В Самаре снова изменится движение автобусов по Московскому шоссе Это связано с открытием кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. Напомним, летом маршруты общественного транспорта, проходящие по этому участку, в связи со строительными работами были скорректированы. Часть автобусов и троллейбусов в направлении «из города» следовали по …