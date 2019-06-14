В Ирландии сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком В Ирландии прошла необычная акция, направленная на борьбу с раком. Около 1800 голых женщин вышли на берег и искупались в море. Мероприятие получило название Strip and Dip. Среди собравшихся были и те, кто победил болезнь, и те, кто продолжает борьбу. …