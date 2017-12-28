Ученые выяснили, испытывают ли счастье богатые и бедные по-разному Человек с более высоким уровнем дохода чаще подвержен позитивным эмоциям от мыслей о себе, а необеспеченные люди испытывают счастье от общения с окружающими. Такое умозаключение сделали специалисты в Калифорнийском университете в процессе недавнего исследования.

Ученые задействовали в экспериментах 1519 человек. …