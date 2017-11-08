Человечество прекратит свое существование примерно в 2600 году вследствие глобальной катастрофы, спровоцированной перенаселением и гигантским объемом используемой энергии. Такой неутешительный прогноз был дан в Пекине всемирно известным английским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.
Как говорил некоторое время назад этот британский ученый, массовой гибели можно избежать только одним способом – переместившись на иные планеты, где существуют условия для жизни. Также исследователь обращал внимание мировой общественности, что огромную угрозу людям несут роботы, чьи действия грозят стать непредсказуемыми и выйти из-под контроля человека. По мнению ученого, в перспективе искусственный интеллект станет воспроизводить самого себя и превзойдет людей в новых формах жизни. Отметим, что Хокинг периодически выступает с резонансными прогнозами, которые оказываются в центре обсуждения как представителей официальной науки, так и простых граждан.
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