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Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста
Продолжается строительство Фрунзенского моста. На днях специалисты начали 9-й этап надвижки пролетного строения через реку Самара. Накануне строителями была завершена укрупнительная сборка и стыковка металлоконструкций весом 1590 тонн к уже надвинутой части сооружения.
После завершения нового этапа надвижки длина мостовой секции …
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17 июля 2018, 04:12
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Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста
В Самаре продолжается сооружение Фрунзенского моста. На днях подрядчики завершили бетонирование пролетного строения путепровода на съезде будущей развязки на улице Шоссейной. В качестве средства поддержки для конструкции служат пять железобетонных опор. Под путепроводом длиной 70,7 метра пройдет дорога основного хода. …
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10 июля 2018, 02:19
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Начат восьмой этап надвижки пролета Фрунзенского моста в Самаре
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1 июня 2018, 08:01
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Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область
Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями …
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22 мая 2018, 07:40
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Съезды для инвалидов в Самаре приведут в соответствии с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на Ташкентской
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19 мая 2018, 04:08
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Минтранс просит разрешить контролерам проверять документы пассажиров
В России контролерам в общественном транспорте предлагают разрешить проверять паспорта у пассажиров. Минтранс направил соответствующее предложение в правительство. По действующему законодательству, требовать предъявления документов имеют право только полицейские. По мнению экспертов, граждане вряд ли воспримут новшество положительно. Но оно позволит …
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26 марта 2018, 05:59
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«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины
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11 марта 2018, 02:25
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Областной Минтранс накажут за лишние сваи
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оштрафуют на 78 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд, куда с соответствующим заявлением обратилось Средне-Поволжскоге управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в …
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22 января 2018, 05:03