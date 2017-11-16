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Материалы по теме:

В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку

В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку

В Тольятти пьяный водитель сбил на тротуаре 18-летнюю девушку и уехал. По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло во вторник, 14 ноября, на улице Тополиной около дома №48.

Девушка шла по тротуару, когда на нее наехал «Форд Фокус». 

16 ноября 2017, 09:39
Чудовищное ДТП в Самаре обсуждают в соцсети

Чудовищное ДТП в Самаре обсуждают в соцсети

В самарских пабликах в соцсети обсуждают «чудовищное ДТП», которое произошло в Самаре на улице Ново-Садовой в среду, 15 ноября. На перекрестке с улицей Шверника примерно в 20:25 столкнулись две иномарки – Mazda и Skoda. Одна из машин протаранила дорожные ограждения. 
16 ноября 2017, 09:06
В центре Самары водитель BMW сбил женщину с 5-месячным младенцем на руках

В центре Самары водитель BMW сбил женщину с 5-месячным младенцем на руках

Сегодня, 15 ноября, в Самаре водитель кроссовера BMW X5 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 34-летнюю женщину с 5-месячным сыном на руках.
 
Авария произошла примерно в 18:40 напротив дома №58 по улице Некрасовской. Женщина и ребенок были доставлены на машине 
15 ноября 2017, 10:43
В Самарcкой области 40% ДТП оформляют без инспекторов ГИБДД

В Самарcкой области 40% ДТП оформляют без инспекторов ГИБДД

Самарская область заняла второе место среди регионов России, где чаще всего оформляют ДТП по европротоколу. Участники автопроисшествий в нашей губернии обходятся без инспекторов ГИБДД в 40 процентах случаев, что всего на два процента меньше, чем в Ростовской области - лидере 
15 ноября 2017, 07:01
Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе

Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе

Движение автомобилей по улице Луначарского в районе Московского шоссе, по данным источников ТЕРРЫ, должны открыть уже на этой неделе. И если водители, уставшие от пробок, смогут вздохнуть относительно свободно, то у пассажиров и сотрудников метро может возникнуть ряд новых неудобств. 

7 ноября 2017, 04:56
В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского

Возле станции метро «Московская», на кольце улиц Гагарина, Луначарского и Московского шоссе в четверг, 2 ноября, начали монтировать новые светофоры. Заработать в штатном режиме они должны, когда будет открыто полноценное движение по развязке с возможностью проезда по улице Луначарского – 

3 ноября 2017, 11:45
Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.

Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его 
2 ноября 2017, 03:18
Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

Самолет-памятник «Ил-2» собран и снова установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Пользователь Евгений Мокшанов опубликовал фото в социальной сети.

Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там 
30 октября 2017, 11:13
Незаметная кража двух фонарных столбов

Незаметная кража двух фонарных столбов

Можно ли на крыше Renault Twingo перевезти столь крупногабаритный груз? Ответить на этот вопрос попытался житель Голландии.

Полиция города Лелистад опубликовала на своей странице в Фейсбуке фотографии с места задержания весьма неординарного водителя. Как сказано в описании к посту, 
7 августа 2017, 12:17
В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку

В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку

Во вторник, 27 июня, в Куйбышевском районе Самары упали два фонарных столба, сообщили очевидцы. В результате движение транспорта оказалось заблокировано в обоих направлениях. Образовалась пробка.

По сообщению полиции, ДТП было зарегистрировано в 13:30. По уточненным данным, столбы упали не 
27 июня 2017, 02:38
В Тольятти начинающий водитель на Kia Rio въехал в столб

В Тольятти начинающий водитель на Kia Rio въехал в столб

Ночью 22 мая в Автозаводском районе Тольятти автомобилист на иномарке врезался в столб. ДТП произошло во втором часу ночи на улице Революционной. За рулем Kia Rio находился 19-летний парень, получивший водительские  права менее года назад. Он ехал от Приморского бульвара 
23 мая 2016, 02:40
В Тольятти BMW протаранил столб (есть фото)

В Тольятти BMW протаранил столб (есть фото)

20 мая поздно вечером на Южном шоссе Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передают в группе "Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте», автомобиль БМВ на полном ходу врезался в столб.
 
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, не смог "вписаться" 
22 мая 2016, 01:38
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