4
05
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые выяснили, испытывают ли счастье богатые и бедные по-разному

Ученые выяснили, испытывают ли счастье богатые и бедные по-разному

Человек с более высоким уровнем дохода чаще подвержен позитивным эмоциям от мыслей о себе, а необеспеченные люди испытывают счастье от общения с окружающими. Такое умозаключение сделали специалисты в Калифорнийском университете в процессе недавнего исследования.
Ученые задействовали в экспериментах 1519 человек. 

28 декабря 2017, 12:24
Ученые нашли в Тихом океане новый вид гигантских осьминогов

Ученые нашли в Тихом океане новый вид гигантских осьминогов

Прежде промысловики говорили о нескольких добытых особях осьминогов, которые заметно превосходили в размерах единственных известных биологам больших осьминогов Enteroctopus dofleini. И вот на этой неделе американские специалисты заявили, что данный вид уже не считается самым крупным на планете.
Ученые детально 

28 декабря 2017, 09:58
Ученые обнаружили в лесах Амазонии самых первых гибридных птиц на Земле

Ученые обнаружили в лесах Амазонии самых первых гибридных птиц на Земле

Специалисты Университета Торонто в ходе недавней экспедиции обнаружили в лесах Амазонии первую разновидность гибридных птиц. Как рассказывают канадские исследователи, они открыли вид желтошапочных пипров случайно.
Ученые поясняют: в ботанике часто встречаются гибридные растения, однако для позвоночных это является уникальным случаем. 

27 декабря 2017, 02:09
Самара заняла последнее место рейтинга «умных» мегаполисов России

Самара заняла последнее место рейтинга «умных» мегаполисов России

Самара заняла последнее, 15-е место в рейтинге «умных» городов России. Исследование опубликовал Национальный исследовательский институт технологии связи. Города-миллионники оценивались по 26 показателям. Среди них - уровень развития современных технологий управления и решения городских задач, число банкоматов, доступность Wi-Fi и каршеринга. 

26 декабря 2017, 08:08
Американские ученые назвали простой способ продления человеческой жизни

Американские ученые назвали простой способ продления человеческой жизни

Специалисты Массачусетского технологического института установили, что уменьшение уровня загрязнения воздуха повлечет заметный рост продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывает EurekAlert!.
Ученые исследовали изменения взвешенных в воздухе твердых частиц в нижнем слое атмосферы на протяжении двух десятилетий. Они соотнесли эти данные 

26 декабря 2017, 02:24
Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Подростки гораздо эффективнее усваивают информацию, чем дети и взрослые. Такое умозаключение сделали специалисты из Нидерландов, проанализировавшие активность анатомической структуры головного мозга людей. Об этом рассказывается на страницах Nature Communications.
В исследовании были задействованы 232 абсолютно здоровых человека от 8 до 

26 декабря 2017, 10:29
Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
В процессе своей работы ученые проанализировали две базы данных, содержащих 

26 декабря 2017, 09:42
Британские специалисты назвали оптимальное количество чашек кофе в день

Британские специалисты назвали оптимальное количество чашек кофе в день

Для человеческого здоровья наиболее эффективно употребление трех чашек кофе в день. Об этом заявили английские эксперты после продолжительных исследований.
В перечне недугов, которым противостоит популярный бодрящий напиток, — диабет, слабоумие, проблемы с печенью и сосудами, и многое другое, рассказывается на 

23 ноября 2017, 03:07
Еще бодрее: Россияне стали потреблять на 20% больше кофе

Еще бодрее: Россияне стали потреблять на 20% больше кофе

Как свидетельствуют результаты недавнего исследования, россияне стали потреблять на 20% больше кофе. Закономерным итогом этого стало удвоение ввоза кофейных зерен.
Наряду с ростом потребления бодрящего напитка  это связано со становлением в Российской Федерации новой кофейной культуры, которая уже получила широкое 

16 октября 2017, 05:16
Ученые рассказали, как сбросить вес с помощью кофе

Ученые рассказали, как сбросить вес с помощью кофе

Специалисты из Соединенных Штатов в процессе недавнего исследования установили, что кофе не только бодрит по утрам, но и дает возможность контролировать вес. Чтобы сбросить лишние килограммы, популярный напиток следует употреблять вместе со сливочным маслом. Оказывается, добавленные в кофейную чашку десять 

2 октября 2017, 09:36
Ученые назвали ежедневную порцию кофе, продлевающую жизнь

Ученые назвали ежедневную порцию кофе, продлевающую жизнь

Европейское сообщество кардиологов рассказало о результатах продолжительного эксперимента. По их утверждению, четыре чашки кофе в день дают человеку несколько дополнительных лет жизни.
Эксперимент стартовал в 1999 году. В общей сложности ученые вели наблюдение за 20 тысячами человек старше 60 лет. 

29 августа 2017, 05:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх