетян

Известный астрофизик Стивен Хокинг заявил, что землянам не нужно выходить на контакт с инопланетянами. Ученый уверен, что встреча людей с развитой цивилизацией окажется аналогом знакомства Колумба с индейцами и приведет к печальным последствиям. Как считает Хокинг, представителей иных миров нужно искать 

23 сентября 2016, 02:16
Стивен Хокинг назвал черные дыры порталами в другую Вселенную

Стивен Хокинг назвал черные дыры порталами в другую Вселенную

Известный ученый Стивен Хокинг выступил с сенсационной теорией. Согласно его гипотезе, черные дыры являются порталами в параллельный мир.
Теория Хокинга основывается на том, что черные дыры не полностью способны поглощать определенную информацию, а только пропускают фотоны наружу. Исследователь именует их не иначе 

8 июня 2016, 09:45
Барак Обама назвал главную угрозу человечеству в будущем

Барак Обама назвал главную угрозу человечеству в будущем

По мнению действующего президента США, это климатические изменения. И если не предпринять необходимых мер, то ситуация может стать необратимой и люди не смогут к ней приспособиться. К главным превентивным мерам Обама отнес сокращение вредных выбросов в атмосферу, увеличение возобновляемых источников 
4 августа 2015, 01:29
Ученые боятся, что вулканы могут уничтожить человечество

Ученые боятся, что вулканы могут уничтожить человечество

Ученые просчитали вероятность извержения вулкана, который сможет уничтожить все население планеты Земля. В ближайшие 85 лет она составляет 5-10%. Для того чтобы предотвратить повторение ситуации начала 19-го века, когда в Индонезии на острове Сумбава из-за взрыва горы Тамбора погибли более 
16 апреля 2015, 03:10
Эволюционное развитие человечества продолжается

Эволюционное развитие человечества продолжается

Ученые Финляндии опытным путем установили, что современное человечество продолжает свой эволюционный путь. Причем развитие продолжается «доисторическими» темпами, на чем не сказывается ни кажущееся отсутствие естественного отбора, ни низкая смертность.

Чтобы прийти к таким выводам, генетики и эволюционные биологи исследовали ДНК 10 

6 февраля 2015, 03:17
Ученые: человечество спаслось от многих вирусов, перестав кусаться

Ученые: человечество спаслось от многих вирусов, перестав кусаться

Благодаря тому, что древние люди когда-то отказались от такого способа самообороны и нападения, как укус, человечество спасло себя от опасных вирусов, выяснили ученые.
Дело в том, что гены человека содержат намного меньше следов вирусной ДНК в сравнении с другими млекопитающими. 

2 февраля 2015, 06:35
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