Американские исследователи поведали об особенностях заваривания кофе холодным способом. В результате экспериментов они сделали умозаключение, что в таком случае популярный напиток оказывается гораздо полезнее для человеческого организма.
По мнению ученых из США, люди во всех странах готовят кофе неправильно. Как они считают, холодный способ заваривания дает возможность сделать концентрацию бодрящего напитка более высокой. Вместе с тем холодная вода оказывает более щадящее воздействие на зерна.
А еще специалисты говорят, что холодный кофе будет намного актуальнее в летние месяцы. Кстати, ученые из Англии в процессе недавних исследований установили, что кофеманы могут получить оптимальный эффект для здоровья, если будут употреблять по три чашки в день.
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