Ученые Финляндии опытным путем установили, что современное человечество продолжает свой эволюционный путь. Причем развитие продолжается «доисторическими» темпами, на чем не сказывается ни кажущееся отсутствие естественного отбора, ни низкая смертность.

Чтобы прийти к таким выводам, генетики и эволюционные биологи исследовали ДНК 10 …