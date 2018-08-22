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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел
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22 августа 2018, 03:13
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На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную
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22 августа 2018, 02:35
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В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином
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22 августа 2018, 02:26
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области
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22 августа 2018, 01:42
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План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали
Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали.
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21 августа 2018, 12:04
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега
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7 августа 2018, 08:19
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Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом
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6 августа 2018, 11:25
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Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста
Арбитражный суд Самарской области обязал региональный Минтранс выплатить еще один штраф за нарушения при строительстве Фрунзенского моста. Административное дело о привлечении министерства к ответственности было возбуждено по иску самарского Ростехнадзора.
Надзорный орган в ходе внеплановой проверки выявил недочеты в …
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23 июля 2018, 04:40