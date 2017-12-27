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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

Утром во вторник, 26 декабря, в тольяттинской школе №14, которая расположена в микрорайоне Шлюзовой, была проведена эвакуация. Дети и работники образовательного учреждения почувствовали вибрацию здания. Позже выяснилось, что «землетрясение» возникло из-за строительных работ на трассе М-5, которая находится неподалеку от 

27 декабря 2017, 03:45
Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки

Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки

В уходящем году весь мир, включая и нашу страну, буквально охватила волна мощных кибератак. Такие вирусы, как Petya, WannaCry и BadRabbit оказались причиной глобальных сбоев и немалых финансовых потерь. Эксперты попытались предсказать, к каким выходкам хакеров пользователи должны быть готовы 

26 декабря 2017, 04:13
Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
Как отмечают в Центробанке, в 2017-м прогноз расходов увеличился до 3,5-4%. Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре был на уровне 

26 декабря 2017, 01:04
Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю

Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю

Она составит около 2,5 %. Такую оценку дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Данный показатель даже ниже долгосрочного прогноза в 4%, который в начале года озвучивал Центробанк.
По итогам 2017-го, впервые за последние годы в стране будет зафиксирован рост ВВП. Небольшой 

30 ноября 2017, 05:52
Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу

Рейтинг продуктов по увеличению цен в последнем месяце года по инициативе «Российской газеты» представили специалисты  ФинЭкспертизы. Они проанализировали сведения за 5 лет. Как отмечено, перед Новым годом в торговых точках практически все продукты дорожают, но процент повышения может очень сильно 

28 ноября 2017, 12:01
Уже в сентябре: Футурологи назвали очередную дату конца света

Уже в сентябре: Футурологи назвали очередную дату конца света

Футуролог из Соединенных Штатов Дэвид Мид утверждает, что 23 сентября 2017 года на нашей планете все-таки наступит конец света. По его мнению, человечество исчезнет в результате столкновения земного шара с загадочной планетой Нибиру.
Как поясняет американец, его версия основывается на 

6 сентября 2017, 02:02
Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения

Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения

По прогнозам ученых, самое мощное землетрясение на планете может случиться недалеко от чилийской столицы. О предупреждениях сейсмологов рассказывает издание Earth and Planetary Science Letters.
Специалисты утверждают, что в ближайшие десятилетия в окрестностях Сантьяго может случиться высвобождение гигантского объема энергии в 

2 мая 2017, 02:53
Сейсмологи предсказывают Лос-Анджелесу мощное подводное землетрясение

Сейсмологи предсказывают Лос-Анджелесу мощное подводное землетрясение

Ряду американских городов, в частности Лос-Анджелесу и Сан-Диего, угрожает сильнейшее подводное землетрясение с магнитудой в 7,3 и более. С таким прогнозом выступили ученые из Соединенных Штатов.
По данным океанологов, на тихоокеанском дне возле берегов южной Калифорнии есть четыре наложенных друг 

9 марта 2017, 04:36
Ученые предрекли разрушительное землетрясение и цунами в США

Ученые предрекли разрушительное землетрясение и цунами в США

Известный калифорнийский город Санта-Барбара может оказаться уничтоженным в результате стихийного бедствия. Как сообщает издание Gizmodo, большую вероятность мощного землетрясения силой до 8 баллов предрекли ученые Соединенных Штатов. Причиной может оказаться геологический разлом, находящийся под Санта-Барбарой.
Прежде специалисты полагали, что разлом 

16 февраля 2017, 11:58
Расшифрованы предсказания Нострадамуса на 2016 год

Расшифрованы предсказания Нострадамуса на 2016 год

В Сети появились предсказания Нострадамуса для разных государств мира на 2016 год. Если верить пророчествам легендарного философа, нашу планету ожидают серьезные изменения.
В частности, Нострадамус предрёк, что Барак Обама окажется последним президентом Соединенных Штатов. Не исключено, полагают аналитики, что это 

14 июня 2016, 10:42
NASA: Земля в декабре 2015 г. на неделю погрузится в темноту

NASA: Земля в декабре 2015 г. на неделю погрузится в темноту

На протяжении долгих месяцев в научной среде ведутся споры относительно вероятности погружения Земли в полную темноту в декабре этого года. Якобы мрак на планете пробудет примерно две недели. Эксперты американского космического ведомства предположили, что появившаяся на этот счет информация является 
16 ноября 2015, 09:34
ВЦИОМ: в предсказания и колдовство верят все больше россиян

ВЦИОМ: в предсказания и колдовство верят все больше россиян

Очередной масштабный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 46 регионах страны. Спрашивалось, верят ли люди в колдовство и предсказания. Анкетирование, в котором приняли участие более полутора тысяч человек, проводилось в 130 городах и селах. В результате выяснилось, что существование 
30 октября 2015, 04:31
Нострадамус: в 2015 году на Америку обрушится землетрясение

Нострадамус: в 2015 году на Америку обрушится землетрясение

США потрясет сильнейшее землетрясение, а население планеты пострадает от воздействия радиации, впоследствии чего погибнет много молодых людей. Такое предсказание, по словам ученых, дал Нострадамус. Специалисты утверждают, что смогли расшифровать его послания, пишут СМИ.
Грядущий год может изменить мировое устройство и 
9 декабря 2014, 06:47
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