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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста

Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста

Продолжается строительство Фрунзенского моста. На днях специалисты начали 9-й этап надвижки пролетного строения через реку Самара. Накануне строителями была завершена укрупнительная сборка и стыковка металлоконструкций весом 1590 тонн к уже надвинутой части сооружения.

После завершения нового этапа надвижки длина мостовой секции 

17 июля 2018, 04:12
Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста

Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста

В Самаре продолжается сооружение Фрунзенского моста. На днях подрядчики завершили бетонирование пролетного строения путепровода на съезде будущей развязки на улице Шоссейной. В качестве средства поддержки для конструкции служат пять железобетонных опор. Под путепроводом длиной 70,7 метра пройдет дорога основного хода. 
10 июля 2018, 02:19
Начат восьмой этап надвижки пролета Фрунзенского моста в Самаре

Начат восьмой этап надвижки пролета Фрунзенского моста в Самаре

В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста, которое затянулось на три года. Начат 8-й из 11 этапов надвижки пролета мостового перехода. В этом году из бюджета дополнительно выделят 700 миллионов рублей. Напомним, общая протяженность мостового перехода через реку Самару, на котором 

1 июня 2018, 08:01
Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями 

22 мая 2018, 07:40
Съезды для инвалидов в Самаре приведут в соответствии с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на Ташкентской

Съезды для инвалидов в Самаре приведут в соответствии с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на Ташкентской

19 мая чиновники областного Минтранса совершили инспекционный объезд совместно с подрядчиками и областного казенного предприятия "АСАДО".

По итогам объезда, подрядчикам дано поручение съезды для маломобильных граждан переделать, приведя их в соответствие с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на 
19 мая 2018, 04:08
Минтранс просит разрешить контролерам проверять документы пассажиров

Минтранс просит разрешить контролерам проверять документы пассажиров

В России контролерам в общественном транспорте предлагают разрешить проверять паспорта у пассажиров. Минтранс направил соответствующее предложение в правительство. По действующему законодательству, требовать предъявления документов имеют право только полицейские. По мнению экспертов, граждане вряд ли воспримут новшество положительно. Но оно позволит 

26 марта 2018, 05:59
«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины

«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины

7 марта, перед праздничной четырёхдневкой, в районе пересечения Московского шоссе с улицей Потапова случилась коммунальная авария. В близлежащем частном секторе перекрыли воду, потом ее дали, но вчера, 10 марта, местные жители снова начали бить тревогу. Но уже по другому поводу. 
11 марта 2018, 02:25
Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оштрафуют на 78 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд, куда с соответствующим заявлением обратилось Средне-Поволжскоге управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в 
22 января 2018, 05:03
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