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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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- Люди целы. Пять собак успели вывести. Остальные погибли. И собаки, 
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На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

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В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре заведено уголовное дело на бывшего сотрудника СИЗО. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 14 августа мужчина приобрел для дальнейшей перепродажи 2,71 грамма героина. Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как его 

22 августа 2018, 02:26
Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали

План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали

Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали.
 
«Некоторые неудобства для горожан будут, но мост надо достроить в 2019-м. Столько десятилетий мечтали 
21 августа 2018, 12:04
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега

В октябре пролетное строение Фрунзенского моста должно соединить берега

Самарская область в этом году получит дополнительный миллиард рублей на возведение Фрунзенского моста, который строят уже 4-й год. 
 
Общий вес металлоконструкций Фрунзенского мостового перехода превышает 9 тысяч тонн. Сейчас порядка 80% из них уже собраны и надвинуты. А параллельно продолжаются 
7 августа 2018, 08:19
Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом

Видео: строительство Фрунзенского моста в Самаре идет полным ходом

В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста, который должен соединить исторический центр города с Куйбышевским районом. Сейчас идет подготовка к 10 этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. Всего таких этапов запланировано 11.

Не так давно стало известно, что на 
6 августа 2018, 11:25
Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста

Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста

Арбитражный суд Самарской области обязал региональный Минтранс выплатить еще один штраф за нарушения при строительстве Фрунзенского моста. Административное дело о привлечении министерства к ответственности было возбуждено по иску самарского Ростехнадзора.

Надзорный орган в ходе внеплановой проверки выявил недочеты в 
23 июля 2018, 04:40
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