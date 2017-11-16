В Тольятти пьяный водитель сбил на тротуаре 18-летнюю девушку и уехал. По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло во вторник, 14 ноября, на улице Тополиной около дома №48.

Девушка шла по тротуару, когда на нее наехал «Форд Фокус». …