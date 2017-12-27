Футурологи поведали об опасностях, которые могут ждать нашу планету в следующем году. Как считают сторонники апокатиптической версии, перед глобальной катастрофой случится разрушительное землетрясение. Больше других пострадают Европа и Индия. Обо всем этом рассказывают зарубежные издания.
Населению Земли угрожает продолжающееся глобальное потепление. Футурологи предвещают активность Йеллоустоунской кальдеры – супервулкана, находящегося в Соединенных Штатах. Последствия от этих процессов будут разрушительными.
Также специалисты говорят о внешних угрозах. В частности, упоминаются бомбардировки метеоритами, вспоминается в очередной раз и таинственная планета Нибиру, о существовании которой давно дискутируют астрономы и не могут прийти к одному мнению.
А еще предсказатели уверены, что многие государственные тайны разных стран в 2018-м станут известны гражданам. Сенсационные новости ждут человечество практически ежедневно. Впрочем, по поводу всех этих прогнозов у представителей официальной науки давно сложилось свое мнение. Ученые считают их надуманными и относятся к ним весьма скептически.
|
В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей
Утром во вторник, 26 декабря, в тольяттинской школе №14, которая расположена в микрорайоне Шлюзовой, была проведена эвакуация. Дети и работники образовательного учреждения почувствовали вибрацию здания. Позже выяснилось, что «землетрясение» возникло из-за строительных работ на трассе М-5, которая находится неподалеку от …
|
27 декабря 2017, 03:45
|
Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки
|
26 декабря 2017, 04:13
|
Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян
Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
|
26 декабря 2017, 01:04
|
Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю
|
30 ноября 2017, 05:52
|
Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу
|
28 ноября 2017, 12:01
|
Уже в сентябре: Футурологи назвали очередную дату конца света
|
6 сентября 2017, 02:02
|
Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения
По прогнозам ученых, самое мощное землетрясение на планете может случиться недалеко от чилийской столицы. О предупреждениях сейсмологов рассказывает издание Earth and Planetary Science Letters.
|
2 мая 2017, 02:53
|
Сейсмологи предсказывают Лос-Анджелесу мощное подводное землетрясение
Ряду американских городов, в частности Лос-Анджелесу и Сан-Диего, угрожает сильнейшее подводное землетрясение с магнитудой в 7,3 и более. С таким прогнозом выступили ученые из Соединенных Штатов.
|
9 марта 2017, 04:36
|
Ученые предрекли разрушительное землетрясение и цунами в США
Известный калифорнийский город Санта-Барбара может оказаться уничтоженным в результате стихийного бедствия. Как сообщает издание Gizmodo, большую вероятность мощного землетрясения силой до 8 баллов предрекли ученые Соединенных Штатов. Причиной может оказаться геологический разлом, находящийся под Санта-Барбарой.
|
16 февраля 2017, 11:58
|
Расшифрованы предсказания Нострадамуса на 2016 год
В Сети появились предсказания Нострадамуса для разных государств мира на 2016 год. Если верить пророчествам легендарного философа, нашу планету ожидают серьезные изменения.
|
14 июня 2016, 10:42
|
NASA: Земля в декабре 2015 г. на неделю погрузится в темноту
На протяжении долгих месяцев в научной среде ведутся споры относительно вероятности погружения Земли в полную темноту в декабре этого года. Якобы мрак на планете пробудет примерно две недели. Эксперты американского космического ведомства предположили, что появившаяся на этот счет информация является …
|
16 ноября 2015, 09:34
|
ВЦИОМ: в предсказания и колдовство верят все больше россиян
Очередной масштабный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 46 регионах страны. Спрашивалось, верят ли люди в колдовство и предсказания. Анкетирование, в котором приняли участие более полутора тысяч человек, проводилось в 130 городах и селах. В результате выяснилось, что существование …
|
30 октября 2015, 04:31
|
Нострадамус: в 2015 году на Америку обрушится землетрясение
США потрясет сильнейшее землетрясение, а население планеты пострадает от воздействия радиации, впоследствии чего погибнет много молодых людей. Такое предсказание, по словам ученых, дал Нострадамус. Специалисты утверждают, что смогли расшифровать его послания, пишут СМИ.
Грядущий год может изменить мировое устройство и …
|
9 декабря 2014, 06:47