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В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку
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16 ноября 2017, 09:39
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Чудовищное ДТП в Самаре обсуждают в соцсети
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16 ноября 2017, 09:06
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В центре Самары водитель BMW сбил женщину с 5-месячным младенцем на руках
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15 ноября 2017, 10:43
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В Самарcкой области 40% ДТП оформляют без инспекторов ГИБДД
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15 ноября 2017, 07:01
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Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе
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7 ноября 2017, 04:56
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В Самаре начали монтировать светофоры на кольце Луначарского
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3 ноября 2017, 11:45
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Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»
Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.
Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его …
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2 ноября 2017, 03:18
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Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе
Самолет-памятник «Ил-2» собран и снова установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Пользователь Евгений Мокшанов опубликовал фото в социальной сети.
Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там …
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30 октября 2017, 11:13
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Незаметная кража двух фонарных столбов
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7 августа 2017, 12:17
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В Самаре падают бетонные столбы: придавило иномарку
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27 июня 2017, 02:38
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В Тольятти начинающий водитель на Kia Rio въехал в столб
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23 мая 2016, 02:40
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В Тольятти BMW протаранил столб (есть фото)
20 мая поздно вечером на Южном шоссе Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передают в группе "Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте», автомобиль БМВ на полном ходу врезался в столб.
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, не смог "вписаться" …
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22 мая 2016, 01:38