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Материалы по теме:

Минтранс разработал ограничения для авиакомпаний за задержки рейсов

Минтранс разработал ограничения для авиакомпаний за задержки рейсов

В Минтрансе подготовили пакет мер по ограничению работы авиаперевозчиков за частые задержки рейсов. Это вытекает из обнародованного проекта.
Министерство собирается ограничить чартерные рейсы авиакомпании, если из-за ее действий отмечены многократные задержки рейсов (свыше 20 процентов от общего количества осуществленных рейсов 

7 ноября 2017, 05:10
Минтранс предложил ввести штрафы за простой вагонов

Минтранс предложил ввести штрафы за простой вагонов

Российский Минтранс направил в кабмин предложения о введении штрафов за простой вагонов. Как рассказывают «Известия», данная инициатива министерства ставит целью не допустить дефицита подвижного состава для мукомольных предприятий.
Если предложение будет принято правительством, то санкции станут вводить в отношении грузоотправителей, 

26 октября 2017, 10:22
1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

1,3 млрд рублей на дороги Самарская область может получить в ближайшие годы

Во время проведения ЧМ-2018 в Самару, по оценкам областных властей, приедут свыше 500 тысяч гостей. Сможет ли перенести пиковую нагрузку транспортная инфраструктура столицы губернии, в пятницу приехал оценить глава федерального Минтранса Максим Соколов.

Уровень качества автомобильных дорог в Самарской 
20 октября 2017, 06:03
В Самаре на Южный мост вернулись автобусы и маршрутки

В Самаре на Южный мост вернулись автобусы и маршрутки

В Самаре возобновлено движение автобусов и маршруток через Южный мост по прежним схемам. Речь идет о маршрутах №26, №39, №63, №66, №215 и №283, уточнили в мэрии.

Напомним, мост ремонтировали в течение семи месяцев. Открыли его сегодня, 18 октября. 
18 октября 2017, 02:27
В Самаре снова изменится движение автобусов по Московскому шоссе

В Самаре снова изменится движение автобусов по Московскому шоссе

Это связано с открытием кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. Напомним, летом маршруты общественного транспорта, проходящие по этому участку, в связи со строительными работами были скорректированы. Часть автобусов и троллейбусов в направлении «из города» следовали по 

11 октября 2017, 03:32
Автобус №56 не будет ездить до Крутых Ключей

Автобус №56 не будет ездить до Крутых Ключей

В Самаре с пятницы, 6 октября, будет изменена схема движения автобусов №56, которые раньше следовали до Крутых Ключей. В мэрии сообщили о новой схеме маршрута: от остановки «Приволжский микрорайон» (рынок «Шапито») по ул. Зои Космодемьянской, Московскому шоссе, ул. Георгия Димитрова, 

4 октября 2017, 04:50
Невыездные: Минтранс запретит авиакомпаниям международные полеты в случае задержек рейсов

Невыездные: Минтранс запретит авиакомпаниям международные полеты в случае задержек рейсов

Минтранс разработал проект документа, который ужесточает требования к авиакомпаниям, работающим на зарубежных рейсах. Законопроект подразумевает отзыв допуска к полетам у авиаперевозчиков, которые систематически задерживают либо отменяют полеты.
Целью проекта является совершенствование процедур оказания госуслуги «по допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, 

4 октября 2017, 11:33
В Самаре изменится схема движения автобусов № 47

В Самаре изменится схема движения автобусов № 47

Во вторник, 3 октября, в Самаре будет скорректирована схема движения автобусов, следующих по маршруту №47. Как указано в сообщении мэрии, сделано это будет в целях обеспечения транспортной доступности Московского шоссе. Автобусы в обоих направлениях начнут следовать по проспекту Кирова и 

2 октября 2017, 10:52
В Самаре рейсовый автобус не вписался в поворот и протаранил 2 иномарки

В Самаре рейсовый автобус не вписался в поворот и протаранил 2 иномарки

Вчера, 27 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет 63.ru, на улице Алма-Атинской, в районе пересечения с Республиканской, муниципальный автобус 34-го маршрута врезался в припаркованные Land Rover и Volkswagen.

Как утверждают очевидцы, водитель автобуса просто 
28 января 2017, 04:07
Новости блогов: опубликован список музеев Самарской области, автобусный маршрут №35 будет работать по-новому

Новости блогов: опубликован список музеев Самарской области, автобусный маршрут №35 будет работать по-новому

Блогер Вадим Кондратьев опубликовал полный список музеев Самарской области. "Наш регион обладает богатым историческим наследием. По моим скромным подсчётам, в области находится около 50 крупных музеев, 30 из которых имеют своё собственное здание. Помимо этого есть ещё множество школьных музеев 

15 мая 2014, 05:12
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