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Материалы по теме:

В Ирландии сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком

В Ирландии сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком

В Ирландии прошла необычная акция, направленная на борьбу с раком. Около 1800 голых женщин вышли на берег и искупались в море. Мероприятие получило название Strip and Dip. Среди собравшихся были и те, кто победил болезнь, и те, кто продолжает борьбу.
10 июня 2019, 03:59
Польские учителя объявили забастовку

Польские учителя объявили забастовку

Польские учителя объявили о начале массовой забастовки. В понедельник многие педагоги не вышли на работу. Причиной таких действий стало недовольство зарплатой. Преподавательские профсоюзы требуют от правительства повышения жалования на 1000 злотых (примерно 263 доллара) в месяц, сообщает РИА «Новости».
8 апреля 2019, 02:56
Полузащитник «Крыльев Советов» во время матча спас жизнь игроку сборной Швейцарии

Полузащитник «Крыльев Советов» во время матча спас жизнь игроку сборной Швейцарии

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе спас жизнь своему коллеге, игроку сборной Швейцарии Фабиану Шеру. Это произошло в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Швейцарии (0:2). Во время игры Фабиан Шер и защитник Джемал Табидзе столкнулись головами, 
25 марта 2019, 09:00
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В нескольких немецких аэропортах началась забастовка

В нескольких немецких аэропортах началась забастовка

В Германии стартовала масштабная забастовка работников аэропортов. Акция организована профсоюзом Verdi для того, чтобы добиться установления в стране единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату 20 евро за час. Сейчас размер часовой платы составляет 17,6 евро.

Забастовка проходит в Гамбурге, 
15 января 2019, 02:59
Тысячи немецких железнодорожников вышли на забастовку

Тысячи немецких железнодорожников вышли на забастовку

Несколько тысяч немецких железнодорожников устроили забастовку. Причиной стачки стала нехватка персонала. Из-за этого люди вынуждены трудиться сверхурочно и они требовали оплату за свою работу. Из-за акции протеста движение поездов оказалось временно парализованным.

Забастовка прекратилась утром в понедельник. Движение составов 
10 декабря 2018, 05:35
В Швейцарии умер создатель первых в мире наручных кварцевых часов

В Швейцарии умер создатель первых в мире наручных кварцевых часов

Печальная новость пришла из Швейцарии. Там умер Рене Ле Культр. Именно ему принадлежит авторство создания первых в мире наручных кварцевых часов. Они были представлены в 1967 году на ежегодном конкурсе точности. Модель получила название Beta 1.

Рене Ле Культр 
21 августа 2018, 10:42
77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти

77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти

Во вторник, 17 июля, в Тольятти зафиксировали ЧП. По предварительным данным, примерно в 09:25 на Итальянском пляже в зеленой зоне Центрального района Автограда к воде подошла 77-летняя женщина. Пенсионерка почти сразу же упала. Очевидцы попытались помочь ей, но женщина скончалась 
18 июля 2018, 12:23
Более 1500 зрителей посетили тренировку сборной Швейцарии в Тольятти

Более 1500 зрителей посетили тренировку сборной Швейцарии в Тольятти

В Тольятти во вторник, 12 июня, сборная Швейцарии провела открытую тренировку на местном стадионе «Торпедо» в Автозаводском районе. Люди начали собираться у стадиона примерно за полтора часа до начала тренировки. Но пригласительные были не у всех. На занятие профессиональных игроков 
13 июня 2018, 09:40
«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч

«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч

Сегодня, 9 июня, в самарский международный аэропорт "Курумоч" прибыла передовая группа сборной Швейцарии по футболу. "После прилета они отправились в отель "Лада Резорт" в Тольятти", — передает «Волга Ньюс» со ссылкой на собственные источники. Сама сборная прилетит в Самарскую 
9 июня 2018, 04:01
Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары

Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары

9 марта они ушли из дома в Красноглинском районе и пропали.
13 марта 2018, 12:58
«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно

«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 рейсов в Италию и обратно, запланированных на 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на перевозчика. Изменения а расписании связаны с национальной забастовкой итальянских служб, занимающихся наземным обслуживанием.

Сообщается, что отменены рейсы 
17 января 2018, 08:00
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