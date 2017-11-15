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Минтранс разработал ограничения для авиакомпаний за задержки рейсов
В Минтрансе подготовили пакет мер по ограничению работы авиаперевозчиков за частые задержки рейсов. Это вытекает из обнародованного проекта.
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7 ноября 2017, 05:10
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Минтранс предложил ввести штрафы за простой вагонов
Российский Минтранс направил в кабмин предложения о введении штрафов за простой вагонов. Как рассказывают «Известия», данная инициатива министерства ставит целью не допустить дефицита подвижного состава для мукомольных предприятий.
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26 октября 2017, 10:22
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1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы
Во время проведения ЧМ-2018 в Самару, по оценкам областных властей, приедут свыше 500 тысяч гостей. Сможет ли перенести пиковую нагрузку транспортная инфраструктура столицы губернии, в пятницу приехал оценить глава федерального Минтранса Максим Соколов.
Уровень качества автомобильных дорог в Самарской …
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20 октября 2017, 06:03
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В Самаре на Южный мост вернулись автобусы и маршрутки
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18 октября 2017, 02:27
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В Самаре снова изменится движение автобусов по Московскому шоссе
Это связано с открытием кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. Напомним, летом маршруты общественного транспорта, проходящие по этому участку, в связи со строительными работами были скорректированы. Часть автобусов и троллейбусов в направлении «из города» следовали по …
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11 октября 2017, 03:32
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Автобус №56 не будет ездить до Крутых Ключей
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4 октября 2017, 04:50
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Невыездные: Минтранс запретит авиакомпаниям международные полеты в случае задержек рейсов
Минтранс разработал проект документа, который ужесточает требования к авиакомпаниям, работающим на зарубежных рейсах. Законопроект подразумевает отзыв допуска к полетам у авиаперевозчиков, которые систематически задерживают либо отменяют полеты.
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4 октября 2017, 11:33
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В Самаре изменится схема движения автобусов № 47
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2 октября 2017, 10:52
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В Самаре рейсовый автобус не вписался в поворот и протаранил 2 иномарки
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28 января 2017, 04:07
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Новости блогов: опубликован список музеев Самарской области, автобусный маршрут №35 будет работать по-новому
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15 мая 2014, 05:12