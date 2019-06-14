|
В Ирландии сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком
|
10 июня 2019, 03:59
|
Польские учителя объявили забастовку
Польские учителя объявили о начале массовой забастовки. В понедельник многие педагоги не вышли на работу. Причиной таких действий стало недовольство зарплатой. Преподавательские профсоюзы требуют от правительства повышения жалования на 1000 злотых (примерно 263 доллара) в месяц, сообщает РИА «Новости».
|
8 апреля 2019, 02:56
|
Полузащитник «Крыльев Советов» во время матча спас жизнь игроку сборной Швейцарии
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе спас жизнь своему коллеге, игроку сборной Швейцарии Фабиану Шеру. Это произошло в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Швейцарии (0:2). Во время игры Фабиан Шер и защитник Джемал Табидзе столкнулись головами, …
|
25 марта 2019, 09:00
|
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
|
2 марта 2019, 10:09
|
В нескольких немецких аэропортах началась забастовка
В Германии стартовала масштабная забастовка работников аэропортов. Акция организована профсоюзом Verdi для того, чтобы добиться установления в стране единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату 20 евро за час. Сейчас размер часовой платы составляет 17,6 евро.
Забастовка проходит в Гамбурге, …
|
15 января 2019, 02:59
|
Тысячи немецких железнодорожников вышли на забастовку
Несколько тысяч немецких железнодорожников устроили забастовку. Причиной стачки стала нехватка персонала. Из-за этого люди вынуждены трудиться сверхурочно и они требовали оплату за свою работу. Из-за акции протеста движение поездов оказалось временно парализованным.
Забастовка прекратилась утром в понедельник. Движение составов …
|
10 декабря 2018, 05:35
|
В Швейцарии умер создатель первых в мире наручных кварцевых часов
|
21 августа 2018, 10:42
|
77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти
|
18 июля 2018, 12:23
|
Более 1500 зрителей посетили тренировку сборной Швейцарии в Тольятти
|
13 июня 2018, 09:40
|
«Welcome to Samara region!»: Передовая группа команды Швейцарии прилетела в Курумоч
Сегодня, 9 июня, в самарский международный аэропорт "Курумоч" прибыла передовая группа сборной Швейцарии по футболу. "После прилета они отправились в отель "Лада Резорт" в Тольятти", — передает «Волга Ньюс» со ссылкой на собственные источники. Сама сборная прилетит в Самарскую …
|
9 июня 2018, 04:01
|
Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары
|
13 марта 2018, 12:58
|
«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 рейсов в Италию и обратно, запланированных на 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на перевозчика. Изменения а расписании связаны с национальной забастовкой итальянских служб, занимающихся наземным обслуживанием.
Сообщается, что отменены рейсы …
|
17 января 2018, 08:00
Мы Вам перезвоним!