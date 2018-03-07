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Составлен статистический портрет женщины из Самары
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7 марта 2018, 01:30
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Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре
В Самаре в среду, 7 марта, президент России Владимир Путин проводит встречу с женщинами-предпринимателями. Мероприятие проходит на местном булочно-кондитерском комбинате (Самарский БКК), сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
«Грань между мужскими и женскими профессиями стирается. Мужчины жестче, …
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7 марта 2018, 01:15
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Качество жизни в Самарской области снизилось
Самарская область опустилась с 16-го на 20-е место в рейтинге качества жизни регионов России. Об этом говорится в очередном исследовании, опубликованном аналитическим агентством «РИА-рейтинг». При ранжировании учитывались 72 показателя, объединенных в 11 групп: доходы населения, занятость и рынок труда, …
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14 февраля 2018, 07:22
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Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока
Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.
Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, …
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13 февраля 2018, 12:46
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Ученые: фастфуд убивает иммунитет человека
Ученые чуть ли не каждый день рассказываю о вреде употребления фастфуда. На днях результаты очередных исследований опубликовали в журнале Cell специалисты Боннского университета. Они выяснили, что поедание большого количества жирной пищи пагубно влияет на иммунную систему человека. Фастфуд переводит …
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12 января 2018, 07:40
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В Самарской области 5 женщин пострадали в лобовом ДТП Daewoo и Lada
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10 января 2018, 09:50
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Ученые выяснили, испытывают ли счастье богатые и бедные по-разному
Человек с более высоким уровнем дохода чаще подвержен позитивным эмоциям от мыслей о себе, а необеспеченные люди испытывают счастье от общения с окружающими. Такое умозаключение сделали специалисты в Калифорнийском университете в процессе недавнего исследования.
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28 декабря 2017, 12:24
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Ученые раскрыли секрет женской стройности
Американские специалисты в процессе недавних исследований проанализировали состояние здоровья представительниц прекрасного пола из разных слоев населения. Как оказалось, лишь у каждой третьей женщины с высшим образованием были проблемы с избыточным весом.
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25 декабря 2017, 10:36
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Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин
Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
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21 декабря 2017, 09:28
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Польские ученые выяснили, как влияет размер безымянного пальца мужчины на его жизнь
Польские специалисты рассказали о необычном исследовании. Ученые установили, каким образом параметры руки мужчины влияют на судьбу того или иного представителя сильного пола. Как утверждается, у мужчин с длинным безымянным пальцем больше шансов на гармоничную личную жизнь.
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20 декабря 2017, 03:45
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Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам
Специалисты из Австралии решили установить, какого типа мужчины преимущественно являются привлекательными для представительниц прекрасного пола. Итоги исследования отражены на страницах издания Royal Society journal Proceedings B.
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14 декабря 2017, 09:46
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Ученые: Незамужние женщины более счастливы, чем одинокие мужчины
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13 ноября 2017, 09:25